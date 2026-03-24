Snom erweitert DECT-Portfolio um die Lösungen M253 und M256

Der Berliner Spezialist für integrierte IP-Kommunikation, Snom, präsentiert mit den Lösungen M253 und M256 zwei leistungsstarke DECT-Single-Cell-Systeme, die professionelle Business-Kommunikation besonders einfach, flexibel und sicher machen. Beide Produkte basieren auf der DECT-Basisstation M250 und sind als sofort einsatzbereite Kommunikationslösungen für moderne und dynamische Arbeitsumgebungen konzipiert. Dank Power over Ethernet, sicherer TLS- und SRTP-Verschlüsselung sowie Remote-Management-Funktionen lassen sich die Systeme nahtlos in bestehende IT- und Kommunikationsinfrastrukturen integrieren und zentral verwalten.

DECT Single-Cell für kleinere Standorte und Filialen

Als DECT-Single-Cell-Lösung eignen sich M253 und M256 perfekt für kleinere Standorte und Filialen wie Praxen, Gastronomiebetriebe oder Einzelhandelsgeschäfte und bieten eine zuverlässige Funkabdeckung bei minimalem Installationsaufwand. Die Basisstation ermöglicht eine Reichweite von bis zu 50 m in Innenräumen bzw. bis zu 300 m im Außenbereich und unterstützt bis zu zehn Mobilteile der M5x-Reihe von Snom.

Zwei Lösungen für unterschiedliche Arbeitsumgebungen

Mit den beiden Systemen adressiert Snom unterschiedliche Anforderungen im Arbeitsalltag. Die Lösung Snom M253 kombiniert die Basisstation M250 mit dem neuen Mobilteil M53, das speziell für den professionellen Büro- und Service-Einsatz entwickelt wurde. Es verfügt über ein gut ablesbares, großes Farbdisplay sowie eine ergonomische Tastenanordnung und unterstützt HD-Audio für eine klare Sprachübertragung. Mit bis zu 12 Stunden Gesprächszeit und bis zu 120 Stunden Stand-by-Zeit ist das M53 für lange Arbeitstage ausgelegt. Seine stabile Bauweise, das antibakterielle Gehäuse und die intuitive Menüführung gewährleisten eine klare Kommunikation selbst in dynamischen Arbeitsumgebungen. Die Stromversorgung des Handsets erfolgt über handelsübliche AAA-Batterien, was den Betrieb besonders kosteneffizient und wartungsfreundlich macht.

Die Lösung Snom M256 richtet sich hingegen an physisch anspruchsvollere Einsatzbereiche. Hier wird die Basisstation M250 mit dem widerstandsfähigen Mobilteil M56 kombiniert, das speziell für Umgebungen wie Werkstätten, Lagerhallen und Produktionsstätten oder für Außeneinsätze konzipiert ist. Das IP67-zertifizierte Gehäuse des Mobilteils ist staubdicht sowie wasserresistent und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb selbst dort, wo die Endgeräte regelmäßig Schmutz, Feuchtigkeit oder intensiver Nutzung ausgesetzt sind.

Eine Basis – maximale Flexibilität mit der DECT-IP-Serie 5x

Die Basisstation M250 unterstützt alle DECT-IP-Endgeräte der Snom-M5x-Serie und ermöglicht so eine flexible Anpassung an unterschiedliche Arbeitsplätze. Neben den Mobilteilen M53, M55 und M56 kann auch das beliebte DECT-Tischtelefon M58 kabellos mit der DECT-Basis M250 betrieben werden. Dieses Endgerät hat sich mit seinem großen Display und den übersichtlichen Funktionstasten als flexibles Telefon für feste Arbeitsplätze, Empfangstheken oder Kassenbereiche auf dem Markt bewährt. Damit bietet die DECT-Basis M250 eine einheitliche Kommunikationsplattform für mobile und stationäre Mitarbeitende.

Zuverlässige Kommunikation für vielfältige Einsatzbereiche

Mit Unterstützung von bis zu acht gleichzeitigen Gesprächen eignen sich die Lösungen besonders für Umgebungen, in denen Erreichbarkeit und Mobilität entscheidend sind. Typische Einsatzbereiche reichen vom Einzelhandel und von Filialbetrieben über Restaurants und Gastronomiebetriebe bis hin zu medizinischen Zentren oder Gemeinschaftspraxen mit zentraler Anmeldung. Auch Werkstätten, Lagerbetriebe, Produktionsumgebungen, Notariate und Kanzleien, kleine Kommunalverwaltungen sowie lokale Niederlassungen von Logistikunternehmen profitieren von der flexiblen DECT-Kommunikation.

Sicherheit, einfache Verwaltung und professionelle Integration

Die Lösungen unterstützen sichere VoIP-Protokolle wie TLS und SRTP, Remote-Provisionierung sowie OTA-Updates. Ein LDAP-Telefonbuch, eine zentrale Verwaltung und eine automatische Konfiguration erleichtern den Betrieb und reduzieren den Administrationsaufwand erheblich.

„Mit den Lösungen M253 und M256 bieten wir Unternehmen DECT-Systeme, die professionelle Funktionen mit maximaler Benutzerfreundlichkeit verbinden“, sagt Oliver Wittig, Senior Produktmanager bei Snom. „Die Kombination aus Basisstation M250 und verschiedenen Mobilteilen – vom komfortablen M53 bis zum besonders robusten M56 – macht das System zu einer vielseitigen und kosteneffizienten Plattform für unterschiedlichste Arbeitsumgebungen.“

www.snom.com