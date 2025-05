Software Developer Kit 3D_Kernel_IO setzt neue Maßstäbe für CAD-Datenverarbeitung

Mit 3D_Kernel_IO 2025 präsentiert CoreTechnologie die neueste Version des leistungsstarken Software Developer Kit für die CAD-Datenkonvertierung.

Der deutsch-französiche Software-Hersteller CoreTechnologie hat die aktuelle Version des Software Developer Kit (SDK) 3D_Kernel_IO veröffentlicht. Das neue Tool bietet CAD-Schnittstellen für das Einlesen aller wichtigen Nativ- und Standard-Formate, die Möglichkeit zum Herausschreiben von Nativformaten wie Catia V5 und NX sowie neuerdings Solidworks und Step 242. Dank eines neuen Geometriekerns mit optimiertem Speichermanagement ermöglicht die Software ein deutlich schnelleres Laden aller gängigen CAD-Formate als die Vorgängerversion.

CAD-Schnittstellen SDK mit neuen Formaten

Im Sinne einer durchgängigen Verwendung von 3D-Modellen im gesamten Prozess des Product-Lifecycle-Management (PLM) unterstützt die Software 3D_Kernel_IO 2025 umfangreiche 3D-Bemaßungen. Die sognannten PMI werden aus V5/V6, NX, Creo, Solidworks sowie JT und Step 242 sowohl als semantische Information als auch in Form von Polylines und tesselierten Kurven generiert.

Besonderes Highlight des neuen Tools ist die Unterstützung der Konstruktionshistorie und Kinematik-Informationen sowie effiziente Healing-Funktionen zur Prüfung und Verbesserung der Datenqualität bereits beim Einlesen der Modelle. Im Vergleich zur Vorgängerversion sorgt eine präzisere und schnellere Tesselierungsfunktion für qualitativ hochwertige Visualisierungsmodelle, die nach Belieben aufgelöst werden.

Mit Hilfe von standardisierten Abfragen sowie C++ Funktionen werden Informationen über die B-Rep-Geometrie, Baugruppenstruktur, Historie und Parametrik sowie PMI und Attribute der CAD-Modelle in einer vereinheitlichten Datenstruktur detailliert verfügbar gemacht.

Unterstützung verschiedener Plattformen

Die Software 3D_Kernel_IO 2025 ist in C++ programmiert und läuft plattformübergreifend auf Windows, macOS und Linux sowie in der neuen Version auf ARM 64 Prozessoren. Die Architektur ermöglicht die einfache, einheitliche Integration für alle unterstützten Formate. Entwickler profitieren von einem mitgelieferten 3D Viewer mit Sourcecode-Beispielen sowie einer umfangreichen Doxygen-Dokumentation. Durch vier Updates pro Jahr werden neue CAD-Formate stets aktualisiert und Software-Entwickler per direktem Support-Kontakt unterstützt.

Weitere Informationen zur neuen Software-Version von 3D_Kernel_IO sind abrufbar unter https://coretechnologie.com/de/produkte/3d-kernel-io/.