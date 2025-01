Spannende Praxisprojekte und Anwendungen für kleinere Büros: SOFTTECH auf der BAU 2025

Gemeinsam mit den Partnerunternehmen PROJEKT PRO GmbH und der ISHAP GmbH zeigt die SOFTTECH GmbH im Rahmen der BAU, Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, ein umfassendes Portfolio an Softwareanwendungen für Architektur-, Ingenieur- und Fachplanungsbüros. Mit ihrem übergreifenden Leistungsangebot offerieren SOFTTECH und die Partner passende Produkte für die gesamte Wertschöpfungskette Bau.

Die Vielzahl von Softwareanwendungen für Planende in allen Leistungsphasen präsentieren die Partner im Rahmen der BAU 2025 erstmals an einem großem Gemeinschaftsstand. Bei SOFTTECH können Interessierte vom 13. bis 17. Januar die aktuellen Releases der Softwareprogramme GRAVA connect und AVANTI sowie das 2D-CAD-System SPIRIT lite entdecken. Als weiteres Highlight demonstriert der Softwareanbieter die praktische Anwendung der Programme anhand von spannenden Referenzprojekten.

Pünktlich zur BAU lanciert der Hersteller GRAVA connect für grafische Aufmaße für Planende, Handwerksbetriebe, Bauleitungsbüros und ausführende Unternehmen. Mit der webbasierten Anwendung soll es möglich sein, ortsunabhängig an Zeichnungen zu arbeiten, ohne großen Aufwand 2D-Aufmaße zu erstellen und gemein-sam Mengen zu ermitteln.

Bei SPIRIT lite handelt es sich um ein auf die wesentlichen Funktionalitäten heruntergebrochenes, klassisches 2D-CAD-System speziell für kleinere Planungsbüros mit nur wenigen Mitarbeitenden. Zusätzlich zu Architektur- und Fachplanungsbüros sowie Startups adressiert die kosteneffiziente Software auch Designer und Konstrukteure außerhalb der Bauwelt.

Das AVA-Programm AVANTI erlaubt es, auf einfache Weise die neuen E-Rechnungen in den Formaten XRechnung und ZUGFeRD – sofern gewünscht inklusive Positionsdaten – zu erzeugen. Architektur- und Ingenieurbüros können mit Hilfe dieser Technologie ihrer Rolle als Rechnungsprüfende im Rahmen der Objektüberwachung nachkommen. Die Informationen aus den E-Rechnungen können nach dem Import visualisiert werden und es findet eine Prüfung in der Soft-ware auf Gültigkeit statt.

Das Abbilden von Nachhaltigkeitsaspekten, wie beispielsweise CO2-Äquivalenten, in die AVA ist ein Thema, mit dem sich der Hersteller aktuell auseinandersetzt. Mit der Anbindung an Datenbanken wie die ÖKOBAUDAT sollen Nachhaltigkeitskriterien zukünftig durchgängig in den AVA-Prozess integriert werden. Ziel ist es, CO2-Informationen innerhalb der AVA analog zu Kosteninformationen bauteilorientiert zusammenzustellen und aufzusummieren.

Für alle neuen Produkte stehen Expertinnen und Experten in Halle C3 am Stand-Nr. 437/B für Messebesucherinnen und -besucher bereit. Weitere Informationen und kostenfreie Messetickets auf der Internetseite des Herstellers unter: https://www.softtech.de/bau-2025