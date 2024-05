Swift 14 AI: Acer kündigt erstes Copilot+ Notebook an

Acer hat mit dem Swift 14 AI in Zusammenarbeit mit Microsoft und Qualcomm Technologies, Inc. sein erstes Copilot+ Notebook vorgestellt und läutet damit eine neue KI-Ära mit brandneuen Nutzererfahrungen und KI-Funktionen unter Windows 11 ein. Das Acer Swift 14 AI umfasst mehrere Modelle, jeweils angetrieben von den Plattformen Snapdragon X Elite und Snapdragon X Plus1 mit einer der weltweit schnellsten NPUs für Notebooks, um die KI-Verarbeitung auf dem Gerät auf das nächste Level zu heben. Nutzer können alltägliche Aufgaben mit intelligenteren PC-Funktionen lösen und komplexe Arbeitslasten effektiver bewältigen.

Plattformen der Snapdragon X-Serie: Power für die nächste Generation von KI-PCs

Die Prozessoren der Snapdragon® X Serie sind speziell für den Einsatz in AI-Anwendungen konzipiert und zählen zu den stärksten, intelligentesten und energieeffizientesten ihrer Klasse, die aktuell für Windows-Geräte entwickelt werden. Das neue Acer Swift 14 AI, angetrieben von dem Snapdragon X Elite®1, bietet zwölf hochleistungsfähige CPU-Kerne1 in einem 4nm-Prozessknoten, eine integrierte Qualcomm Adreno™ GPU mit 3,8 TFLOPS und eine Qualcomm Hexagon™ NPU, die beeindruckende 45 TOPS leistet. Zudem ist es mit bis zu 16 GB LPDDR5X-8533 Speicher und bis zu 1 TB NVMe PCIe Gen 4 SSD ausgestattet, was die Gesamtleistung des Systems steigert. So werden auch anspruchsvolle Multitasking-Anforderungen in den Bereichen Produktivität, Kreativität und immersive Medien mühelos bewältigt. Dank der Unterstützung hunderter Premium-Apps, die speziell für die ARM-Architektur optimiert wurden, bieten die Snapdragon X Elite®– und Snapdragon X Plus®-Prozessoren ein nahtloses und effizientes Benutzererlebnis.

Eine neue KI-Ära beginnt mit Copilot+ PCs

Das neu entwickelte Acer Swift 14 AI nutzt leistungsstarke AI-Technologien, die ganz neue Möglichkeiten in Produktivität, Kreativität und Kommunikation erschließen. Mit der Funktion “Abruf2” können Nutzer alles, was auf ihrem PC passiert ist, mühelos auffinden, indem sie lediglich die Erinnerungshinweise beschreiben. Eine interaktive Zeitleiste ermöglicht es den Benutzern, durch ihre digitale Vergangenheit zu navigieren und schnell auf früher genutzte Anwendungen, Dokumente oder Nachrichten zuzugreifen. Die Funktion “Liveuntertitel2,3” bietet automatische Sprachuntertitel und übersetzt jedes live oder vorab aufgezeichnete Video aus 44 Sprachen sofort ins Englische, wodurch die Kommunikation und das Verständnis globaler Inhalte vereinfacht wird. Um kreative Impulse und die Fantasie zu fördern, ermöglicht die Funktion „Cocreator2,3“ das Erstellen von KI-generierten Bildern und Texten direkt auf dem Gerät, basierend auf visuellen oder schriftlichen Eingaben. Die „Automatische Superauflösung2“ passt die Grafikauflösung und Bildwiederholrate von Spielen in Echtzeit an, um optimale Grafikleistung ohne Einbußen bei der Performance zu gewährleisten. Für Benutzer, die in Videokonferenzen stets bestmöglich aussehen und klingen möchten, optimieren die Windows Studioeffekte2,3 automatisch die Lichtverhältnisse und unterdrücken störende Hintergrundgeräusche. Zudem ermöglichen drei künstlerische Filter in den Schnelleinstellungen eine neue und kreative Ausdrucksweise in Videoanrufen auf jeder Plattform. Der Copilot, als ständiger KI-Assistent, ist jederzeit nur einen Tastenanschlag entfernt.

Hochwertiges Design und smarte Funktionen

Als Ausdruck seiner modernen Fähigkeiten und Benutzerfreundlichkeit verfügt das Acer Swift 14 AI über ein raffiniertes Copilot+ PC-exklusives Design, das durch eine Aktivitätsanzeige auf dem Touchpad hervorgehoben wird, die aufleuchtet, wenn das Gerät oder der Copilot aktiviert ist und ein KI-Symbol auf dem Cover des dünnen und leichten Gehäuses. Das Notebook ist ausgestattet mit einem 36,8 cm (14,5 Zoll) WQXGA (2.560 x 1.600) IPS-Display, das eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet und den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent unterstützt. Zusätzlich trägt es die TÜV Rheinland Eyesafe®-Zertifizierung 2.01, welche die Belastung der Augen durch schädliches blaues Licht minimiert, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen. Das 180-Grad-Scharnier ermöglicht flexible Benutzermodi und das einfache Öffnen des Aluminiumgehäuses mit einer Hand. Eine 1.440p QHD IR-Webcam, ausgestattet mit einem dreifachen Mikrofon-Array¹ und Privacy Shutter, unterstützt die fortschrittlichen AI-Konferenztools Acer PurifiedView™ 2.0 und Acer PurifiedVoice™ 2.0, um sicherzustellen, dass Benutzer jederzeit optimal aussehen und klingen. Diese Funktionen lassen sich schnell über das Acer QuickPanel anpassen, das intuitiv erscheint, sobald die Webcam oder das Mikrofon aktiviert sind. Eine spezielle Taste bietet direkten Zugang zur AcerSense™ App für Gerätemanagement und eine Bibliothek von AI-Funktionen, verfügbar über die Experience Zone auf dem Gerät. Das Acer Swift 14 AI ist zudem mit Windows Hello ausgestattet, das schnelle und sichere biometrische sowie gesichtserkennungsbasierte Anmeldungen ermöglicht. Das Notebook verwendet PCR-Kunststoff im Inneren und wird in einer vollständig recycelbaren Verpackung geliefert, entsprechend der EPEAT Gold-Zertifizierung, die die Einhaltung strengster Umweltstandards bestätigt. Es bietet weiterhin Wi-Fi 7 und Bluetooth™ 5.4 für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5,8 Gbit/s und eine extrem niedrige Netzwerklatenz von unter 2 ms. Diverse Anschlüsse, darunter zwei USB4® Typ-C- und zwei USB 3.2 Typ-A-Ports, sorgen für umfassende Konnektivität und Flexibilität.

Das Acer Swift 14 AI (SF14-11) wird voraussichtlich im August 2024 verfügbar sein.

(1) Die technischen Daten können je nach Modell und Region variieren. Alle Modelle vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

(2) Die Funktionen der nächsten Generation, falls genannt oder gezeigt, sind bei der Markteinführung hardwareabhängig und werden über Windows Update installiert, sobald sie verfügbar sind (kostenloser Download; es fallen ISP-Gebühren an). Der Zeitplan für die Bereitstellung der Funktionen kann je nach Gerät und Markt variieren.

(3) Optimiert für ausgewählte Sprachen (Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Französisch, Deutsch, Japanisch und Spanisch). Es gelten inhalts- und speicherbezogene Beschränkungen. Siehe https://aka.ms/nextgenaipcs.

(4) Die Akkulaufzeit des Swift 14 AI (SF1411) wurde unter bestimmten Testeinstellungen und -bedingungen mit Web-Browsing als Benchmark gemessen. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendungen, Energieverwaltungseinstellungen, Betriebsbedingungen und genutzten Funktionen erheblich abweichen. Leistungsabweichungen ergeben sich auch aufgrund der verwendeten Komponenten, wie z. B. Prozessor, RAM-Kapazität, Speicher, Display und Auflösung usw.

(5) Einige der ursprünglich veröffentlichten Spezifikationen dieses Produkts wurden am 21. Mai 2024 geändert.