Tag der Architektur in Rheinland-Pfalz

„Vielfalt bauen“

Das letzte Juniwochenende, 28. und 29. Juni, steht wieder ganz im Zeichen der gebauten Umwelt. Beim Tag der Architektur, dem bundesweit größten Baukulturevent, haben Interessierte die außergewöhnliche Gelegenheit, aktuelle Bauprojekte zu besichtigen, die sonst oftmals nicht zugänglich sind. Landesweit öffnen 41 Projekte ihre Türen. Vor Ort geben die Architekturbüros besondere Einblicke in ihre Projekte und laden zum Austausch ein.

Kostensteigerung, Klimakrise, Ressourcenknappheit, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum – die derzeitigen Herausforderungen im Bausektor sind vielfältig. Vielfältig sind aber auch die baulichen Lösungen, die in enger Zusammenarbeit zwischen Planenden und Bauherrschaft entstehen. Genau diese Vielfalt gilt es in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Birkenfeld, Bodenheim, Dernau, Frankenstein, Freudenburg, Herxheim am Berg, Hilgert, Hütschenhausen, Impflingen, Ingelheim am Rhein, Kaiserslautern, Koblenz, Landau, Mainz, Nothweiler, Pirmasens, Rheinböllen, Schweich, Schweigen-Rechtenbach, Siebeldingen, St. Martin, Sulzheim, Trier, Volxheim, Wiebelsheim und Winnweiler zu entdecken.

Also, einfach vorbeikommen und „Mehr (er)leben!“

Weitere Infos zum Tag der Architektur finden sich unter:

www.diearchitekten.org/tda