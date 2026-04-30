Tag der deutschen Bauindustrie: RIB lädt zum Meet & Greet am EUREF-Campus

Digitalisierung, nachhaltiges Bauen und die Energieinfrastruktur sind in diesem Jahr zentrale Aspekte für RIB beim Tag der deutschen Bauindustrie. Für spannende Einblicke in diese Themenwelt lädt der Bausoftwarehersteller Interessierte im Vorfeld der Veranstaltung am 07. Mai zu einem Meet & Greet ins Büro der Muttergesellschaft, der Schneider Electric SE, auf dem Berliner EUREF-Campus ein.

Das Event zur Digitalisierungsinitiative für die Bau- und Energiewirtschaft beginnt um 11:00 Uhr und endet um 13:00 Uhr mit einer exklusiven Campus-Führung und einem Mittagsimbiss. Die Campus-Tour soll aufzeigen, wie vernetzte Energie- und Infrastrukturlösungen in direkter Interaktion wirken können. Beim anschließenden Buffet haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, mit weiteren Entscheiderinnen und Entscheidern der Branche in den Dialog zu treten.

Die Campus-Tour gewährt einen Blick in das „Reallabor“ für nachhaltige Stadtentwicklung. Bereits seit 2014 erfüllt der Gebäudekomplex in der Hauptstadt die deutschen Klimaziele für 2024. Rund 150 Unternehmen, Forschungseinrichtungen sowie Start-Ups arbeiten dort eng zusammen.

Interessierte können sich über die Internetseite der RIB Software GmbH kostenfrei unter https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AY5zxdicV06ENy2gkuT4WA319LPyURdDjmOZ52Q6NdZUNlNaUDVLVUhRMFNLRFJXTlFFNDNEQzVWQS4u zum Meet & Greet anmelden. Die Teilnehmerzahl ist laut Hersteller begrenzt.

www.rib-software.com

Beitragsbild: Christian Kruppa