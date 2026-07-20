TD SYNNEX Datech bringt das Autodesk Scale Partner Programm nach Europa 

TD SYNNEX Datech, die auf Design- und Konstruktionssoftware spezialisierte Geschäftseinheit von TD SYNNEX, erweitert ihre Zusammenarbeit mit Autodesk und führt das Autodesk Scale Partner Programm in Europa ein. Das Programm basiert auf einem bereits erfolgreich etablierten Modell in Nordamerika und wird künftig über TD SYNNEX Datech ausgewählten strategischen Autodesk-Partnern mit grenzüberschreitender Geschäftstätigkeit in Europa zur Verfügung stehen.

Das Scale Partner Programm ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung des Autodesk-Partnerökosystems. Es unterstützt den Wandel von klassischen volumengetriebenen Vertriebsmodellen hin zu skalierbaren, digitalisierten und stärker partnerorientierten Geschäftsmodellen.

Christian List, Senior Director Datech & Public Cloud DACH der TD SYNNEX

Christian List, Senior Director Datech & Public Cloud DACH der TD SYNNEX, kommentiert: „Mit dem Scale Partner Programm unterstützen wir Autodesk-Partner dabei, Wachstum über Ländergrenzen hinweg einfacher und effizienter zu gestalten. Unsere europaweite Präsenz, kombiniert mit leistungsfähigen digitalen Plattformen und umfassender Autodesk-Kompetenz, hilft Partnern, neue Potenziale zu nutzen und ihre Geschäftsmodelle zukunftssicher weiterzuentwickeln. Mit unseren mehr als 25 Jahren Erfahrung im Vertrieb von CAD- und Designsoftware und einer Marktabdeckung in 24 europäischen Ländern verfügen wir über die Expertise, die technischen Ressourcen und die Infrastruktur, um auch komplexe internationale Autodesk-Projekte und Rollouts erfolgreich zu begleiten. Daher freue ich mich sehr, dass wir unsere Partnern einmal mehr mit diesem Programm unterstützen können.“

TD SYNNEX Datech stellt Autodesk-Partnern im Rahmen des Programms umfangreiche Services und Technologien zur Verfügung. Dazu gehören automatisierte Angebots- und Bestellprozesse über das Partner Portal sowie API-basierte Zero-Touch-Transaktionen, die eine höhere Skalierbarkeit und Effizienz ermöglichen. Erweiterte Reporting- und Analysefunktionen sorgen für Transparenz bei Geschäftsentwicklung und Performance. Ergänzt wird das Angebot durch die europäischen Marketing- und Enablement-Teams von Datech, die Partner bei der Marktbearbeitung und Geschäftsentwicklung unterstützen.

Im Fokus des Scale Partner Programm stehen die Gewinnung neuer Partner, die Erhöhung der Reichweite und Sichtbarkeit von Autodesk-Lösungen sowie die Unterstützung bei der Optimierung von Vertragsverlängerungen und der Steigerung der Profitabilität.

„Die Einführung des Scale Partner Programm gemeinsam mit TD SYNNEX Datech ist ein wichtiger Schritt für den weiteren Ausbau unseres Partnerökosystems in Europa“, sagt Pilkku Munte, Senior Director EMEA Partner Sales bei Autodesk. „Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass leistungsstarke Partner in Multi-Vendor-Umgebungen ihr Geschäft effizient skalieren, Wachstum beschleunigen und einen noch höheren Mehrwert für ihre Kunden schaffen können. Das Programm unterstützt Innovationen rund um Cloud und Künstliche Intelligenz und eröffnet neue Chancen für Partner und Kunden gleichermaßen.“

Durch die Kombination einer zentralen europäischen Steuerung mit lokaler Umsetzung kann TD SYNNEX Datech operative Prozesse optimieren und gleichzeitig auf die spezifischen Anforderungen einzelner Märkte eingehen. Partner profitieren dadurch von der europaweiten Präsenz von Datech sowie von umfassender Erfahrung im Autodesk-Umfeld.

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