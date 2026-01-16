TD SYNNEX nimmt BricsCAD® europaweit in das Design-Software-Portfolio der Datech auf

TD SYNNEX gibt die Aufnahme des CAD-Anbieters Bricsys in das Portfolio der Datech, dem Spezialbereich für Design-Software, bekannt. Damit erhalten Vertriebspartner des Value Add Distributors Zugang zu der BricsCAD®-Produktlinie. Dieser Schritt baut auf der Anfang des Jahres in Amerika begonnenen Zusammenarbeit auf.

Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung erhalten Datech-Partner Zugang zu BricsCAD, einer umfassenden CAD-Plattform für 2D-Zeichnungen, 3D-Modellierung, BIM, mechanische Konstruktion und Vermessungs-Workflows. BricsCAD ist intelligent, skalierbar und kostengünstig und bietet neben der bewährten Designproduktivität insgesamt einen höheren Mehrwert als herkömmliche Alternativen.

Christian List, Sr. Director Datech DACH bei TD SYNNEX, kommentiert den Vertragsabschluss: „Ich freue mich sehr über die Aufnahme von Bricsys in unser Angebotsportfolio – damit haben wir einen weiteren Anbieter, mit dem wir unseren Partnern Design-Softwarelösungen anbieten können, die echte Geschäftsergebnisse liefern. Durch die Aufnahme von BricsCAD in unser Portfolio erweitern wir die Breite und Tiefe unseres Angebots und bieten unseren Kunden solide Alternativen, die der CAD-Markt verlangt. Unsere digitale Vertriebsplattform und unsere Value Add Services, die auf dem LAER-Modell (Land, Adopt, Expand, Renew) basieren, werden es Fachhändlern ermöglichen, den Erfolg ihrer Kunden voranzutreiben und Wachstumschancen für BricsCAD vor allem auch in der DACH-Region zu erschließen.“

BricsCAD wurde entwickelt, um den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Ingenieuren, Konstrukteuren und Baufachleuten gerecht zu werden, indem es .dwg-Kompatibilität und eine vertraute Arbeitsweise mit erweiterten Funktionen kombiniert. Durch Datech profitieren Kunden von einer optimierten Beschaffung, lokalisiertem Support und Zugang zu einem breiten Ökosystem von Softwareanbietern.

Patrick Williams, Vice President Worldwide Sales and Marketing für BricsCAD, kommentierte: „Das umfangreiche europäische Netzwerk und die Expertise von TD SYNNEX im Vertrieb von Design-Software machen das Unternehmen zum idealen Partner, um die Reichweite von BricsCAD zu vergrößern. Gemeinsam sind wir bestrebt, Innovation, Flexibilität und Mehrwert zu bieten, die es Unternehmen ermöglichen, bessere Designs zu erstellen und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren.“

Die Erweiterung der Distributionsvereinbarung spiegelt das gemeinsame Engagement für Innovation, Kundenorientierung und nachhaltiges Wachstum auf dem Markt für Design-Software wider.

Interessierte Vertriebspartner erhalten weiterführende Informationen zum Angebotsportfolio von Bricsys bei den Ansprechpartnern der Datech per E-Mail an BricsCAD.DACH@tdsynnex.com .

https://de.tdsynnex.com