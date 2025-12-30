Tebis AG beruft Dr. Dagmar Mutter zur Finanzvorständin

Das Münchner Software-Unternehmen hat zum 01.11. die Vorstandsposition des Chief Financial Officer (CFO) mit Dr. Dagmar Mutter besetzt. Die Geschäftsführung der Tebis AG besteht jetzt aus vier Vorständen und entspricht damit der bereits zum Jahresanfang festgelegten neuen Führungsstruktur: Neben Dr. Mutter stehen Jens Lüdtke (CSO – Chief Strategy Officer), Reiner Schmid (COO – Chief Operating Officer) und Robert Aulbur (CRO – Chief Revenue Officer) dem mittelständischen Familienunternehmen vor.

Dr. Dagmar Mutter ist promovierte Ökonomin und diplomierte Wirtschaftsingenieurin mit umfassender internationaler Erfahrung in Finanzen, Controlling und Unternehmensführung. Vor ihrem Wechsel zur Tebis AG war sie als CFO Europa bei der Zuken GmbH, einem japanischen Softwareunternehmen, sowie als Geschäftsführerin bei BMW Financial Services in Mexiko tätig und verfügt über langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen im Finanzbereich.

In ihrer neuen Funktion als CFO der Tebis AG übernimmt sie die Verantwortung für Finanzen, Controlling, HR, Recht, Einkauf sowie Geschäftsprozesse und wird die finanzielle Stabilität und strategische Entwicklung des Unternehmens weiter stärken.

Bernhard Rindfleisch, Gründer und Vorsitzender des Aufsichtsrats, heißt Dr. Mutter herzlich willkommen: „Unser Unternehmen geht mit der jetzt vollständig umgesetzten Führungsstruktur bewusst neue Wege. Unser Ziel ist es, Tradition und Wandlungsfähigkeit zu verknüpfen. Vor diesem Hintergrund haben wir das Vorstandsteam neu aufgestellt und mit Dr. Mutter nun unsere Wunschkandidatin für den Finanzvorstand gefunden. Ihr Profil, ihre Herangehensweise und ihre nachweislichen Erfolge passen exakt zu unseren Anforderungen. Die Tatsache, dass wir Dr. Dagmar Mutter für die Position des CFO gewinnen konnten, ist für unsere strategische Aufstellung ein positiver und wichtiger Schritt.“

Dr. Dagmar Mutter erklärt: „Ich freue mich sehr, Teil der Tebis AG zu werden – einem Unternehmen, das seit vielen Jahren für Qualität und Verlässlichkeit sowie für maßgebliche Innovationskraft steht. Mein Ziel ist es, die Finanz- und Organisationsstrukturen so weiterzuentwickeln, dass sie unseren Wachstumskurs optimal unterstützen und auch im Hinblick auf die derzeitigen und künftigen Herausforderungen des Markts langfristige Stabilität sichern. Gemeinsam mit dem Vorstandsteam und unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich dazu beitragen, die Erfolgsgeschichte von Tebis fortzuschreiben – verantwortungsvoll, effizient und allen voran zukunftsorientiert.“

