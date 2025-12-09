Technologie auf hoher See: Samsung beliefert „Star of the Seas“ mit Display-Lösungen

Das weltweit größte Kreuzfahrtschiff ist mit mehr als 6.000 Hospitality TVs und Smart Signage von Samsung ausgestattet

Samsung hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen mehr als 6.000 Hospitality TVs und Smart Signage Displays auf der „Star of the Seas“ installiert hat. Die ist das neueste Kreuzfahrtschiff von Royal Caribbean und zugleich das größte der Welt. Die Ausstattung umfasst Gäste- und Crew-Kabinen sowie öffentliche Bereiche wie Lounges und Theater.

Die „Star of the Seas“, das zweite Schiff der Icon-Klasse, startete im August 2025 von Port Canaveral in Florida zu ihrer Jungfernfahrt. Mit dieser Installation setzt Samsung einen weiteren Meilenstein in der über 21-jährigen Partnerschaft mit Royal Caribbean, in deren Rahmen bereits mehr als 200.000 Displays für deren globale Flotte geliefert wurden.

Hospitality TVs und Smart Signage für das Bord-Erlebnis

Die speziell für den gastgewerblichen Einsatz entwickelten Samsung Crystal UHD Hospitality TVs (Modell HBU8000)¹ kommen in den Kabinen der „Star of the Seas“ zum Einsatz. Dank Dynamic Crystal Color-Technologie, die über eine Milliarde Farbtöne darstellen kann, bieten die Geräte scharfe 4K-UHD-Bildqualität und realitätsnahe Farben. Die Displays dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern auch als zentrale Informationsplattform: Gäste erhalten personalisierte Begrüßungen, Tagesprogramme, Wetter- und Sicherheitsinformationen sowie die Möglichkeit, Inhalte und Ankündigungen erneut abzurufen.

Die schlanke UHD Smart Signage QMC-Serie ist ebenfalls mit an Bord und bietet hochauflösende Inhalte und Raumeffizienz in den öffentlichen Bereichen des Kreuzfahrtschiffes.

Langjährige Partnerschaft

Seit 2004 hat Samsung insgesamt 28 Schiffe der weltweiten Royal-Caribbean-Flotte mit Hospitality TVs und Smart Signage Displays bestückt. Dazu gehören über 6.000 Displays für die „Icon of the Seas“ – das Schwesterschiff der „Star of the Seas“ –, das 2024 in See gestochen ist. Samsung setzt auf zuverlässige, funktionsreiche Lösungen, die speziell für den Einsatz in Hospitality-Umgebungen entwickelt wurden.

„Was wir in den vergangenen 20 Jahren gemeinsam mit Royal Caribbean erreicht haben, ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement, Innovationen voranzutreiben und Gästen erstklassige Erlebnisse zu bieten“, erklärt Hoon Chung, Executive Vice President des Visual Display (VD) Business bei Samsung Electronics. „Da die Nachfrage nach immersiven Entertainment-Angeboten weiter steigt, freuen wir uns, unsere modernen Displays auf der „Star of the Seas“ bereitzustellen und die Partnerschaft in Zukunft weiter auszubauen.“

