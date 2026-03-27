Technologiepartnerschaft zwischen Tebis und Schneider Digital

Tebis-zertifizierte Workstations für maximale Performance und Effizienz

Die Tebis AG, ein führender Anbieter von CAD/CAM-Softwarelösungen, und Schneider Digital, renommierter Hersteller professioneller Hochleistungs-Workstations, haben eine strategische Technologiepartnerschaft geschlossen. Ziel ist die Entwicklung Tebis-zertifizierter Workstation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen der Tebis-Software abgestimmt sind – für höchste Performance, Effizienz und Zuverlässigkeit in allen Phasen des CAD/CAM-Prozesses.

Perfekte Abstimmung für maximale Produktivität

Durch die enge Kooperation entsteht eine Hardwareplattform, die ideal auf den Tebis-Workflow abgestimmt ist. Jede Schneider Digital Workstation wird von Tebis intensiv getestet und validiert, um maximale Stabilität, kurze Berechnungszeiten und effiziente Implementierung zu gewährleisten. „Unsere Workstations sind von Tebis nicht nur zertifiziert, sondern werden dort auch aktiv im Entwicklungsalltag eingesetzt“, erklärt Josef Schneider, Geschäftsführer von Schneider Digital. „So stellen wir sicher, dass Hard- und Software perfekt harmonieren und Tebis-Anwender ihre Produktivität voll ausschöpfen können.“

Ein gemeinsames Ziel: Effizienz und Innovation

Die Technologiepartnerschaft steht für die konsequente Verbindung von modernster Technologie, hoher Wirtschaftlichkeit und nachhaltiger Systemarchitektur. Ob kleine Werkstätten oder große Produktionsbetriebe – Anwender profitieren von maßgeschneiderten CAD/CAM-Arbeitsplätzen, die auf Langlebigkeit, Effizienz und Kostensicherheit ausgelegt sind. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Branche ist Schneider Digital ein führender Anbieter maßgeschneiderter Lösungen – von voll ausgestatteten 3D-stereofähigen Arbeitsplätzen bis hin zu leistungsstarken Workstation-Lösungen. Enge Partnerschaften mit weltweit führenden Software- und Hardware-Herstellern sichern den Kunden Zugang zu den neuesten Technologien und Innovationen.

Perfekte Abstimmung und höchste Leistung

Ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit liegt in der Entwicklung von Hardwarelösungen, die speziell auf die Anforderungen der Tebis-Software abgestimmt sind. Schneider Digital bietet vorkonfigurierte Workstation-Standards, die im Vorfeld von Tebis intensiv getestet und validiert wurden. Diese Systeme bieten:

Maximale Zuverlässigkeit: Umfangreiche Tests auf Software-Performance und Systemstabilität

Effiziente Implementierung: Schnelle Einsatzbereitschaft dank optimaler Vorkonfiguration.

Höchste Effizienz: Perfekte Abstimmung der Hardware-Komponenten für maximale Performance und

drastische Verkürzung der CAM-Berechnungszeiten.

Ein weiterer Vorteil: Tebis selbst entwickelt auf Workstations von Schneider Digital. Dies gewährleistet eine noch engere Abstimmung der Systeme auf die Software. Ergänzend sorgt eine optimierte Vorparametrisierung der BIOS-Einstellungen – inklusive speziell abgestimmter Lüfterkurven – für maximale Stabilität und Leistung bei intensiver Nutzung. Darüber hinaus können Kunden Benchmarks ihrer Workstations live mit ihren eigenen CAD-CAM-Daten von TEBIS durchführen. So lässt sich die Leistungsfähigkeit der Systeme direkt unter realen Bedingungen testen und optimal anpassen.

Individuelle Systemkonfiguration mit dem Tebis Online-Workstation-Konfigurator

Für noch mehr Flexibilität und Transparenz bietet Schneider Digital einen speziellen Online-Workstation-Konfigurator, der exklusiv auf die Anforderungen von Tebis-Anwendern zugeschnitten ist. Über das intuitive Web-Tool können Nutzer ihre individuelle Workstation Schritt für Schritt selbst zusammenstellen – optimal abgestimmt auf die jeweiligen CAD/CAM-Prozesse und die verwendeten Tebis-Module. Der Konfigurator berücksichtigt automatisch alle Tebis-spezifischen Hardwareanforderungen wie Prozessorleistung, Grafikkartenoptimierung, Speicherbedarf und Datentransferraten. So entsteht mit wenigen Klicks ein vollständig validiertes System, das maximale Performance bei höchster Stabilität garantiert. Anwender finden den Tebis-Workstation-Konfigurator unter:

www.schneider-digital.com/de/tebis-zertifizierte-workstations/