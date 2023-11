Erfolgreich mit BIM durchstarten: Catenda auf der BIM World Munich

“The Open Way. BIM und Facility Management für alle.” So das Motto des globalen Softwareunternehmens mit Stammhaus in Norwegen, das sich Catenda auch im Zuge der BIM World Munich auf die Fahnen schreibt. The Open Way bedeutet für Catenda weitaus mehr als die Arbeit mit offenen Formaten, wie IFC und BCF.

„The Open Way ist vielmehr eine Kultur“, berichtet Andrés García Damjamov, CRO bei Catenda. „Mit unseren Produktfamilien machen wir BIM und Facility Management für praktisch jeden zugänglich, durchgängig über den ganzen Lebenszyklus eines Bauwerks hinweg. Vertreter der gesamten Wertschöpfungskette Bau werden unmittelbar in den BIM-Prozess eingebunden. Von der Projektidee bis hin zur Wartung und Nutzung. Vom Investor über den Bauherren und Fachplanungsbüros sowie Bauunternehmen bis hin zu den Menschen, die ein Gebäude später nutzen. Die intuitiv zu bedienenden Programme machen es möglich, erfolgreich mit BIM durchzustarten. Ohne komplizierte Technologie, die zunächst ein umfangreiches und kostenintensives Consulting erfordert. Und das Beste: Unsere Systeme gibt es zu fairen Preisen“, fügt er hinzu.

Das ursprünglich aus der norwegischen Forschungsorganisation Sintef herausgegangene Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Oslo hat sich in den vergangenen dreieinhalb Jahren im globalen Markt einen Namen gemacht und ist kontinuierlich am Wachsen. Mit dem Rahmenvertrag mit der Landesdirektion Bayern ist es Catenda gelungen, in Deutschland den größten Deal aller Zeiten abzuschließen. Weitere vielversprechende Zukunftsmärkte sind Japan und die USA. Genauso wie in Norwegen findet die offene Kultur insbesondere in Japan, einem Land, das sich sehr stark bei buildingSMART international engagiert, viel Zuspruch.

Catenda auf der BIM World Munich

Am Stand Nr. 45 zeigt das Softwareunternehmen am 28. und 29. November die Produkte Catenda Hub für die Planungs- und Bauphase sowie Catenda Duo für die Gebäudenutzung.

Die BIM World Munich gilt als Trendsetter und führende Netzwerkplattform für die Digitalisierung innerhalb der DACH-Region. In diesem Jahr werden im Rahmen des Kongresses und der begleitenden Ausstellung im ICM mehr als 8.000 Key-Player der Branche, eine Vielzahl von Start-ups sowie 250 Referentinnen und Referenten erwartet.

www.catenda.no