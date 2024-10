Trimble gibt die Gewinner der Tekla Global BIM Awards 2024 bekannt

Trimble hat die Gewinner der Tekla Global Building Information Modeling (BIM) Awards 2024 bekannt gegeben. Dieser Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt und zeichnet die weltweit eindrucksvollsten Bauprojekte aus, die mit Tekla-Softwarelösungen erstellt wurden. In acht Kategorien bewertete die Jury die Projekte in Bezug auf den Einsatz von BIM und Zusammenarbeit, die innovative Nutzung der Tekla Software, Ausführbarkeit und Umweltaspekte sowie den Coolness-Faktor. Der Gesamtsieger und das beste BIM-Projekt des Jahres 2024 ist die Kruunuvuori-Brücke in Helsinki.

Die Gewinner der Global BIM Awards 2024 in acht Kategorien

Bestes Infrakstrukturprojekt und Gesamtsieger 2024: Kruunuvuori Bridge, Finnland

Die Kruunuvuori-Brücke in Helsinki wird nach ihrer Fertigstellung mit einer Länge von 1.200 Metern die längste autofreie Brücke der Welt sein und ein echtes Wahrzeichen darstellen. Es handelt sich um eine Schrägseilbrücke mit Ortbetonunterbauten und einem 135 Meter hohen Pylon. Das Projekt war eine Zusammenarbeit zwischen der Abteilung für städtische Umwelt der Stadt Helsinki (KYMP), WSP Finland Oy, Kreate Oy, YIT Infra Oy und Ramboll Finland Oy. Das Projekt wurde zum Gesamtsieger der Tekla Global BIM Awards 2024 sowie zum Gewinner in der Kategorie Infrastruktur gewählt.

Das Straßenbahn-, Fußgänger- und Fahrradbrücken-Projekt wurde mit Hilfe einer Vielzahl von Anwendungen (Tekla Structures, Trimble Novapoint, Trimble Connect®, Autodesk® Civil 3D®, Navisworks® und Grasshopper) modellbasiert entworfen. Das Team führte Windkanaltests für den Tragwerksentwurf und die Stabilitätsprüfung durch und verwendete dabei sowohl ein BIM- als auch ein physisches Modell aus dem 3D-Drucker. Modelle im IFC-Format gewährleisten eine effiziente Geometriekontrolle für jede Bauphase, einschließlich einer modellbasierten Montageanleitung. Die Einbindung von BIM und BrIM sorgt für Präzision, Effizienz und Transparenz während des gesamten Lebenszyklus des Projekts.

Die Jury lobte insbesondere, dass das Team das Projekt als durchgängiges BIM-Projekt abwickelt und eine Vielzahl von Software einsetzt. Außerdem wurde eine bidirektionale Schnittstelle zwischen Baustelle und Büro (“field-to-BIM”) sowie zwischen Büro und Baustelle (“BIM-to-field”) geschaffen, was eine hervorragende Qualität angesichts der Komplexität des Projekts ermöglicht.

Bestes öffentliches Projekt: Seattle Aquarium Ocean Pavilion, U.S.A

In der Kategorie Öffentliche Projekte war die Jury vor allem von den technischen Herausforderungen beeindruckt, die das Team von Turner Construction beim Seattle Aquarium Ocean Pavilion bewältigte. Die 50 000 Quadratmeter große Anlage zeichnet sich durch komplexe Konstruktionen aus, wie ein muschelartiges Becken ohne gerade Kanten, das aus 229 CNC-gefrästen Paneelen besteht.

Das Team verließ sich auf einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen Tekla Structures und Rhino via Grasshopper, um eine einheitliche Geometrie zu gewährleisten. Die detaillierten Zeichnungen der Montageabfolge und die Ausführbarkeit wurden in Tekla Structures erstellt und überprüft. Das Team konnte mit Trimble Connect auf die neuesten 3D-Modelle zugreifen und verwendete einen kohärenten, modellbasierten Arbeitsablauf auf der Grundlage von Trimble FieldLink und der Robotik Totalstation.

Bestes Industrieprojekt: Brewery Roman, Belgien

Das von Matthieu Gijbels eingereichte Projekt „Brewery Roman“ wurde in der Kategorie „Bestes Industrieprojekt“ ausgezeichnet. Die Erweiterung einer der ältesten Familienbrauereien Belgiens begann mit einem 3D-Scan. Es wurde eine Punktwolke mit hoher Dichte erstellt, die zur Identifizierung potenzieller Konflikte und zur Feinabstimmung des Modells während des gesamten Projekts diente. Dies war angesichts der Teilrestaurierung und Rekonstruktion der Fassade des Gebäudes von entscheidender Bedeutung.

Die Cloud-Lösung Tekla Model Sharing ermöglichte den Projektbeteiligten, gleichzeitig am Tekla-Structures-Modell und somit effizient zusammenzuarbeiten. Mit Trimble Connect AR stellte das Team sicher, dass alle Beteiligten immer auf eine aktuelle Version zugreifen und das Modell als Augmented-Reality-Overlay über ein Tablet betrachten und in die reale Umgebung einblenden konnten. Das Projekt zeichnet sich durch den hohen Detaillierungsgrad der Stahl- und Betonfertigteilelemente sowie des gesamten Modells (LOD400) aus.

Bestes Sport- und Freizeitprojekt: Al Hudayriyat Island Velodrome, U.A.E.

Der Gewinner des Global BIM Award in der Kategorie Sport- und Freizeitprojekte ist das Al Hudayriyat Island Velodrome in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese neue Radrennbahn bietet Platz für mehr als 3.500 Zuschauer. ASSENT Steel Industries LLC und Ramboll arbeiteten bei der Gestaltung dieser Indoor-Radrennbahn mit einzigartigen elliptischen Lamellen und sägezahnförmigen Fassadenverkleidungen aus Aluminiumprofilen mit Sicht- und Brüstungsglas zusammen.

Durch den Einsatz von Tekla Structures und Autodesk Revit® war es möglich, die BEP- und LOD300-Anforderungen des Projekts zu erfüllen. Die Tekla Software wurde für die Anschlussplanung, die Detaillierung, die Fertigung und die Montage verwendet, erleichterte die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Disziplinen wie Fassadenbau, Betonfertigteilbau und Haustechnik und reduzierte die Fehleranfälligkeit. Außerdem half Tekla Structures bei der Planung der komplexen Voreinstellungen für die mehr als 2.500 Meter Dach, um die richtige Wölbung nach der Montage zu gewährleisten.

Bestes Gewerbeprojekt: Lyyra, Finnland

Ramboll Finland Oy, Ylva, Haahtela, Arco Architecture Company Oy und Byggnadsekonomi Oy wurden für ihr Projekt Lyyra, einen neuen Immobilienblock im Stadtzentrum von Helsinki, als Gewinner in der Kategorie Bestes Gewerbeprojekt ausgezeichnet. Die Jury würdigte vor allem den datengestützten Ansatz des Projekts und die Tatsache, dass dieser auf einer U-Bahn-Station und zwischen zwei Gebäuden gebaut wurde. Dies erforderte eine enge Zusammenarbeit und Koordination zwischen Ramboll als Hauptingenieurbüro und Peikko (dem Hersteller des Stahlgerüstes). Das Team nutzte Laserscanning für den ersten Entwurf und den Vergleich des Ist-Zustandes vor Ort mit dem Datenmodell in Tekla Structures. Das Modell wurde zwischen den beiden Unternehmen mithilfe von Tekla Model Sharing ausgetauscht und konnte jederzeit auf der Baustelle eingesehen werden – über Tablets, Mobiltelefone und Papier.

Aufgrund des begrenzten Platzes auf der Baustelle erfolgten alle Lieferungen just-in-time, was einen hohen Koordinationsaufwand erforderte und auf Grundlage des Modells geplant wurde. Das Team verwendete Deltabeam® Green-Träger und recycelte 95 % des Abbruchmaterials vor Ort, um das Projekt nachhaltiger zu gestalten (angestrebt wurde eine LEED-Platin- und Well-Zertifizierung).

Bestes Kleinprojekt: Te Veld Modular Homes, Niederlande

Das Wohnprojekt „Te Veld Modular Homes“ aus den Niederlanden ist der Gewinner in der Kategorie „Kleine Projekte“. Bei dem Projekt geht es um die Konstruktions- und Ausführungsplanung für ein Haus, das Teil eines Wohnprojekts ist, welches insgesamt 700 semi-permanente Häuser umfasst. Das Projekt verwendete vorgefertigte Holzkonstruktionen mit Stahlelementen und zeichnet sich durch ein hohes Maß an Nachhaltigkeit aus.

Alle Gewerke waren ein wesentlicher Bestandteil des Planungs- und Bauprozesses. Die Sanitär- und Elektroinstallateure zeichneten ihre Installationen im 2D-Modell, woraufhin die Ingenieure des Fertighausherstellers Barli diese in 3D für die Fertigung des Holzrahmens mit Tekla Structures konvertierten. Der Entwurf von LA Architecten ermöglichte eine rasche Fertigung, und auch die Lieferplanung wurde so optimiert, dass so wenig Abfall wie möglich entstand. Das Tekla-Modell verfügt über einen hohen Detaillierungsgrad und enthält sogar Absturzsicherungen für die Werksmontage, Schrägdachdämmung, Küchenschränke und Überläufe.

Bestes Studentenprojekt: Tomasz Stęplowski (Wroclaw University of Science and Technology), Polen

Tomasz Stęplowski von der Wroclaw University of Science and Technology in Polen wurde für seinen Entwurf einer funikulären Konstruktion einer Stahlbetonhalle mit dem bogenförmigen Träger zum Gewinner des Global BIM Award in der Kategorie Studentenprojekte gekürt. Tomasz’ Arbeit zielte darauf ab, eine optimale Form für den Hauptteil der Konstruktion zu finden, die auf den Methoden der grafischen Statik basiert. Um die Beobachtung des Wissenschaftlers und Architekten Robert Hooke aus dem Jahr 1675 zu testen („as hangs the flexible line, so but inverted will stand the rigid arch“), entwarf er nicht nur den Bogenträger, sondern auch andere Elemente der Halle in Tekla Structures, wie Stützen, Träger, Platten und Fundamente.

Bestes Entwicklerprojekt: Component Code Generator, U.S.A.

In der Kategorie API-Entwicklerprojekte erhielt Keyack Technology Solutions die Auszeichnung für seinen Component Code Generator. Dieses Tool basiert auf einer Tekla Open API und reduziert den Zeitaufwand für die Programmierung von Kodierungen, die Erstellung von Systemkonfiguratoren und die Einstellung von Schlüsselvariablen um 20 bis 30 %. Oft verbringen Entwickler viel Zeit damit, Variablen manuell zu finden und zuzuordnen sowie zu verstehen, wie die Komponenteneingabe bei vorhandenen Komponenten richtig definiert wird, um sie in das Modell zu integrieren. Der Komponentencode-Generator kann vorhandene Benutzerdefinierte-, System- oder API-Plugin-Komponenten aus dem Tekla-Structures-Modell lesen, um automatisch eine C#-Methode zum Einfügen dieser Komponente zu generieren.

Gewinner der öffentlichen Abstimmung: Preservation Plaza Canopy, U.S.A.

Von allen 155 Einsendungen erhielt das Preservation Plaza Canopy von Structures Online die meisten Stimmen bei der öffentlichen Abstimmung.

