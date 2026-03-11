Umfassende Datensicherheit für sensible 3D-Daten mit intelligenten Sicherheitsfeatures der KISTERS 3DViewStation

Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht

Der Schutz sensibler 3D-CAD-Daten ist heute ein zentraler Bestandteil moderner Entwicklungs- und Kollaborationsprozesse und gewinnt in einer zunehmend digitalisierten und vernetzten Industrie weiter an Bedeutung. Um wertvolles Konstruktionswissen und geistiges Eigentum nachhaltig zu sichern, kommen unterschiedliche technologische Verfahren zum Einsatz, die Fertigungsunternehmen gezielt vor unerlaubtem Zugriff und Reverse Engineering schützen. Die KISTERS 3DViewStation bietet hier ein umfassendes Sicherheitskonzept: Von integrierten Basis-Sicherheitsfunktionen über die besonders kontrollierbare WebViewer-Variante bis hin zur bewährten Intellectual Property Protection für besonders zuverlässige Absicherung geistigen Eigentums.

WebViewer: Sicherheit durch zentrale Bereitstellung

Besondere Vorteile bietet die 3DViewStation in der WebViewer-Version. Im Gegensatz zu den meisten anderen Lösungen am Markt, die die Daten im lokalen Browser rendern, ist es hier nicht möglich, 3D-Inhalte von der Grafikkarte abzugreifen. Durch vollständig serverseitiges Rendern ist das Know-how geschützt, da keine 3D-Geometrien, sondern ausschließlich Bild- und Videostreams an das Endgerät des Nutzers übertragen werden. Auch zur Kollaboration mit Externen ist eine Weitergabe von Dateien nicht notwendig. Stattdessen wird, beispielsweise für eine Angebotsanfrage, ein Fern-Zugriff für einen rein visuellen Informationsaustausch erteilt. Ein unterwünschtes Herunterladen von Daten ist so nicht möglich. Beim Einsatz als Integration wird über das führende System gesteuert, wer überhaupt welche Zugriffsrechte hat. Über Metadaten lässt sich außerdem flexibel steuern, welche Teile bearbeitet werden können. So lässt sich konkret verhindern, dass Bauteile geschnitten werden dürfen. Auch die Benutzeroberfläche der WebViewer-Version lässt sich gezielt anpassen, sodass bestimmte Funktionen für den Anwender nicht verfügbar sind.

Die Vorteile im Überblick:

Keine lokale Datenhaltung sensibler 3D-Modelle

Ausschließlich serverseitiges Rendern

Kein Abgreifen von 3D-Daten durch Auslesen der Grafikkarte möglich

Zentrale Rechte- und Zugriffssteuerung durch das führende System

Einschränkung verfügbarer Funktionalitäten möglich

Sofortige Aktualisierung von Inhalten ohne Neuverteilung

Einfache und sichere Einbindung externer Partner

Gerade für internationale Entwicklungsnetzwerke, Zulieferer oder Serviceorganisationen bietet die 3DViewStation WebViewer-Version ein hohes Maß an Kontrolle bei gleichzeitig hoher Flexibilität.

Erweiterter Schutz für geistiges Eigentum

Die in der 3DViewStation enthaltene Intellectual Property Protection-Option (kurz IPP, Know-how-Schutz) bietet weitere Funktionalitäten zum wirksamen Schutz geistigen Eigentums von CAD-Daten.

Wenn eine Weitergabe von Daten unvermeidbar ist, bieten die 3DViewStation und das Batchtool KAS die Möglichkeit, von außen nicht sichtbare Geometrien automatisiert zu entfernen. Für den Empfänger bleibt diese Optimierung vollständig unbemerkt – er erhält einen funktionsgerechten 3D-Datensatz, der seine Anforderungen erfüllt, jedoch kein sensibles oder wertschöpfendes Konstruktions-Know-how preisgibt.

Das automatische Verfremden von 3D-Geometrien ermöglicht systematische Veränderungen wie das Verändern von Wandstärken oder das Transformieren von Radien zu Polygonen. Ergänzend dazu kann die geometrische Vereinfachung eingesetzt werden. Hierbei wird der Detailgrad der 3D-CAD-Daten gezielt reduziert – etwa durch die Vereinfachung komplexer Geometrien oder die Verringerung der Polygonanzahl. Dies erschwert eine nachträgliche Rekonstruktion sensibler Konstruktionsdetails erheblich.

Ein weiteres Verfahren ist die gezielte Entfernung von Merkmalen und spezifischen Details. Durch das Löschen einzelner Elemente entsteht ein vereinfachtes Modell, das weniger Rückschlüsse auf die ursprüngliche Konstruktion zulässt.

Neben dem Schutzaspekt führen diese Verfahren auch zu einer Reduzierung der Dateigröße und Modellkomplexität, schnelleren Ladezeiten sowie reduziertem Speicherverbrauch.

Weitere Tipps für sichere Kollaboration mit sensiblen 3D-Daten

Für den geschützten Austausch sensibler Daten empfiehlt sich grundsätzlich die Nutzung einer sicheren Plattform, die Funktionen wie Verschlüsselung, differenzierte Zugriffskontrollen und weitere Sicherheitsmechanismen bereitstellt. Eine kontrollierte und nachvollziehbare Zusammenarbeit ermöglichen zum Beispiel Web-Clients verschiedener PLM-Systeme.

Nicht zuletzt ist auch die Wahl des Dateiformats entscheidend. Verbreitete Formate wie STEP ermöglichen die Speicherung exakter Geometriedaten (BREP), während triangulierte Daten durch Formate wie JT oder STEP-tesselated zusätzliche Möglichkeiten zur kontrollierten Datenweitergabe bieten. Es ist sehr aufwändig aus diesen Daten über Reverse Engineering wieder BREP- und damit produktionsfähige Daten zu generieren.

Die KISTERS 3DViewStation leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz geistigen Eigentums und unterstützt einen sicheren, unternehmensübergreifenden Austausch von 3D-Daten. Ein absoluter Schutz vor Missbrauch lässt sich nie vollständig gewährleisten, jedoch wird das unerlaubte Abschöpfen von wertvollem Know-how deutlich erschwert. Gleichzeitig unterstützt die Lösung Hersteller dabei, Partner und Zulieferer kontrolliert, effizient und sicher in ihre Prozesse einzubinden.

KISTERS auf der Hannover Messe

KISTERS präsentiert die 3DViewStation Produktfamilie vom 20. bis 24. April 2026 auf der Hannover Messe, Halle 17 – Stand F32. Anfragen für Terminvereinbarungen zu persönlichen Präsentationen und Gesprächen richten Interessierte an sales-viewer@kisters.de.

https://viewer.kisters.de