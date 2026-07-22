Unternehmens- und Projektplattform RIB 4.0 jetzt „GAEB XML 3.3“-zertifiziert

Der Bundesverband für Software und Digitalisierung im Bauwesen e.V. (BVBS) hat im Juni 2026 das GAEB-Zertifikat DA XML 3.3 für die integrierte Unternehmens- und Projektplattform RIB 4.0 in den Aufgabenbereichen Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (AVA) von Bauleistungen vergeben. Die neue Schnittstelle GAEB XML 3.3 gilt als Standard für den Austausch von alphanumerischen Bauinformationen in Deutschland. Nach erfolgreicher Prüfung der Bausoftware hat der Verband die Zertifizierungsurkunde für RIB ausgestellt und somit die Konformität mit den bestehenden Prüfungskriterien bescheinigt.

Die GAEB-Zertifizierung soll die Qualität des Datenaustausches im Baubereich in der Bundesrepublik mittel- bis langfristig verbessern. Dies ist eines der Kernziele des Gemeinsamen Ausschusses für Elektronik im Bauwesen, dessen Arbeit auch durch den BVBS (Bundesverband Software und Digitalisierung im Bauwesen e.V) aktiv unterstützt wird. Durch GAEB-Zertifikate soll eine hohe Sicherheit beim Datenaustausch – auch über Softwareprogramme unterschiedlicher Hersteller hinweg – gewährleistet werden.

„Die Zertifizierung für den Baubereich haben wir bereits seit 2024. Mit dem zusätzlichen GAEB-Zertifikat für AVA erfüllen wir nun auch die Anforderungen für Planungsbüros, Bauherren und Nachunternehmer und ermöglichen somit für die gesamte Wertschöpfungskette Bau einen reibungslosen Datenaustausch via RIB 4.0. Das ist ein wichtiger Meilenstein für uns“, freut sich Reinhardt Fraunhoffer, Lead Product Manager für RIB 4.0.

Der GAEB ist einer der insgesamt vier Hauptausschüsse des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses für Bauleistungen (DVA) mit über 600 ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die in rund 100 Gremien tätig sind. Gleichzeitig steht GAEB auch synonym für den neutralen Datenaustausch für Ausschreibungs- und Vergabeprozesse.

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Beitragsbild: Die integrierte Unternehmens- und Projektplattform RIB 4.0 erfüllt mit dem GAEB-Zertifikat DA XML 3.3 für Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (AVA) jetzt auch die Anforderungen für Planungsbüros, Bauherren und Nachunternehmer und stellt somit für die gesamte Wertschöpfungskette Bau die Weichen für einen reibungslosen Datenaustausch / Bildnachweis: RIB Software GmbH