Unterwegs flexibel Beschriftungen drucken

Die Kennzeichnung von Komponenten und Systemen gehört auf der Baustelle oft zu den letzten Arbeiten vor der Abnahme. Mit einer hochwertigen, gut lesbaren und dauerhaften Beschriftung werden sowohl im Elektrohandwerk als auch in industriellen Elektroinstallationen die Qualität der Gesamtarbeit verdeutlicht. Mit den neuen tragbaren Etikettendruckern der Serie P-touch CUBE Pro bietet Brother jetzt zwei neue Geräte an, die speziell für den mobilen Einsatz konzipiert wurden.

Der PT-E720BT und der PT-E920BT zeichnen sich durch eine kompakte Gehäuseform, USB- und Bluetooth-Schnittstellen sowie einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku aus. Beide Modelle bedrucken Etiketten mit Schrift, QR-Codes, Barcodes oder Logos – beim PT-E720BT in einer Breite bis zu 24 mm, beim PT-E920BT sogar bis zu 36 mm. Die Etiketten werden automatisch geschnitten – beim PT-E920BT ist sogar eine Halbschnittfunktion vorhanden, mit der sich mehrere Etiketten hintereinander drucken und dann einfach ablösen lassen.

Die beiden neuen Geräte kommen ohne Tastatur oder Display aus, die Bedienung erfolgt komfortabel mit der Pro Label Tool App vom Smartphone oder vom Tablet aus. Damit trägt Brother dem Feedback zahlreicher Kunden Rechnung, dass diese die bisherigen P-touch-Geräte überwiegend mit der App bedienen. Optimale Ergebnisse erzielen Anwender mit den Original-Schriftbändern von Brother. Diese sind besonders hochwertig und beständig gegen Hitze, Wasser, Lichteinstrahlung und chemische Substanzen. Dadurch bleiben die Beschriftungen dauerhaft gut ablesbar und sorgen so für hohe Qualität und Sicherheit in der Elektroinstallation. Die Geräte sind mit allen Pro Tapes von Brother außer den Schrumpfschläuchen kompatibel.

Weitere Informationen über diese und andere P-touch-Modelle finden sich unter: www.brother.de/elektriker.