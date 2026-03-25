Vectorworks 2026 Update 4: Neues Phasensystem, Live-Rendering mit Maxon Redshift und integrierte CO₂-Analyse

Der globale Anbieter von CAD- und BIM-Software Vectorworks, Inc. hat das vierte Update für Vectorworks 2026 veröffentlicht. Es erweitert datengetriebene Workflows, die Planer, Architekten und Designer bei

präziserer und effizienterer Projektplanung, -dokumentation und -visualisierung unterstützen. Vectorworks ist auf der digitalBAU 2026 in Köln mit einem Stand vertreten, wo Neuerungen live gezeigt werden.

Echtzeit-Visualisierung mit Maxon Redshift

Hochwertiges Rendering war bisher zeitaufwendig durch Exports zwischen Modellierung und Visualisierung. Mit Vectorworks 2026 Update 4 erfolgt nahtlose Integration: Vectorworks wird erste Planungssoftware mit direkter Echtzeit-ArchViz-Rendering via Redshift. Planer:innen mit Redshift-Lizenz nutzen Echtzeit-Visualisierung direkt in der Vectorworks-Oberfläche; Szenen synchronisieren live Geometrie, Beleuchtung, Kameras und Updates. Das vermeidet repetitive Exports, reduziert Fehler und

beschleunigt zuverlässige Visualisierungs-Workflows für Inspiration und Präsentationen.



Intelligenter Sanierungs-Workflow mit Phasensystem

Sanierungs- und Umbauprojekte boomen, doch Bestandsdokumentation war manuell fehleranfällig. Update 4 integriert Phasensystem ins BIM-Modell mit Status wie „bestehend“, „neu“, „abgerissen“, „umgesetzt“ oder „vorübergehend“.

Datenvisualisierung steuert automatisch Sichtbarkeit/Darstellung in Ebenen/Ansichtsbereichen; neues „Abbruch“-Werkzeug vereinfacht und ersetzt Klassen-/Ebenen-Verwaltung. Das minimiert Risiken, verbessert Koordination und unterstützt nachhaltige Sanierungen/Nachverdichtung.

CO₂-Analyse im Nachhaltigkeits-Dashboard

Frühe CO₂-Bilanzen sind essenziell, manuelle Einrichtung bremst jedoch. Update 4 optimiert CO₂-Fußabdruck-Rechner mit RICS-konformen Kategorien, automatisierter Mengen-Zusammenführung/-Auswertung und Einheiten-Umrechnung (imperial/metrisch) – von Konzept bis Ausführung. CO₂-Intelligenz integriert sich nahtlos für Risikobewertungen, Entwurfsvergleiche und nachhaltige Entscheidungen.

Weitere Portfolio-Entwicklungen

Neben Update 4 stärkt Vectorworks durch die Übernahme von Morpholio mobile Design-Workflows. Morpholio bringt iPad/iPhone-Apps für Skizzen, Markups und Präsentationen ins Vectorworks-Ökosystem, ermöglicht nahtlose Ideenentwicklung von Skizze bis Ausführungsplanung.



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