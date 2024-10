Veranstaltung KI als Booster für die Bauwirtschaft im Rahmen der IT-Fachtagung Bau in Magdeburg

Unter dem Titel KI als Booster für die Bauwirtschaft unterstützt das Mittelstand-Digital Zentrum Bau das Tagesprogramm der IT-Fachtagung Bau am 6. November 2024 in der Elbfabrik des Fraunhofer IFF in Magdeburg. In Impulsvorträgen und einer Podiumsdiskussion erhalten interessierte Gäste unter anderem wertvolle Einblicke in KI-Tools für das Bauen, in Prompt-Design und darüber, wie sich digitale Daten zur effizienten Gebäudeplanung nutzen lassen.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet auf der IT-Fachtagung Bau ein umfangreiches sowie hochinformatives Programm zu Themen wie digitale Geschäftsprozesse, 3D-Gebäudeaufmaß, BIM oder digitaler Wandel im Handwerk. Für die Teilnahme ist lediglich eine kostenfreie Voranmeldung erforderlich, um sich anschließend vor Ort einen Überblick über praxiserprobte Soft- und Hardwarelösungen für die Baubranche zu verschaffen. Ziel ist es, die relevanten und individuellen Themen zum digitalen Planen, Bauen und Betreiben zu beleuchten, die Architektur- und Ingenieurbüros, kleine und mittelständische Unternehmen, in ihrem Arbeitsalltag begleiten.

Der Elbedome ist ein Mixed-Reality-Labor zur Visuaisierung interaktiver Ansichten. Durch seine Dimensionen eignet er sich für die Darstellung großer Maschinen, Anlagen, Fabriken oder sogar ganzer Städte im Maßstab 1:1. Abb.: Fraunhofer IFF/Victoria Kühne.

Darüber hinaus besteht für die Teilnehmenden am 6. November die seltene Möglichkeit, den Elbedome, das Elbfabrik-Technikum und den Escape Room Digitalisierung zu besichtigen. Der Elbedome ist ein 360-Grad-Mixed-Reality-Labor zur großflächigen Darstellung interaktiver Visualisierungen. Er hat eine Projektionsfläche von über 400m²; das Elbfabrik-Technikum des Fraunhofer IFF ist Forschungs- und Demonstrationsfläche für Industrie-4.0-Lösungen: An über 20 Demonstratoren werden hier zukunftsweisende Technologien für intelligente und vernetzte Prozesse, z. B. autonome Roboter oder smarte Kommissionier- und Montagestationen, in der realen Anwendung gezeigt.

Zu der Fachveranstaltung laden die Industrie- und Handelskammer Magdeburg, die Handwerkskammer Magdeburg, das Mittelstand-Digital Zentrum Magdeburg und das Mittelstand-Digital Zentrum Bau in Kooperation mit dem Baugewerbe-Verband Sachsen-Anhalt, der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt, der Architektenkammer Sachsen-Anhalt, dem Bauindustrieverband Ost e.V. und dem BIM-Cluster Sachsen-Anhalt ein.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch zwingend erforderlich, da nur begrenzte Kapazitäten zur Besichtigung des Elbedomes, des Elbfabrik-Technikums und des Escape Rooms Digitalisierung zur Verfügung stehen.

Die Anmeldung ist im Internet unter www.bauservice-gmbh.de/veranstaltungen oder per Fax mit dem ausgefüllten Anmeldeformular an 0391/ 50 95 95 11 möglich.

Das Programm des Mittelstand Digital Zentrums Bau zum Thema KI als Booster für die Bauwirtschaft am 6. November steht HIER zur Verfügung.

Weitere Informationen zur IT-Fachtagung Bau erhalten Sie HIER, den Flyer mit dem kompletten Tagesprogramm können Sie HIER als PDF herunterladen.

