VI-grade stellt Software Suite 2025.2 mit wichtigen Neuerungen in der Scheinwerfersimulation für VI-WorldSim vor

Die neue Version optimiert virtuelle Testszenarien in VI-CarRealTime, VI-WorldSim, VI-DriveSim und VI-NVHSim

VI-grade, globaler Anbieter simulationsgetriebener Fahrzeugentwicklungslösungen mit Fokus auf menschlicher Interaktion, gibt die Veröffentlichung der Softwareversion 2025.2 seiner umfassenden Produktfamilie bekannt – darunter VI-CarRealTime, VI-WorldSim, VI-DriveSim und VI-NVHSim. Die neue Version bietet zahlreiche Verbesserungen hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Performance – im Fokus steht dabei insbesondere das Scheinwerfermodul VI-WorldSim Headlights.

VI-WorldSim Headlights ermöglicht jetzt Echtzeitsimulationen mit bis zu 120 Hz. Damit lassen sich fortschrittliche Scheinwerfersysteme in virtuellen Umgebungen bewerten und vergleichen, ohne den Simulationsablauf unterbrechen zu müssen. Das Modul unterstützt den Import von IES-Profilen, Matrixscheinwerfern sowie das dynamische Umschalten von Konfigurationen zur Laufzeit. Scheinwerfer können unter verschiedensten Umwelt- und Lichtbedingungen getestet werden, inklusive subjektiver Bewertungen, ADAS-Integration und adaptivem Verhalten wie Kurvenlicht oder dynamischer Nick- und Gierbewegungen.

„Mit der neuesten Version von VI-WorldSim verschieben wir erneut die Grenzen dessen, was in der virtuellen Entwicklung und Validierung von Scheinwerfersystemen möglich ist“, erklärt Roberto De Vecchi, Director of Product Development bei VI-grade. „VI-WorldSim Headlights bietet Entwicklungsingenieur*innen ein leistungsstarkes und flexibles Umfeld, um Lichtkonzepte zu evaluieren, Extremszenarien zu simulieren und die Performance realitätsnah zu analysieren – in einer Qualität und Reaktionsgeschwindigkeit, die in unserer Branche einzigartig ist.“

Neben den Neuerungen im Bereich der Lichtsimulation bringt die Version 2025.2 Verbesserungen in der gesamten Software-Suite von VI-grade:

VI-CarRealTime bietet erweiterte Diagnosetools für Parametrierung und Testautomatisierung sowie eine tiefere Integration von VI-DataDrive Cloud.

bietet erweiterte Diagnosetools für Parametrierung und Testautomatisierung sowie eine tiefere Integration von VI-DataDrive Cloud. VI-DriveSim unterstützt nun Echtzeit-Feinjustierung der Beleuchtung mittels DLSS, FMU-Export im Multi-Event-Modus, das neue Feature VI-ZeroLatency sowie erweiterte Funktionen für Multi-Attribut-Simulationen.

unterstützt nun Echtzeit-Feinjustierung der Beleuchtung mittels DLSS, FMU-Export im Multi-Event-Modus, das neue Feature VI-ZeroLatency sowie erweiterte Funktionen für Multi-Attribut-Simulationen. VI-NVHSim wurde um neue Funktionen zur Modellierung von Elektrofahrzeugen, eine erweiterte Klanggestaltung und Multi-Attribut-Fähigkeiten ergänzt.

Alle Neuerungen unterstreichen das kontinuierliche Engagement von VI-grade, innovative Simulationslösungen in Echtzeit bereitzustellen, die den steigenden Anforderungen der Fahrzeugentwicklung gerecht werden – darunter softwaredefinierte Fahrzeuge, Elektrifizierung und integrierte Fahrerassistenzsysteme (ADAS).

Die neue Version 2025.2 steht registrierten Nutzer*innen ab sofort in der „Reserved Area“ der VI-grade Website zum Download zur Verfügung.

Ein begleitendes Webinar bietet am 26. Juni 2025 vertiefende Einblicke in die neuen Investigation und Diagnostic Modes von VI-DataDrive Cloud. Im Fokus stehen praxisnahe Anwendungen der neuen Funktionen in VI-CarRealTime 2025.2 für cloudbasierte Analysen und Simulationsabläufe.

Die Anmeldung ist ab sofort unter folgendem Link möglich:

https://mobex.io/webinars/unlocking-data-insights-using-investigation-and-diagnostic-modes-in-vi-datadrive-cloud/

www.vi-grade.com