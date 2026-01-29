Victoire de Margerie wird Vice President Corporate Marketing, Communication and Identity von Dassault Systèmes

Dassault Systèmes hat bekannt gegeben, dass Victoire de Margerie (52), die die Unternehmensmarketing- und Kommunikationsaktivitäten von Dassault Systèmes seit 2018 leitet, eine erweiterte Führungsrolle übernimmt. In ihrer neuen Funktion als Vice President Corporate Marketing, Communication and Identity ist sie nun weltweit für die Gestaltung der Arbeitsumgebungen von Dassault Systèmes verantwortlich. Dies umfasst die Aufsicht über 184 Standorte mit mehr als 25.000 Mitarbeitenden. Sie berichtet weiterhin an CEO Pascal Daloz und ist nach wie vor Mitglied des Executive Committee des Unternehmens.

In ihrer erweiterten Rolle wird Victoire de Margerie den Markenwert und die Reputation von Dassault Systèmes stärken, indem sie Markenerlebnisse und Kommunikation über alle Schnittstellen hinweg konsistent ausrichtet. Ein zentraler Fokus liegt dabei auf den physischen Arbeitsumgebungen des Unternehmens, die einen wesentlichen Beitrag zu Reputation und Wachstum leisten. Sie bilden die Grundlage für eine einheitliche Unternehmenskommunikation, die Sichtbarkeit und gesellschaftliches Engagement stärkt sowie Identifikation, Motivation und Zugehörigkeit der Mitarbeitenden fördert.

Dieser Schwerpunkt fügt sich nahtlos in Victoire de Margeries Mission ein, die globale Marken- und Reputationsstrategie von Dassault Systèmes voranzutreiben und die Position des Unternehmens als Weltmarktführer für „Virtual Worlds for Real Life” weiter zu stärken. Seit ihrem Eintritt in das Unternehmen hat sie die Umsetzung der Markenstrategie und die Entwicklung der Corporate Identity sowie der einzelnen Marken von Dassault Systèmes maßgeblich geprägt. Mit Initiativen wie der preisgekrönten Kommunikationskampagne „The Only Progress is Human“ bindet sie dabei alle Zielgruppen aktiv ein. Zu ihren Verantwortungsbereichen zählen zudem das 3DEXPERIENCE Lab – ein offenes Innovationslabor und Startup-Accelerator – sowie die zugehörigen Playgrounds, erlebnisorientierte Räume zur Präsentation von Kundeninnovationen.

Victoire de Margerie verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Industrie, Public Relations und Marketing. Vor ihrem Wechsel zu Dassault Systèmes leitete sie die internationale Kommunikation bei Airbus. Darüber hinaus ist sie Vorstandsmitglied der La Fondation Dassault Systèmes, einer Stiftung, die sich der Transformation von Bildung und Forschung durch 3D-Technologie und virtuelle Welten widmet, sowie von Entreprises & Médias, dem französischen Verband der Chief Communications Officers.

