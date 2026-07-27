Viel Raum für Produktivität: die Samsung Galaxy ZFold8 Ultra und Fold8 Enterprise Edition

Faltbare Business-Geräte im handlichen Formfaktor und mit großem

Display für mobiles Multitasking

Mit der neuen Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra und Fold8 Enterprise Edition1 bringt Samsung zwei faltbare Modelle für den Unternehmenseinsatz auf den Markt. Die Geräte kombinieren Flagship-Power, großzügige Displays und schlankes Design für produktives Arbeiten unterwegs. Das Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra richtet sich an Highend-Userinnen und ist für anspruchsvolle Aufgaben konzipiert. Mit dem Samsung Galaxy Z Fold8 hält das faltbare Booklet-Format Einzug in den mobilen Business-Alltag. Dank AI-gestütztem Multitasking mit Google Gemini2, leistungsstarkem Prozessor und robuster Titanschutz-Technologie erweisen sich die Geräte als vielseitige digitale Begleiter – von der mobilen Dokumentenbearbeitung bis zur effizienten Zusammenarbeit im Team. Mit One UI 9 stellt Samsung erweiterte Agentic-AI-Funktionen bereit, die produktive Workflows direkt auf dem Gerät ermöglichen. Gleichzeitig schützt Samsung Knox sensible Daten über mehrere Sicherheitsebenen hinweg.

„Auch bei faltbaren Geräten kommt es darauf an, dass Hardware, AI und Zuverlässigkeit Hand in Hand gehen. Da AI viele Nutzerinnen zunehmend persönlicher und kontextbezogener unterstützt, gewinnen individuelle Arbeitsweisen im Geschäftsalltag an Bedeutung“, sagt Tuncay Sandikci, Director MX B2B bei Samsung. „Die Samsung Galaxy Z Fold Enterprise Edition steht für effektives mobiles Arbeiten. Sie fügt sich nahtlos in den persönlichen Geschäftsalltag ein und bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, produktiv und kreativ zu bleiben. Auf dem großen Display lassen sich mehrere Apps parallel nutzen und Inhalte komfortabel bearbeiten, ohne Abstriche bei der Datensicherheit. So vereint die Enterprise Edition die Produktivität eines mobilen Büros mit einem schlanken, mobilen Formfaktor im Hosentaschenformat.“

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: hohe Produktivität fürs Business

Mit dem Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra bringt Samsung den Ultra-Anspruch in die Welt der

Foldables. Das Gerät kombiniert Performance Power, intelligente AI-Funktionen und ein

besonders schlankes Design für anspruchsvolle Highend-User*innen. Mit einer Bauhöhe von nur

4,1 Millimetern im aufgeklappten Zustand und einem Gewicht von lediglich 215 Gramm5 verbindet

das Galaxy Z Fold8 Ultra hohe Mobilität mit einer großzügigen Arbeitsfläche. Das 20,31 cm (8

Zoll) große Hauptdisplay3 bietet viel Platz für Multitasking und kreative Dokumentenbearbeitung

– ohne dass zwischen verschiedenen Apps gewechselt werden muss.

Auch bei anspruchsvollen Workloads bleibt das Galaxy Z Fold8 Ultra leistungsstark und

reaktionsschnell. Der Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy4 liefert die Performance für mehrere

parallel genutzte Anwendungen, AI-gestützte Workflows und komplexe Arbeitsprozesse auf dem

großen Display. Damit die Leistungsreserven auch unterwegs genutzt werden können, ist das

Galaxy Z Fold8 Ultra mit einem 5.000-mAh-Akku 5 ausgestattet. Die neue Dual-Path-

Ladearchitektur ermöglicht zudem 45-W-Schnellladen6 und hilft, Ausfallzeiten zu reduzieren.

Galaxy Z Fold8: eine neue Form für unterwegs

Mit der achten Generation seiner Foldables hat Samsung den Formfaktor konsequent für den

professionellen Einsatz weiterentwickelt. Ob im Außendienst, Vertrieb oder im Meeting: Das

Samsung Galaxy Z Fold8 passt sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen im Arbeitsalltag

an. Das Cover-Display im Format 10,1:16 eignet sich für schnelle Aufgaben wie Nachrichten oder

Recherchen unterwegs. Für produktive Arbeitsphasen steht das Hauptdisplay im Booklet-Format

mit einem Seitenverhältnis von 4:3 bereit. Es orientiert sich an vertrauten Dokumentenformaten

und bietet viel Raum für die komfortable Bearbeitung von Texten, Präsentationen oder das

Anschauen von Produktdokumenten – für ein immersives Nutzungserlebnis. Mit einem Gewicht

von nur 201 Gramm unterstützt das handliche Samsung Galaxy Z Fold8 produktives Arbeiten

nahezu überall.

Die neue Titanschutz-Technologie von Samsung hält die Geräte dünn, ohne ihre

Strapazierfähigkeit zu verringern und reduziert die Sichtbarkeit der Knickfalte. Eine Kombination

aus einer Folie mit Titanlegierung und einer überarbeiteten Titanplatte hält Druck und Stößen

stand und bleibt zugleich flexibel genug für häufiges Falten. Durch das verbesserte

Zusammenspiel von Scharnier, Display-Spannung und Magnetkraft lassen sich die Smartphones

leicht klappen.

Agentic AI unterstützt im Arbeitsalltag

Auch die weiterentwickelten agentenbasierten Galaxy AI Funktionen können jetzt ihr Potenzial

für den Business-Alltag entfalten. Sie unterstützen kontextbezogen bei Aufgaben und Workflows

dabei, wiederkehrende, zeitraubende Arbeitsschritte effizienter zu gestalten. Optimiert für den

faltbaren Formfaktor steht Galaxy AI mit Google Gemini jetzt in noch mehr Apps und Diensten

zur Verfügung als bisher und nutzt die große Bildschirmfläche für komfortables Multitasking.

Now Brief 7 organisiert den vollgepackten Arbeitstag und kann beispielsweise anstehende

Termine, aktuelle Verkehrsinformationen sowie Details für das nächste Meeting

zusammenfassen. Now Nudge8 macht aus Erkenntnissen konkrete Handlungsempfehlungen.

Die AI-Funktion erkennt Zusammenhänge innerhalb von Aufgaben und Konversationen und

schlägt passende nächste Schritte vor. So erinnert Now Nudge etwa nach einer Besprechung

daran, einen Folgetermin einzuplanen oder die Adresse des nächsten Meetings zu recherchieren.

Sicherheit auf Enterprise-Niveau

Je persönlicher und kontextbezogener AI unterstützt, desto höher sind die Anforderungen an

Datenschutz und Sicherheit. Um als Unternehmen auch für neue Sicherheitsbedrohungen

gewappnet zu sein, sind mehrschichtige Sicherheitsmechanismen, gerätebasierte

Personalisierung und übersichtliche Datenschutzkontrollen Bestandteil der neuen Samsung

Galaxy Z-Serie. Samsung Knox schützt vom Chip an jedes Galaxy Z-Serie Gerät über mehrere

Sicherheitsebenen hinweg: Die Personal Data Engine ermöglicht kontextbezogene,

personalisierte AI-Erlebnisse direkt auf dem Smartphone. Knox Enhanced Encrypted Protection

schafft verschlüsselte, anwendungsspezifische Speicherumgebungen.

Knox Vault schützt sensible Informationen in einer manipulationsgeschützten physischen

Umgebung. Datenschutzwarnungen informieren zudem proaktiv über potenzielle Risiken,

einschließlich unnötiger Versuche von Apps, auf Hintergrundberechtigungen zuzugreifen. Das

neue One UI 9.0 Dashboard für AI-Assistenten liefert zudem einen zentralen Überblick über die

ausgeführten AI-Automatisierungen.

Verfügbarkeit und Services

Die Enterprise-Modelle Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra und Samsung Galaxy Z Fold8 sind ab

dem 7. August 2026 erhältlich. Samsung bietet für die Geräte drei Jahre Herstellergarantie9 und

sieben Jahre Updates10 für einen langen Lebenszyklus. Zusätzlich erhalten Unternehmen mit der

Enterprise Edition ein Jahr Samsung Knox Suite für die zentrale Verwaltung ihrer Geräteflotte.

Samsung Care+ for Business 11 kann je nach Schutzumfang die Smartphones zudem vor

Schäden schützen.

www.samsung.de

1 Alle 2 Modelle Energieeffizienzklasse

2 Gemini Live erfordert eine Internetverbindung und die Anmeldung bei einem Google Konto. Die Verfügbarkeit des Dienstes kann je nach Land, Sprache und Gerätemodell variieren. Die Funktionen können je nach Abonnement und individuellen Einstellungen / installierten Programmen variieren und die Ergebnisse können sich unterscheiden. Kompatibel mit bestimmten Funktionen und Konten. Nur verfügbar für Nutzer*innen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Keine Gewähr für Genauigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der AI-Ergebnisse.

3 Diagonal gemessen beträgt die Größe des Cover-Bildschirms des Galaxy Z Fold8 Ultra 16,48 cm/6,5 Zoll im vollständigen Rechteck und 16,42 cm/6,5 Zoll unter Berücksichtigung der abgerundeten Ecken. Die Größe des Hauptbildschirms beträgt 20,31 cm/8 Zoll im vollständigen Rechteck und 20,24 cm/8 Zoll unter Berücksichtigung der abgerundeten Ecken; der tatsächlich sichtbare Bereich ist aufgrund der abgerundeten Ecken und der Kameraaussparung kleiner.

4 Produkte der Marke Snapdragon sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften. Snapdragon ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

5 Die mAh-Angabe bezieht sich auf den typischen Wert der Akkukapazität, der unter Laborbedingungen ermittelt wurde. Die nach der einschlägigen Norm IEC 61960 ermittelte (Mindest-)Kapazität beläuft sich auf einen geringeren Wert. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Netzwerkumgebung, Nutzerverhalten und anderen Faktoren variieren.

6 Nur mit optional erhältlichem Schnellladeadapter verfügbar.

7 Bestimmte AI-Funktionen setzen eine Internetverbindung, einen Samsung Account oder einen Google Konto Login voraus. Galaxy AI ist in Deutschland ab 16 Jahren verfügbar. Samsung behält sich vor, den Dienst oder einzelne Funktionen kostenpflichtig zu machen.

8 Für die Now Nudge-Funktion ist eine Anmeldung mit einem Samsung Account erforderlich. Die verfügbaren Funktionen und Features können je nach Land, Region und Sprache variieren. Die Nachrichtenfunktion ist mit bestimmten Messaging-Apps von Drittanbietern verfügbar, darunter

Samsung Messages, Google Messages, Google Chat. Unterstützte Sprachen: Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Chinesisch. Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Polnisch, Vietnamesisch, Hindi. Die Apps, die die geteilte Ansicht unterstützen, können variieren. Das Teilen von Fotos in Now Nudge funktioniert mit Hilfe der Analyse von verfügbaren Bildinhalten. Die Genauigkeit der

Ergebnisse wird nicht garantiert.

9 Es gelten die Samsung Garantiebedingungen https:// www.samsung.com/de/support/warranty

10 Ab globaler Markteinführung. Inhalte und Dienste können je nach Region variieren und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die

Zustimmung zu den Smart Hub-Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie ist vor der Nutzung erforderlich. Einige Inhalte und Dienste erfordern eine Registrierung und ein Abonnement. Ein Samsung-Konto wird benötigt. Bitte beachte, dass dieses Upgrade nicht die Hardware-

Leistung, Funktionen oder Haltbarkeit des TVs abdeckt. Die aktualisierten Funktionen können je nach Spezifikationen und Modell variieren. Internetverbindung erforderlich. Es können Datengebühren anfallen.

11 Samsung Care+ for Business ADH ist ein Versicherungsprodukt, das von Amtrust International Underwriters DAC – (nachfolgend: „Amtrust“) angeboten wird. Die Samsung Electronics GmbH (im Folgenden: „Samsung“) hat mit Amtrust einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen, durch den die versicherten Unternehmen Versicherungsschutz für Unfallschäden und 3 Jahre Garantieverlängerung erhalten können. Informationen darüber, wie die Samsung Electronics GmbH, Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn., als Verantwortlicher im Sinne der DSGVO Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie hier. Die vollständigen Versicherungsbedingungen finden Sie hier: https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/de/