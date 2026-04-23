ViewSonic ColorPro VP66-Serie: Monitore im minimalistischen Design mit Pantone-validierter Farbwiedergabe für Content Creator

ViewSonic, ein weltweit führender Anbieter visueller Lösungen, erweitert sein Portfolio für Kreative um die neue ColorPro VP66-Serie. Die Pantone-validierten und hardwarekalibrierbaren 27-Zoll-2K-Monitore sind in den Farbvarianten Schwarz (VP2766-2K) und Weiß (VP2766-2K-W) erhältlich und kombinieren präzise Farbwiedergabe mit einem schlichten, minimalistischen Gehäusedesign. Die Serie wurde gezielt für die Anforderungen in der Bildbearbeitung und professionellen Content Creation entwickelt und bietet eine zuverlässige Basis für farbverbindliches Arbeiten.

Fokus auf Design und Farbtreue

Das schlanke, minimalistische Profil der ColorPro VP66-Serie fügt sich nahtlos in moderne, designorientierte Workspaces ein. Mit einer 100 % sRGB-Farbabdeckung liefern die Monitore präzise und konsistente Ergebnisse für digitale Illustration, Bildbearbeitung und Content Creation. Die integrierte Hardwarekalibrierung gewährleistet dabei die für professionelle Kreativprojekte notwendige, dauerhafte Farbstabilität.



Effizienz und Ergonomie für den kreativen Workflow

Für einen aufgeräumten und effizienten Arbeitsplatz bieten die beiden Monitore drei USB-C-Downstream-Anschlüsse, über die sich Peripheriegeräte direkt verbinden und mit Strom versorgen lassen. Die Steuerung erfolgt intuitiv über das integrierte On-Screen-Display (OSD). Für gesundes Arbeiten sorgt die Eye ProTech+ Technologie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen reduziert sie schädliches Blaulicht direkt auf Hardware-Ebene, ohne die Farbbrillanz zu verfälschen – ein entscheidender Vorteil für farbverbindliche Projekte. Der voll ergonomische Standfuß unterstützt zudem eine individuelle Ausrichtung für maximalen Komfort.



Die technischen Highlights der ColorPro® VP66-Serie im Überblick:

Präzise Darstellung: 27-Zoll-QHD-Auflösung (2560 x 1440) mit IPS Technology, Pantone ® -validiert mit 100 % sRGB-Farbraumabdeckung für konsistente Farbwiedergabe.

27-Zoll-QHD-Auflösung (2560 x 1440) mit IPS Technology, Pantone -validiert mit 100 % sRGB-Farbraumabdeckung für konsistente Farbwiedergabe. Hohe Farbgenauigkeit: Werkseitige Kalibrierung auf Delta E < 2 für professionelle Ansprüche in der Bildbearbeitung.

Werkseitige Kalibrierung auf Delta E < 2 für professionelle Ansprüche in der Bildbearbeitung. Klares Bild: Helligkeit von 350 cd/m2 und ein nativer Kontrast von 1.500:1.

Helligkeit von 350 cd/m2 und ein nativer Kontrast von 1.500:1. Flüssiger Workflow: 120 Hz Bildwiederholfrequenz für ruckelfreies Scrollen und Bearbeiten, kombiniert mit ViewSonic Eye ProTech+

120 Hz Bildwiederholfrequenz für ruckelfreies Scrollen und Bearbeiten, kombiniert mit ViewSonic Eye ProTech+ Vielseitige Konnektivität: 1 x USB-C Upstream (90 W Power Delivery), 3 x USB-C Downstream, HDMI 1.4, DisplayPort sowie USB-A 3.2.

1 x USB-C Upstream (90 W Power Delivery), 3 x USB-C Downstream, HDMI 1.4, DisplayPort sowie USB-A 3.2. Integrierte Audio-Lösung: 2 x 5-Watt-Lautsprecher und 3,5-mm-Audio-Ausgang.

2 x 5-Watt-Lautsprecher und 3,5-mm-Audio-Ausgang. Maximale Ergonomie: Flexibel verstellbarer Standfuß: Neigen (-5°/+20°), Schwenken (+/- 90°), Drehen (+/- 45°) und Höhenverstellung (130 mm).

Der VP2766-2K und der VP2766-2K-W sind für macOS getestet sowie nach gängigen Industriestandards (ISO 13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, REACH) und für Windows 10/11 zertifiziert.



ViewSonic unterstreicht den professionellen Anspruch der Serie mit einem umfassenden Service-Paket: Die Monitore werden mit einem 5 Jahre Vorab-Austauschservice sowie der Zero Error Pixel Garantie ausgeliefert.



Das weiße und das schwarze Modell des ViewSonic VP2766-2K sind ab Mitte April für je 339 EUR (UVP inkl. MwSt.) im Handel erhältlich.

https://www.viewsonic.com/de



