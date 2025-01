ViewSonic präsentiert neue Beamer für Gaming und Heimkino –X1-4KE Pro und X2-4KE Pro begeistern mit 4K-Auflösung, besonders kurzen Reaktionszeiten und integriertem GoogleTV

ViewSonic, einer der weltweit führenden Anbieter von visuellen und EdTech-Lösungen, präsentiert heute die neuen LED-Beamer X1-4KE Pro und X2-4KE Pro. Beide Modelle wurden speziell entwickelt, um Heimkino- und Gaming-Fans ein beeindruckendes Entertainment-Erlebnis zu bieten. Mit 4K-Auflösung, einer sehr niedrigen Latenz von nur 4,2 ms und einer Bildwiederholfrequenz von 240Hz sind die Projektoren ideal geeignet für ambitioniertes Gaming und Kinoabende im Wohnzimmer.

Beide Projektoren sind für Konsolen-Gaming optimiert und eignen sich zugleich ideal als Heimkinogeräte im Wohnzimmer. Sie liefern Bilder mit einer 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) bei einer blitzschnellen Bildwiederholfrequenz von 240Hz und sorgen so für optimales Gameplay sowie detaillierte Bilder mit einer Diagonale von über 100 Zoll. Der Xbox-Modus umfasst optimierte Einstellungen für die Xbox, mit einer QHD-Auflösung und 120 Hz mit minimaler Latenz für ein beeindruckendes Gaming-Erlebnis. Die langlebige LED-Lichtquelle ermöglicht eine hohe Helligkeit und satte Farben, während der 0,65-Zoll-DMD-Chip für ein hohes Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 und gestochen scharfe Details verantwortlich ist. Die integrierten Harman Kardon-Lautsprecher unterstützen mit Sound in top Qualität, während das integrierte Google TV nahtlosen Zugriff auf ein breites Spektrum an Streaming-Optionen verschafft.

Der X1-4KE Pro eignet sich ideal für größere Räume, während der Kurzdistanz-Projektor X2-4KE Pro eine flexible Platzierung auch in kleinen Räumen ermöglicht. Der Hauptunterschied liegt in der Distanz: Während der X1-4KE Pro ein 1 Meter breites Bild aus einer Entfernung von 1,15 bis 1,5 Metern erzeugt, genügen dem X2-4KE Pro bereits 69 bis 83 cm Abstand für die gleiche Bildgröße. Der X1-4KE Pro verfügt zusätzlich über eine vertikale Lens-Shift-Funktion für eine flexible Ausrichtung der Projektion.

Die neuen Projektoren sind nicht nur leistungsstark, sondern auch vielseitig. Sie verfügen über direkten Zugriff ohne zusätzliche Geräte auf Streaming-Dienste wie Netflix, YouTube und Disney+. Die HDR-Unterstützung sorgt für eine noch realistischere Darstellung, während die integrierten Harman Kardon-Lautsprecher (2 x 6 Watt) ein sattes Klangerlebnis bieten.

Dank zahlreicher Anschlüsse wie 2x HDMI (2.0), USB-C, USB-A (2.0), WiFi, Bluetooth, 3,5-mm-Klinke für Audio-Out und RS232 lassen sich die Projektoren flexibel mit verschiedensten Geräten verbinden. Zusätzlich sorgt die HDMI-eARC-Unterstützung für eine einfache Integration externer Soundsysteme.

