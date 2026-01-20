ViewSonic stellt All-in-One dvLED-Displays der LDE-Serie vor – Vollintegrierte LED-Lösungen mit reduziertem Installationsaufwand und kompaktem Design

ViewSonic, ein weltweit führender Anbieter visueller Lösungen, erweitert sein LED-Display-Portfolio. Mit der neuen LDE-Serie stellt ViewSonic vorkonfigurierte All-in-One Direct View LED-Displays vor, die sämtliche Energie- und Steuerungssysteme sowie die Bilderzeugung in einem kompakten Design vereinen. Die leichtere und schlankere Konstruktion vereinfacht sowohl die Wandmontage als auch die Verkabelung deutlich. Systemintegratoren und Installateure profitieren von einer platzsparenden, schnell einsatzbereiten Lösung, die sich für ein breites Anwendungsspektrum eignet.

„In einem schnell wachsenden LED-Markt dominieren häufig stark integrierte Ökosysteme mit aufwendigen Installationen und hohen Einstiegshürden“, erklärt Carsten Jochmann, Head of AV bei ViewSonic Deutschland. „ViewSonic erweitert deshalb kontinuierlich sein All-in-One-dvLED-Portfolio. Die neue LDE-Serie macht Großformatdisplays einfacher einsetzbar und ermöglicht es mehr Systemintegratoren und Wiederverkäufern, zuverlässige Lösungen anzubieten – auch ohne umfassende LED-Installationserfahrung. So lassen sich Portfolios erweitern, neue Projekte realisieren und der Übergang von LCD-Videowänden zu hochwertigen dvLED-Lösungen erleichtern.“

All-in-One-Integration für einen einfacheren Zugang

Die LDE-Serie integriert Stromversorgung, Steuerung und Bilderzeugung vollständig im Gehäuse. Ein externer Controller ist nicht erforderlich, was die Systemkomplexität deutlich reduziert. Mit einer ultraschlanken Bautiefe von nur 52 Millimetern sind die Displays bis zu 28 Prozent leichter als vergleichbare Modelle. Dies verringert die Wandbelastung und macht zusätzliche Wandverstärkungen überflüssig – ein entscheidender Vorteil für repräsentative oder denkmalgeschützte Gebäude, in denen bauliche Eingriffe nur eingeschränkt möglich sind.

Die umfassende Integration unterstützt zudem eine energieeffiziente Nutzung. Ein echtes Power-Off-Design optimiert den ökologischen Fußabdruck und hebt die Serie von vielen herkömmlichen LED-Lösungen ab. Ein vereinfachtes Verkabelungskonzept verkürzt die Installationszeit und minimiert das Risiko von Anschlussfehlern. Das übersichtliche Mainboard-Layout erleichtert Installation und Wartung, reduziert potenzielle Ausfallzeiten und ermöglicht eine reibungslose Inbetriebnahme.

Einfach, stabil und sicher im täglichen Betrieb

Die LDE-Serie ist in Bildschirmgrößen von 136 und 163 Zoll erhältlich und bietet eine Full-HD-Auflösung (1080p) sowie eine Helligkeit von 600 Nits. Mit einem Pixelabstand von 1,5 bzw. 1,88 Millimetern und einer Screen-to-Body-Ratio von 99 Prozent ermöglichen die Displays eine immersive und zugleich kosteneffiziente visuelle Darstellung. Sie eignen sich ideal für mittelgroße Besprechungsräume, Gemeinschaftsbereiche in Bildungseinrichtungen sowie für

Digital-Signage-Anwendungen im Einzelhandel.

Für den Einsatz in öffentlich zugänglichen Bereichen verfügt die LDE-Serie über eine Glue-on-Board-Oberflächenbehandlung, die nach IP54 und IK06 zertifiziert ist. Diese Schutzschicht bewahrt das Display zuverlässig vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit und reduziert gleichzeitig den Wartungsaufwand langfristig. Ergänzt wird dies durch ein schlankes Betriebssystem, das die tägliche Bedienung vereinfacht. Dank Q-SYS-Kompatibilität lassen sich Steuerung und Überwachung nahtlos integrieren, sodass IT- und AV-Teams die Displays in Unternehmens-, Bildungs- und Einzelhandelsumgebungen intuitiv verwalten können.

