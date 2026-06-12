Visometrys Twyn 2.6 flexibilisiert und beschleunigt Qualitätsprüfungen mit innovativen Features

Twyn ist unter Qualitätsbeauftragten als bevorzugtes mobiles und AR-basiertes Inspektionssystem etabliert. Jetzt bringt Visometry das visuelle Prüftool in der Version 2.6 an den Start: Damit erhalten die Anwender zahlreiche neue oder weiter optimierte Features: unter anderem Multimedia-Dokumentverknüpfungen für bessere Inspektionsentscheidungen, erweiterte Prüfpunkt-Ausprägungen für neue Workflows, einen leistungsfähigeren Navigationsassistenten und eine optimierte Nutzeroberfläche. So macht Twyn 2.6 die Bauteilprüfung ebenso wie die Projektvorbereitung noch flexibler, schneller und einfacher.

Bauteile per Tablet intuitiv in Echtzeit prüfen, direkt in der Fertigung und entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Das schätzen Qualitätsprüfer an der mobilen AR-Plattform Twyn schon lange.

Mit dem Release Twyn 2.6 baut Visometry die bewährte Twyn-Plattform weiter aus und ergänzt sie um zusätzliche Funktionen. Die neuen und deutlich weiterentwickelten Features machen Qualitätsprüfungen einfacher, schneller und flexibler. Diese Verbesserungen decken den gesamten Workflow ab, von der Erstellung neuer Inspektionsprojekte in Twyn Studio bis zur Ausführung auf dem Tablet mit Twyn View, inklusive Live-Abgleich von Bauteilen mit ihren digitalen Zwillingen und CAD-Spezifikationen. Das sind die wichtigsten Neuerungen im Detail:

• Mit Twyn 2.6 können Nutzer nun Inspektionen um Informationen erweitern, die im Entscheidungsprozess zählen. In Twyn Studio lassen sich Inspection Points mit zusätzlichen Inhalten anreichern, und zwar über das CAD-Modell hinaus, direkt verortet am Bauteil. Neben Texten können dabei auch relevante Dokumente wie Schweißspezifikationen, Prüfprotokolle oder Arbeitsanweisungen sowie Bilder und CSV-, Excel- oder PDF-Dateien hinterlegt werden. So entsteht eine zentrale, erweiterte Informationsbasis direkt im Workflow. Anforderungen lassen sich während der Prüfung jederzeit einsehen. Das erlaubt fundiertere Konformitätsbewertungen. Gleichzeitig macht es die Zusammenarbeit zwischen Qualität, Engineering und Produktion transparenter und effizienter, bei deutlich reduziertem Abstimmungsaufwand.

• Dank neuer Prüfpunkttypen wie „Check“ und „Remark“ gestaltet sich die Inspektion abermals flexibler. Prüfpunkte lassen sich nun je nach Zweck einsetzen für geplante Prüfungen, spontane Feststellungen oder Hinweise, auch ohne festen Raumbezug. Kombiniert man dies mit den begleitenden Dokumenten, entsteht der eigentliche Mehrwert: Anforderungen, Zusatzinformationen und Dokumentation greifen nahtlos ineinander und ermöglichen einen durchgängigen Workflow ‒ von der Planung bis zur Auswertung.

• Der neue Navigation Assistant von Twyn 2.6 unterstützt Anwender gezielt im 3D-Raum. Das System führt sie visuell zu ausgewählten Prüfpunkten. So sind diese während der Inspektion selbst in komplexen Baugruppen deutlich einfacher und schneller zu finden.

• Die Bedienoberfläche von Twyn hat Visometry ebenfalls weiter optimiert. Das Observation Capture Panel ist noch nutzerfreundlicher gestaltet. Zentrale Features wie „Classification“, „Photo Capture“ sowie „Next/Prev“ sind schneller, intuitiver und ergonomischer erreichbar. Dadurch reduziert sich der Bedienaufwand deutlich. Anwender können sich stärker auf den eigentlichen Prüfprozess konzentrieren – für effizientere und schnellere Inspektionen.

• Der verbesserte Code-Scanner erkennt nun zuverlässig noch mehr verschiedene Barcodes und QR-Codes. Dadurch ist es beispielsweise möglich, Sessions direkt über Teilefertigungsnummern zu benennen ‒ und zwar, indem das System die im Code enthaltenen Informationen nutzt. Das trägt maßgeblich zu höherer Prozesssicherheit und besserer Nachvollziehbarkeit bei.

• Um das mobile Qualitätsinspektionstool noch schneller einsatzbereit zu machen, führt Twyn 2.6 die Funktion „Fast Snap“ ein. Twyn erzeugt automatisch weitere Positionen rund um die angezeigte Startpose, sodass das Tracking die Komponente schneller und zuverlässiger erfassen kann. Dadurch sind weniger manuelle Nachjustierungen nötig und Anwender können Inspektionen schneller starten.

• Ein weiteres Feature unterstreicht die internationale Verbreitung von Twyn. Mit Ungarisch steht Nutzern nun bereits die 15. Sprachversion zur Verfügung, sowohl für die Benutzeroberfläche als auch für das Reporting.

„Twyn 2.6 zeigt, wie wir unsere Lösungen auf Basis von Nutzerfeedback kontinuierlich weiterentwickeln. Die zahlreichen Verbesserungen und neuen Funktionen entstehen im engen Austausch mit unseren Anwendern. So bekommen Kunden von uns mit jedem Twyn-Update ganz automatisch einen direkten, konkreten Mehrwert für ihren Arbeitsalltag“, sagt Dr. Harald Wuest, CEO und Mitgründer von Visometry.

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