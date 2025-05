Warum exakte CAD-Daten heute über den Erfolg im Maschinenbau entscheiden

Die Software 3D-SUITE verwandelt fehlerhafte Konstruktionsdaten in produktionsreife Modelle. Sie beseitigt CAD-Fehler, bevor sie zum Problem in Folgeprozessen werden, und liefert präzise 3D-Modelle

für einen effizienten Maschinenbau.

Der Maschinen- und Anlagenbau lebt von Präzision. Vom ersten Entwurf bis zur finalen Auslieferung hängen Qualität, Zeit und Kosten entscheidend von der Güte der CAD-Daten ab. Die Softwarelösung 3D-SUITE bietet genau hier einen echten Wettbewerbsvorteil: Sie sorgt für fehlerfreie, saubere 3DModelle – ganz gleich, aus welchem CAD-System sie stammen.



Fehlerfreie Daten, reibungslose Zusammenarbeit: 3D-SUITE als Schlüssel im Maschinenbau

CAD-Daten mit Lücken, defekten Flächen oder unvollständigen Strukturen sind ein Dauerärgernis in Entwicklungsabteilungen. Sie verursachen Rückfragen, Produktionsstopps und im schlimmsten Fall Ausschuss. Die 3D-SUITE identifiziert solche Schwachstellen und korrigiert sie automatisch.

Dabei erkennt die Software auch solche Fehler, die in den Originalsystemen mitunter unentdeckt bleiben, und schafft so eine stabile Datenbasis für alle nachfolgenden Prozesse – vom CAM bis zur Montage.

Gleichzeitig reduziert die Software das Risiko eines Qualitätsverlusts beim Datenaustausch zwischen Partnern mit unterschiedlichen CAD-Systemen.

Dank ihrer breiten Formatunterstützung liest sie native Formate wie CATIA, NX, Creo, SolidWorks sowie alle gängigen Neutralformate wie STEP, IGES oder JT. 3D-SUITE fügt sich dabei nahtlos in heterogene IT-Landschaften ein und ermöglicht einen zuverlässigen Datenaustausch zwischen OEMs, Zulieferern und Dienstleistern. Auch für die Datenmigration zwischen Systemen oder die Vorbereitung für Archivierungszwecke kann die Software eingesetzt werden. 3D-SUITE sorgt für saubere Daten und stabile

Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette.



Geometrievereinfachung für optimierte Prozesse

Komplexe CAD-Modelle können schnell zur Bremse werden – sei es bei Simulationen, im Datenaustausch oder in der Zusammenarbeit mit Partnern. Genau hier setzt die 3DxSUITE an: Sie vereinfacht 3D-Modelle,

indem sie automatisiert Details wie Radien, Bohrungen oder Durchbrüche nach definierten Grenzwerten entfernt. Das Ergebnis: kleinere Dateien und kürzere Ladezeiten. Auch ein gezielter Schutz des geistigen Eigentums ist möglich, indem nur die wirklich relevanten Modell-Informationen weitergegeben werden.



Weniger Aufwand, mehr Ergebnis: Präzision rechnet sich

Sauber modellierte Geometrien zahlen sich vom ersten Schritt an aus: Sie reduzieren Nacharbeit, verkürzen Durchlaufzeiten und sorgen für reibungslos laufende CAM-Prozesse. Das spart wertvolle Ressourcen und macht Abläufe planbarer. 3D-SUITE unterstützt Maschinenbauer dabei, ihre

Prozesse schlanker und schneller zu gestalten – ohne Kompromisse bei der Qualität.



3D-SUITE bei CAMTEX erhältlich

Das Systemhaus CAMTEX ist Reseller für 3D-SUITE in Deutschland, Österreich und der Schweiz und unterstützt Kundinnen und Kunden sowohl bei der Installation als auch der Konfiguration der Software. 3D-SUITE ist mit deutscher, interaktiver Benutzeroberfläche verfügbar oder kann in die vorhandene Infrastruktur integriert und automatisiert im Hintergrund betrieben werden.

www.camtex.de