Week 2026 von Dassault Systèmes: Industrial AI und virtuelle Zwillinge als Treiber für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit

Dassault Systèmes lädt vom 16. bis 18. Juni 2026 zur 3DEXPERIENCE Week 2026 in Darmstadt ein. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Führungskräfte, Entscheidungsträger und Innovatoren, die die Zukunft der Industrie aktiv mitgestalten. Im Fokus stehen Industrial AI, virtuelle Zwillinge und datengetriebene Produktentwicklung mit dem Ziel, Effizienz und Nachhaltigkeit zu steigern sowie die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

Die 3DEXPERIENCE Week vereint mehrere Veranstaltungen zu einer Plattform für Strategie, Wissensaustausch und praxisnahe Einblicke. Keynotes und Paneldiskussionen beleuchten zentrale Themen wie industrielle KI, digitale Transformation, nachhaltige Produktentwicklung und die Vernetzung von Prozessen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.

Die Eventreihe beginnt am 16. Juni mit der 3DEXPERIENCE Conference, die Strategie-Sessions, namhafte Industrieunternehmen, Paneldiskussionen und Deep-Dives rund um KI-gestützte Innovationen umfasst und sich speziell an Entscheider richtet.

Parallel finden vom 16. bis 18. Juni User Meetings und Workshops statt, die den Austausch innerhalb der Community fördern und strategische Einblicke in Produktdesign, Engineering, Simulation und Prozessdigitalisierung geben:

CATIA User Symposium Europe – Diskussionsplattform für die Zukunft von Produktdesign und Engineering sowie Best Practices für komplexe nachhaltige Produktentwicklung.

– Diskussionsplattform für die Zukunft von Produktdesign und Engineering sowie Best Practices für komplexe nachhaltige Produktentwicklung. SIMULIA Regional User Meeting Eurocentral – Fokus auf simulationsgestützte Produktentwicklung zur Beschleunigung von Innovationen und Optimierung von Prozessen.

Die Registrierung für die 3DEXPERIENCE Week 2026 ist ab sofort möglich. Dabei können Teilnehmer ihr individuelles Programm zusammenstellen und an einem, zwei oder allen drei Tagen in Darmstadt dabei sein.

https://myevents.3ds.com/3dexperience-conference-eurocentral-2026