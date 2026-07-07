Weitere Speaker der Smart Country Convention 2026 stehen fest

Von der Bundespolitik bis ins Rathaus: Die “Smart Country Convention” bringt vom 13. bis 15. Oktober 2026 die entscheidenden Akteure der digitalen Transformation des öffentlichen Sektors zusammen. Drei Bundesminister haben ihre Teilnahme bereits bestätigt.

Hochkarätige Impulse für den Public Sector

Neben Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, der erneut die Schirmherrschaft der Smart Country Convention übernommen hat, werden auch politische Keynotes von Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer und Patrick Schnieder, Bundesminister für Verkehr, erwartet. Auf Landesebene sprechen Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, Prof. Dr. Kristine Sinemus, Hessische Ministerin für Digitalisierung und Innovation, und Petra Berg, Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz des Saarlandes.

Ergänzt wird das Programm durch führende Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft. Auf den sieben Bühnen der Smart Country Convention stehen unter anderem:

Sinan Selen , Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz

, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz Grit Tüngle r, Präsidentin des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

r, Präsidentin des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Dr. Katrin Krömer , Vorständin Ressourcen bei der Bundesagentur für Arbeit

, Vorständin Ressourcen bei der Bundesagentur für Arbeit Dr. Matthias Flügge , Mitglied des Direktoriums der Deutschen Rentenversicherung

, Mitglied des Direktoriums der Deutschen Rentenversicherung Dr. André Göbel , Präsident bei Föderale IT-Kooperation (FITKO)

, Präsident bei Föderale IT-Kooperation (FITKO) Prof. Manfred Hauswirth , Leiter des Fraunhofer FOKUS

, Leiter des Fraunhofer FOKUS Prof. Dr. Jürgen Stember, Präsident der Rektorenkonferenz der Hochschulen für den öffentlichen Dienst.

Best Practices für die digitale Transformation der Verwaltung

Die Smart Country Convention verzeichnet für 2026 eine starke Beteiligung am Call for Speakers, der Best Practices aus Städten, Kommunen, Forschungseinrichtungen und Behörden eine Bühne gibt. Insgesamt gingen 390 Einreichungen ein. Die Projekte stammen aus 40 Städten, zehn Bundesländern sowie acht Landkreisen und spiegeln die Vielfalt der digitalen Transformation wider.

20 Beiträge wurden für das diesjährige Bühnenprogramm ausgewählt. Die Themen reichen von Cyberresilienz in der kommunalen IT, über KI in der städtischen Verwaltung, der digitalen Steuererklärung durch das Finanzamt, bis hin zur klimaangepassten Stadtentwicklung mit Satellitenfernerkundung.

Weitere Informationen zum Programm der Smart Country Convention 2026 sind auf der Website zu finden:

www.smartcountry.berlin/de/programm

Kostenfreie Tickets für die Smart Country Convention gibt es im Online-Ticketshop. Online-Ticketshop.

www.smartcountry.berlin/de/besuchen/tickets