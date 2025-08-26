WEROCK präsentiert Rocktab U212 Pro Rugged Tablet mit großem Display

Erweiterung der Ultra-Serie: 11,6-Zoll-Tablet mit Leistung, Mobilität und flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für vielfältige Anwendungen.

WEROCK Technologies GmbH, innovativer Hersteller robuster Tablets, Notebooks und mobiler Datenerfassungsgeräte, stellt mit dem Rocktab U212 Pro eine leistungsstarke Lösung für den mobilen Einsatz vor. Das Rocktab U212 Pro erweitert die bestehende Ultra Rugged Tablet-Serie und besticht mit einem 11,6″ Full-HD-Display sowie einem Intel® Core™ Prozessor. Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen im technischen Außendienst, in der Bauplanung oder in der industriellen Instandhaltung, bei denen eine hohe Rechenleistung und eine größere Bildschirmfläche erforderlich sind.

Mit dem vergrößerten Bildschirm des Rocktab U212 Pro reagiert WEROCK auf das Kundenfeedback und den Wunsch nach mehr Auswahl bei größeren Displaydiagonalen und leistungsfähigerer Hardware. Das Gerät ist mit einem 11,6″ Full-HD-Display mit hoher Helligkeit ausgestattet, das auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar bleibt und sich somit für den Einsatz im Freien eignet. Der kratzfeste 10-Punkt-Multi-Touchscreen unterstützt die Bedienung mit Handschuhen – ein Vorteil für Anwendungen in Logistik, auf Baustellen oder in der Produktion.

Neben dem robusten Touchscreen wurde auch das Gehäuse auf Widerstandsfähigkeit ausgelegt. Das Rocktab U212 Pro übersteht Stürze aus bis zu 1,5 Metern Fallhöhe und ist nach IP65 gegen das Eindringen von Staub und Strahlwasser geschützt. Für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen – etwa im Außendienst, in Werkstätten oder auf Baustellen – bietet das Gerät Stoß-, Vibrations- und Fallschutz für einen zuverlässigen Betrieb. Das flache, kompakte Gehäuse bringt dabei nur 1,69 kg auf die Waage und ermöglicht einen mobilen Einsatz, ob beim Kunden vor Ort, im Lager oder im Fahrzeug.

Performance und Mobilität zählen zu den zentralen Anforderungen im Außendienst sowie bei Wartungs- und Servicetätigkeiten. Das Rocktab U212 Pro ist mit einem Intel® Core™ i5 Prozessor der 13. Generation und integrierter Intel® UHD Graphics ausgestattet. 16 GB Arbeitsspeicher sowie ein interner Speicher von bis zu 2 TB bieten ausreichend Kapazität für umfangreiche Daten, Bilder und Dokumentationen. Mit integrierter Kamera, Mikrofon und Lautsprechern lässt sich das Gerät flexibel auch als mobiles Büro nutzen.

Für den Einsatz als vollwertiges mobiles Büro lässt sich das Rocktab U212 Pro flexibel erweitern: Mit der optionalen Dockingstation – wahlweise für den Schreibtisch oder den Fahrzeugeinbau – sowie weiterem Zubehör entsteht ein individuell anpassbarer Arbeitsplatz. Dank des Hot-Swap-fähigen Akkus ist ein unterbrechungsfreier Betrieb auch an langen Arbeitstagen möglich. Für präzise Eingaben, etwa bei digitalen Signaturen oder technischen Skizzen, steht optional ein Digitizer-Stift zur Verfügung. Je nach Anwendungsfall kann das Gerät zudem optional mit einem integrierten 1D/2D-Barcodescanner sowie Mobilfunkmodulen für 4G LTE oder 5G ausgestattet werden.

„Viele unserer Kunden haben sich ein Gerät mit größerem Display gewünscht, ohne dabei auf die typischen Stärken unserer Ultra-Serie verzichten zu müssen“, sagt Markus Nicoleit, Geschäftsführer der WEROCK Technologies GmbH. „Ein größerer Bildschirm erleichtert die Arbeit mit komplexen Anwendungen, technischen Zeichnungen oder umfangreichen Dokumentationen deutlich. Zwischen diesen Anforderungen und den hohen Ansprüchen an Robustheit und Mobilität galt es, eine ausgewogene Lösung zu entwickeln. Mit dem Rocktab U212 Pro erfüllen wir genau diesen Wunsch und bieten eine robuste, praxistaugliche Lösung für den mobilen Einsatz – sei es im Außendienst, auf der Baustelle oder im Fahrzeug.“, so Nicoleit weiter.

www.werocktools.com/de/robuste-tablets/rocktab-u212-pro/