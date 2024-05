Western Digital präsentiert weltweit erste externe 2,5-Zoll-HDDs mit 6 TB Speicherkapazität

Die Western Digital Corporation stellt neue Modelle der mobilen WD-, WD_BLACK- und SanDisk Professional-Festplatten mit 6 TB Kapazität vor. Damit präsentiert das Unternehmen die weltweit ersten externen 2,5-Zoll-HDDs mit dieser Speicherkapazität. Die Festplatten sind für den privaten, studentischen und professionellen Einsatz konzipiert. Sie bieten maximale Flexibilität und werden hohen Speicheranforderungen von beispielsweise Gaming-, Foto- und Videoanwendungen gerecht. Die 6 TB-Versionen der WD My Passport HDD-Reihen, des WD_BLACK P10 Game Drive sowie des SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD sind ab sofort in Deutschland verfügbar.

WD My Passport HDD und WD My Passport UltraTM HDD: Zuverlässiges, robustes Backup für die nächste Reise

Reisende können mit 6 TB-Festplatten der WD My Passport HDD-Serie mehr Inhalte speichern und ihre digitalen Bilder, Videos, und Dokumente mühelos sichern. Wer neben Zuverlässigkeit auch nach einem modernen Metalldesign sucht, findet mit der bewährten My Passport Ultra-HDD eine tragbare Speicherlösung mit USB-C-Technologie. Sie ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit und dank des schlanken Formfaktors lässt sie sich überall mit hinnehmen. Der Passwortschutz mit 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung gewährleistet zusätzliche Sicherheit. Die My Passport-Festplatten sind in einer Vielzahl verschiedener Farben erhältlich und passen so zu jedem Stil.

WD_BLACK: Speicherlösung für das nächste Spielelevel

Das WD_BLACK P10 Game Drive steigert die Leistung von Konsolen oder Gaming-PCs , um problemlos mit den anspruchsvollen AAA-Titeln von heute mithalten zu können. Mit der Kapazität von 6 TB können bis zu 150 Spiele1 gespeichert werden. Damit ist die HDD die perfekte Wahl für alle, die ihre Gaming-Bibliothek erweitern möchten, ohne auf Qualität zu verzichten.

SanDisk Professional: Premium Datenspeicher für Medien- und Unterhaltungsprofis

Das G-DRIVE ArmorATD von SanDisk Professional ist ein robustes Laufwerk, das Foto-, Film- und andere Dateien im Studio sowie bei Außenaufnahmen zuverlässig speichert. Stoß- sowie druckfest2 und mit IP54-Regen- und Staubschutz ausgestattet, schützt die HDD wertvolle Inhalte auch in rauen Umgebungen.



Die folgenden Produkte sind mit einer Kapazität von 6 TB ab sofort erhältlich:

WD My Passport Ultra, WD My Passport Ultra for Mac, WD My Passport, WD My Passport for Mac, WD My Passport mit USB-C Anschluss, WD_BLACK P10 Game Drive. Die SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD mit 6 TB ist ab Ende Mai verfügbar.

www.westerndigital.de