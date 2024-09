Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ 2025: Jetzt noch anmelden!

Die Anmeldefrist für den Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ wurde verlängert: Noch bis zum 30. Oktober 2024 können sich Auszubildende, Studierende, Beschäftigte und Start-ups der Wertschöpfungskette Bau anmelden.

Seit mehr als 20 Jahren werden im Rahmen des Wettbewerbs „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ bundesweit innovative und praxisnahe IT-Lösungen für die Bauwirtschaft gesucht – und gefunden!

Der Wettbewerb wird vom RKW Kompetenzzentrum ausgerichtet und von starken Partnerschaften getragen. Mit der aktuellen Wettbewerbsrunde gehört auch der Deutschland baut! e. V. zu diesem Kreis: „Die Baubranche ist ein wichtiger Faktor der deutschen Wirtschaft und Digitalisierung einer der Erfolgsfaktoren. Wir von Deutschland baut! sind neuer Förderer bei „Auf IT gebaut – Berufe mit Zukunft“, um die ausgezeichneten Arbeiten der teilnehmenden High-Potentials zu honorieren und damit die digitale Entwicklung der Baubranche voranzutreiben“, so Geschäftsführerin Christin Karst.

Auch in dieser Wettbewerbsrunde können in vier Kategorien Beiträge eingereicht werden:

• Architektur

• Baubetriebswirtschaft

• Bauingenieurwesen

• Handwerk und Technik

Zudem haben junge Gründende die Chance auf den Sonderpreis Start-up.

In allen Bereichen sind Einzel- sowie Team-Arbeiten willkommen.

Folgende Preise werden in jeder der vier Kategorien vergeben:

• 2.500 Euro für den ersten Platz

• 1.500 Euro für den zweiten Platz

• 1.000 Euro für den dritten Platz

Der Sonderpreis Start-up ist mit 2.000 Euro dotiert.

Auch die Ed. Züblin AG vergibt wieder einen Sonderpreis. Das Unternehmen würdigt damit herausragende Ideen und Lösungen junger Nachwuchstalente zur Digitalisierung der Bauwirtschaft.

Die Preisverleihung findet am 14. Januar 2025 auf der BAU, Weltleitmesse für Architektur, Materialien, Systeme in München im Forum Innovation Hub in Halle A4 statt.

Online-Anmeldungen für den Wettbewerb sind noch bis zum 30. Oktober 2024 auf www.aufitgebaut.de möglich. Hier gibt es auch ein Wettbewerbs-Archiv mit vielen Anregungen und Inspirationen aus Beiträgen der vergangenen Jahre.

Weitere Informationen und Anmeldung:

https://www.aufitgebaut.de/