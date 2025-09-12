Wibu-Systems unterstützt das weltweite Wachstum von PlantStream mit sicherer Lizenzierung ihrer 3D-CAD-Software

Wibu-Systems, ein weltweit führender Anbieter von Softwareschutz- und Lizenzierungslösungen, unterstützt das japanische Unternehmen PlantStream Inc. dabei, seine 3D-CAD-Software der nächsten Generation zu schützen und seine internationale Expansion voranzutreiben. Mithilfe der CodeMeter-Technologie schützt PlantStream sein geistiges Eigentum, vereinfacht die Lizenzierung und gewährleistet eine reibungslose Nutzung für Ingenieurteams auf der ganzen Welt.

PlantStream wurde im Jahr 2020 als Joint Venture zwischen Arent Inc. und Chiyoda Corporation gegründet und wird seit 2025 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Arent geführt. Das 3D-CAD-System des Unternehmens zur Fabrikplanung verfügt über eine automatische Rohrleitungsführung, mit der sich rund 1.000 Rohre pro Minute verarbeiten lassen. Dadurch werden die Machbarkeitsstudie und Front-End-Engineering-Designs um bis zu 75 % beschleunigt. Aufgrund ihrer Fähigkeit, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Zusammenarbeit in Echtzeit zu unterstützen, hat die Software schnell Aufmerksamkeit in der Öl- und Gasindustrie, der chemischen Verarbeitung und der Pharmazie erregt.

Im Zuge seiner globalen Expansion sah sich PlantStream mit der doppelten Herausforderung konfrontiert, geistiges Eigentum vor unbefugter Nutzung zu schützen und Lizenzen über Unternehmen mit unterschiedlichen IT-Richtlinien hinweg zu verteilen. Einige Kunden wehrten sich gegen die Installation lokaler Lizenzserver, während andere aufgrund eingeschränkter Internetverbindung einen Offline-Zugriff benötigten.

Um diese Herausforderung zu meistern, hat PlantStream die CodeMeter-Suite von Wibu-Systems integriert. AxProtector .NET verschlüsselt die in C# geschriebene Anwendung und verhindert so Reverse Engineering und Manipulationen. Ein hybrides Lizenzmodell kombiniert CmCloud, das über CodeMeter License Central und WebDepot für die sofortige Aktivierung bereitgestellt wird, mit CmActLicense für die dateibasierte, offline-freundliche Nutzung. CodeMeter License Reporting liefert täglich Einblicke in die Nutzung der Funktionen, während die Integration mit den ERP- und CRM-Systemen von PlantStream die Verlängerung, Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung automatisiert.

Kazuhisa Horiat, Customer Success Manager bei PlantStream, stellt fest: „Da PlantStream eine 3D-CAD-Software mit automatischem Leitungsverlauf ist, waren die Erwartungen der nationalen und internationalen Planer hoch. Dank der Cloud-Lizenzierung von CodeMeter konnten wir sehen, welche Funktionen und in welchem Umfang sie von jedem potenziellen Kunden während der Evaluierung genutzt wurden. So konnten wir Demo-Zeiten verlängern, zusätzliche Lizenzen ausgeben und den Pre-Sales optimieren. Für die Zukunft planen wir, den Cachingmechanismus von CmCloud zu nutzen, um auch während Offline-Phasen die Lizenznutzung aufrechtzuerhalten und somit reibungslose Arbeitsabläufe ohne Internetverbindung zu gewährleisten.“

Aus Sicht von Wibu-Systems zeigt die Zusammenarbeit, wie wichtig es ist, Lizenzmodelle an unterschiedliche industrielle Anforderungen anzupassen. Tadashi Shiraki, Country Manager bei WIBU-SYSTEMS K.K., sagte: „Wir haben das innovative Potenzial von PlantStream sofort erkannt und ebenso die Notwendigkeit eines sicheren und flexiblen Lizenzmodells, um die weltweite Markteinführung zu unterstützen. Durch die Kombination von starkem Softwareschutz mit hybrider Lizenzierung und automatisiertem Reporting tragen unsere Lösungen dazu bei, dass PlantStream weltweit sicher expandieren kann und sein geistiges Eigentum gleichzeitig geschützt ist.”

Die Zusammenarbeit unterstreicht die Vorreiterrolle von PlantStream im Anlagenbau und bekräftigt das Ziel von Wibu-Systems, sichere und flexible Lizenzierungslösungen für das industrielle Automatisierungsumfeld bereitzustellen.

