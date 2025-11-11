Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise (MBE) unterstützt

Kisters 3DViewStation für alle Prozesse, 3D CAD fokussiert, mit 2D Unterstützung

Die stetig weiterentwickelte Kisters 3DViewStation unterstützt alle Fertigungsunternehmen, die das Konzept des Model Based Enterprise (MBE) verfolgen. Hier dient das annotierte 3D-CAD-Modell für alle Prozesse als zentrale Informationsquelle, auch 3D Master genannt, und löst die 2D-Zeichnung als rechtsverbindliches Dokument ab. Für die erfolgreiche Umsetzung dieses Ansatzes braucht es leistungsfähige Werkzeuge, die es ermöglichen, dass jedem Mitarbeiter des jeweiligen Prozesses ein geeignetes Werkzeug an die Hand gegeben wird, mit dem er seinen Job effizient erledigen kann.

Die Kisters 3DViewStation ist genau dafür entwickelt: Als leistungsstarkes Visualisierungstool unterstützt sie Unternehmen dabei, das volle Potenzial des Model Based Enterprise zu nutzen. Sie ist dabei extrem schnell, flexibel und CAD-System unabhängig.

MBE in der Praxis und warum das 3D-Modell zum Dreh- und Angelpunkt wird

Im klassischen Engineering beinhalten 2D-Zeichnungen die Produktinformationen wie Teilschnitte mit Bemaßungen, Oberflächengüten und Toleranzen. Das ist hinderlich, wenn diese Informationen maschinenlesbar sein sollen, um sie automatisiert in Folgeprozessen wie in der Fertigung oder in der Qualitätssicherung zu verarbeiten. Das MBE hingegen verfolgt einen durchgängigen Ansatz: Alle produktrelevanten Informationen wie Maße, Toleranzen, Stücklisten, Annotationen und Metadaten sind direkt im 3D-CAD-Modell als PMIs (Product Manufacturing Information) enthalten.

Die Kisters 3DViewStation ermöglicht genau diesen Zugriff für alle Anwender im Unternehmen, von Konstruktion, Vertrieb, Einkauf über Fertigung und Qualitätssicherung bis hin zu After-Sales und Service. Damit wird das 3D-Modell zum zentralen Medium entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

„Das Model Based Enterprise braucht eine leistungsfähige, universelle Visualisierungslösung mit vielen Funktionalitäten und PMI Unterstützung. Die 3DViewStation stellt sicher, dass Informationen aus dem 3D-Modell in Echtzeit verfügbar sind, für jeden Mitarbeiter, unabhängig von CAD-Lizenzen oder CAD-KnowHow“, erklärt ein Sprecher von Kisters.

Funktionalitäten der 3DViewStation für das MBE

Die 3DViewStation ist weit mehr als ein Viewer. Sie ist ein aktives Werkzeug für die Umsetzung des MBE Ansatzes. Zentrale Funktionen umfassen:

• PMI-Unterstützung: Anzeigen und Auswerten von Maß-, Toleranz- und Fertigungsinformationen direkt im 3D-Modell.

• Multi-CAD-Unterstützung: Über 60 3D- und 2D-CAD-Formate, inklusive nativer CAD-Systeme wie CATIA, NX, Creo, SolidWorks oder neutraler Standards wie JT und STEP AP242.

• Mess- und Analysefunktionen: diverse Messfunktionen, Schnitte, Wandstärken- und Kollisionsprüfung, Hinterschnitt- und Krümmungsanalysen.

• Versions- und Strukturvergleich: Änderungen von Geometrien, PMIs, Attributen, Eigenschaften etc. an Einzelteilen und Baugruppen sofort erkennen. Wichtig für das Änderungsmanagement.

• Markups, Annotationen, Ansichten: Kommentieren und dokumentieren von Reviews in Ansichten, Weitergabe per Mail oder Übergabe an PLM-/PDM-Systeme.

• Integration & Automatisierung: Via API nahtlos in PLM-, ERP- oder MES- sowie After-Sales und Service Systeme und auch Ersatzteillösungen integrierbar, inklusive Batch-Prozesse für Konvertierung oder Prüfungen.

Mit diesen Funktionen stellt die Kisters 3DViewStation sicher, dass das 3D-CAD Modell als „Single Source of Truth“ des MBE‘s durchgängig nutzbar wird.

Enterprise-fähig, da in allen Prozessen einsetzbar

MBE bedeutet nicht nur eine Umstellung in der Entwicklung, sondern in der gesamten Organisation. Die 3DViewStation ist dabei rollen- und prozessorientiert einsetzbar. Hier ein paar Beispiele:

• In der Fertigung: digitale Montage- und Arbeitsanleitungen direkt aus dem 3D-Modell ableiten.

• In der Qualitätssicherung: Maßprüfungen und Abnahmeprozesse mit maschinenlesbaren PMI-Informationen.

• Im Einkauf: Bewertung von Lieferantendaten anhand neutraler CAD-Formate.

• Im Service: interaktive Ersatzteilkataloge und Wartungsanleitungen in 3D.

Dank unterschiedlicher Produktvarianten wie Desktop, WebViewer (HTML5, ohne lokale Installation), VR oder eingebettet in Unternehmensportale können die eigenen Mitarbeiter sowie Kunden und Lieferanten auf identische Daten zugreifen.

Unser Beitrag zur digitalen Transformation

Das Model Based Enterprise ist ein Schlüsselkonzept zur Implementierung des digitalen Zwillings. Durch die Verfügbarkeit aller relevanten Produktinformationen im 3D-CAD-Modell wird eine durchgängige, fehlerfreie Datenkette realisiert.

Die Kisters 3DViewStation trägt signifikant dazu bei:

• Unterstützung von sowohl 3D-Modell- als auch 2D Zeichnungs-basierten Prozessen

• Verkürzung von Entwicklungs- und Produktionszyklen

• Schnellere Entscheidungsprozesse dank unternehmensweiter und intuitiver Visualisierung

• Minimierung von Fehlern durch interaktive und maschinelle PMI-Nutzung (mittels semantischer PMIs)

• Kosteneinsparung durch CAD-unabhängige Nutzung im gesamten Unternehmen

„Das MBE ist mehr als ein Trend, es ist ein Paradigmenwechsel. Mit der 3DViewStation stellen wir sicher, dass Unternehmen diesen Schritt erfolgreich und kosteneffizient gehen können“, so ein Sprecher weiter.

www.3dviewstation.com/index.html

https://viewer.kisters.de/index.html