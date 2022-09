Windows 11 2022 Update ist jetzt verfügbar

Mit dem “Windows 11 2022 Update” steht knapp ein Jahr nach dem Release das erste große Windows Update zur Verfügung. Der Rollout startet nun in über 190 Ländern und wird über Windows Update in den Einstellungen bereitgestellt.



Die letzten Jahre haben die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und lernen nachhaltig verändert, wobei der PC eine immer wichtigere Rolle in unserem täglichen Leben spielt. Mit dem ersten großen Windows 11 Update konzentriert sich Microsoft auf vier Kernbereiche: Die PC-Nutzung einfacher und sicherer machen, die Produktivität von Nutzer*innen fördern, Windows als Plattform für Vernetzung, Kreativität und Entertainment erweitern und mehr Flexibilität und Organisationsmöglichkeiten für den hybriden Arbeitsplatz bieten.



Alle Neuerungen im Detail:

Verbesserungen im Startmenü und bei der Barrierefreiheit

• Bei der Entwicklung von Windows 11 wurde viel Wert auf ein möglichst einfach und intuitiv zu bedienendes Betriebssystem gelegt. Auf dieser Grundlage erarbeitet Microsoft neue Features, die auf die Bedürfnisse von Nutzerinnen eingehen. Dazu gehören Updates des Startmenüs, eine schnellere und präzisere Suche, Quick Settings sowie eine verbesserte Darstellung lokaler und aktueller Ereignisse in Widgets. Ab Oktober können Nutzer*innen nun auch Registerkarten im Datei-Explorer anlegen und die neue Startseite bietet einen schnellen Zugriff auf bevorzugte und zuletzt verwendete Dateien. Nutzer*innen können wichtige Dateien anheften und sehen dort Informationen über die Aktionen von Kolleginnen an freigegebenen Dateien.

• Barrierefreiheit ist eine wichtige Voraussetzung, um allen Menschen den Zugang zu Technologien zu erleichtern. Windows 11 ist barrierefrei “by Design” und wird mit diesem Update um neue Accessibility-Funktionen erweitert. Hierzu gehören systemweite Live-Untertitel, mit denen automatisch Untertitel für jede Form von Audioinhalten generiert werden können. Mittels Sprachsteuerung (Preview) können Nutzer*innen ihren PC steuern und Texte nur mit ihrer Stimme verfassen. Durch Natural Voices for Narrator wird die natürliche Sprache genauer widergespiegelt und so eine angenehm klingende Audiowiedergabe ermöglicht, die beim Lesen oder Surfen im Internet hilft. Die Funktionen sind vorerst nur in den USA verfügbar.

Neue Funktionen für fokussiertes Arbeiten

• Snap-Layouts haben in Windows 11 Multitasking vereinfacht und helfen den Nutzer*innen ihre Ansicht zu optimieren, wenn mehrere Apps oder Dokumente gleichzeitig geöffnet sind. Mit dem neuen Update werden Snap-Layouts durch eine bessere Touch-Navigation und der Möglichkeit, mehrere Browser-Tabs in Microsoft Edge zu fixieren, noch vielseitiger.

• Um Ablenkungen zu reduzieren, können Nutzerinnen Fokus-Sitzungen aktivieren, die automatisch die Funktion “Nicht stören” einschalten. Dadurch werden Benachrichtigungen stumm- sowie Taskleisten-Badges und Appbenachrichtigungen in der Taskleiste ausgeschaltet. Fokus ist auch in die Uhr-App integriert und bietet einen Timer, der Nutzerinnen in Konzentrationsphasen unterstützt und sie sogar an Pausen erinnert.



Vernetzung, Kreativität und Gaming

• Windows 11 ist eine Plattform für Kommunikation, Kreativität und Gaming. Videoanrufe sind in den letzten Jahren ein essenzieller Bestandteil des Alltags geworden. Durch neue KI-unterstütze Kamera- und Audioeffekte von Windows Studio profitieren Nutzer*innen bei Telefonkonferenzen von einer optimalen Video- und Klangqualität. Dazu zählen Funktionen wie Voice Focus, um Hintergrundgeräusche auszublenden, Eye Contact, um eine bessere Verbindung zu ihren Gesprächspartner*innen herzustellen, Automatic Framing, damit die Kamera Nutzer*innen folgt, wenn sie sich bewegen und Background Blur.

• Mit dem Update kommen ebenfalls neue Tools für Kreative auf den PC: Clipchamp ist jetzt in Windows integriert und vereinfacht die Videobearbeitung durch Vorlagen, Effekte und vielem mehr.

• Für optimales Gaming auf Windows 11-PCs bietet das Update Leistungsoptimierungen, um die Latenzzeit zu verbessern. Für Spiele im Fenstermodus sind nun Funktionen wie Auto HDR und variable Bildwiederholfrequenz verfügbar. Mit dem Game Pass, der über die Xbox-App direkt in Windows 11 integriert ist, greifen Spielerinnen auf Hunderte von hochwertigen PC-Spielen zu. Weitere Informationen gibt es auf Xbox Wire.

• Mit der Neugestaltung des Microsoft Store in Windows 11 wurde auch die Integration des Amazon Appstore angekündigt. Ab jetzt ist die Preview auch in Deutschland verfügbar. Windows 11-Nutzer*innen können ab sofort im Microsoft Store auf die Amazon Appstore-Preview und beliebte Apps wie Audible, Kindle und viele mehr zugreifen. Ebenso startet die nächste Phase des Microsoft Store Ad-Pilotprojekts. Erste Developer*innen können nun Werbekampagnen mithilfe von Microsoft Advertising erstellen.

Mehr Sicherheit und Flexibilität am Arbeitsplatz

Windows 11 ist die bisher sicherste Version von Windows und bereits im April wurden weitere Security Features angekündigt, die mit dem Update verfügbar werden.

• Eines davon ist Smart App Control: eine einfache Möglichkeit, um sicherzustellen, dass nur vertrauenswürdige Anwendungen ausgeführt werden. Das ist nicht nur für Privatpersonen eine wertvolle Funktion, sondern auch für Unternehmen jeder Größe. Smart App Control ist auf neuen Windows 11-Geräten oder bei Neuinstallationen von Windows 11 Update 2022 verfügbar und verhindert die Ausführung von nicht vertrauenswürdigen Anwendungen, Skriptdateien und bösartigen Makros auf Windows 11. Smart App Control basiert auf der gleichen KI wie Windows Defender Application Control und kann die Sicherheit einer Anwendung vorhersagen, bevor sie auf einem Gerät ausgeführt wird. Dies ist eine gute Lösung für Organisationen, die noch kein modernes Gerätemanagement-Tool (MDM) wie Microsoft Intune verwenden.

• Der neue Microsoft Defender SmartScreen erkennt, wenn Nutzer*innen ihre Microsoft-Anmeldedaten in potenziell schädlichen Anwendungen oder auf einer kompromittierten Website eingeben, und warnt sie.

• Windows Hello for Business wird um eine optionale Funktion zur Anwesenheitserkennung für Geräte mit Anwesenheitssensoren erweitert. Nutzer*innen werden automatisch angemeldet, wenn sie sich ihrem Arbeitsgerät nähern. Sobald sie ihren Arbeitsplatz verlassen, sperrt sich das Gerät von selbst.

Weitere Updates im Oktober

Zusätzlich zum jährlichen Update wird Microsoft in regelmäßigen Abständen neue Funktionen in Windows 11 hinzufügen. Im Oktober kommen folgende Features auf den PC:

• Mit dem Update der Fotos-App in Windows 11 wird eine Galerieansicht verfügbar, die das Durchsuchen, Finden, Verwalten und Betrachten von Fotos vereinfacht. Darüber hinaus können Nutzer*innen ihre Fotos ganz einfach auf OneDrive sichern.

• Vorgeschlagene Aktionen beim Kopieren: Beim Kopieren von Telefonnummern oder zukünftigen Terminen werden passende Aktionen vorgeschlagen, z. B. einen Anruf mit Teams tätigen oder einen Termin in der Kalender-App hinzufügen.

• Aktive Apps in der Taskleiste: Über die Taskleiste können alle aktiven Apps auf einen Blick angezeigt werden.

• Freigabe für mehr Geräte: Nutzer*innen können Dokumente für weitere Geräte in der Nähe, einschließlich Desktops, freigeben.



Mit dem Windows 11 2022 Update kommen nicht nur viele neue Funktionen auf den PC. Windows Updates sind jetzt kohlenstoffbewusst und erleichtern die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen. Hierfür muss das Gerät eingeschaltet und an den Strom angeschlossen sein. Ebenso braucht es eine Internetverbindung und einen Zugang zu regionalen Daten zur Kohlenstoffintensität. Mit diesen Informationen plant das Windows Update Installationen zu bestimmten Tageszeiten, wenn der Strom aus kohlenstoffärmeren Quellen bezogen werden kann. Ebenso wurden Änderungen an der Standard-Energiesparfunktion für den Ruhezustand und das Ausschalten des Bildschirms vorgenommen, um die Kohlenstoffemissionen zu verringern.

