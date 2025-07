WS LANDCAD-Anwendertreffen 2025 – Workshops und Rahmenprogramm

Das Stadtplanungsamt der Stadt Chemnitz lädt alle Anwenderinnen und Anwender von WS LANDCAD herzlich ein, am Anwendertreffen 2025 teilzunehmen – in diesem Jahr in einer ganz besonderen Umgebung: Chemnitz ist Kulturhauptstadt Europas 2025!

Wann: 17.–19. September 2025

Wo: pentagon³ (https://pentagon3.de/), Brückenstraße 17, 09111 Chemnitz

(Gegenüber dem berühmten Karl-Marx-Monument – dem „Nischel“)

Was die Besucher erwartet:

Workshops & Vorträge

Praxisorientierte Sessions zu Stadtplanung und Landschaftsarchitektur – gestaltet von und für Anwenderinnen und Anwender.

Kulturelles & Netzwerke

Stadtführung durch die Kulturhauptstadt und ein vielseitiges Programm zum Netzwerken und den Austausch untereinander.

Support vor Ort

Das Widemann-Supportteam ist während der Veranstaltung vor Ort und beantwortet Fragen zu WS LANDCAD.

Hier die bisher eingereichten Workshop-Themen:

Kulturhauptstadt 2025 Chemnitz

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK 2025) der Stadt Chemnitz

XPlanung mit WS LANDCAD im Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt Chemnitz

XPlanung – Workshop mit Ihren Fragen zur Erstellung von XPlan-konformen Bauleitplänen

Shape-Import und Geometrieerhalt mit WS LANDCAD im Vergleich zu BricsCAD und AutoCAD Map

Die webbasierte Bereitstellung von Bauleitplänen mit WS LANDCAD Planhub – Anwenderberichte

WS LANDCAD DGM – Anwenderbericht

WS LANDCAD – Workshop mit Anwender-Fragen zur Stadtplanung und Landschaftsarchitektur

WS LANDCAD – Die neue Version 2026

Außenworkshop: Stadtführung Chemnitz

Außenworkshop: Führung durch das Industriemuseum Chemnitz (Webseite) zur Stadtentwicklung im Zuge der Industrialisierung

Mitgestalten erwünscht!

Bei Interesse an weiteren Themen oder der Leitung eines Workshops, wenden sich Interessierte mit ihren Vorschlägen per E-Mail an wslc-anwendertreffen@widemann.de.

www.widemann.de/wslc-anwendertreffen