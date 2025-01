Xerox übernimmt Lexmark

Die Xerox Holdings Corporation gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme von Lexmark International, Inc. von der Ninestar Corporation, PAG Asia Capital und dem Shanghai Shouda Investment Centre getroffen hat. Der Gesamtwert der Transaktion beträgt 1,5 Milliarden US-Dollar, einschließlich übernommener Verbindlichkeiten. Durch diese Übernahme wird das Kerngeschäft von Xerox im Druckbereich gestärkt und ein umfassenderes globales Angebot an Druck- und Managed-Print-Services geschaffen, das besser auf die Anforderungen der hybriden Arbeitswelt abgestimmt ist.

Steve Bandrowczak, CEO von Xerox USA

„Die Übernahme von Lexmark vereint zwei führende Unternehmen mit gemeinsamen Werten, ergänzenden Stärken und einem klaren Engagement, die Druckindustrie voranzubringen. Gemeinsam schaffen wir eine stärkere Organisation“, erklärte Steve Bandrowczak, CEO von Xerox USA. „Durch die Bündelung unserer Kompetenzen sind wir besser aufgestellt, um langfristiges profitables Wachstum zu fördern und unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen.”

Gemeinsame Innovationen für erstklassige Drucklösungen

Lexmark mit Sitz in Lexington, Kentucky, ein langjähriger Partner und Lieferant von Xerox, ist ein führender Anbieter innovativer Imaging-Lösungen und -Technologien, einschließlich einer erstklassigen Produktpalette von Druckern und Multifunktionsdruckern. Die Kombination von Lexmarks Lösungen mit der Xerox® ConnectKey®-Technologie und fortschrittlichen Druck- und digitalen Services wird ein überlegenes Angebot schaffen und unterstreicht das Engagement von Xerox, seinen Kunden und Partnern einen Mehrwert zu bieten.

Durch die Transaktion wird Xerox seine Kunden im großen und wachsenden A4-Farbdruckmarkt bes-ser bedienen und seine Vertriebs- und geografische Präsenz, einschließlich der Region APAC, diversi-fizieren können. Die neue Organisation wird mehr als 200.000 Kunden in 170 Ländern mit 125 Produk-tions- und Vertriebsstätten in 16 Ländern bedienen. Zusammen haben Lexmark und Xerox einen der fünf größten Marktanteile weltweit in den Bereichen Einstiegs-, Mid-Range- und Produktionsdruck und sind wichtige Akteure auf dem großen und stabilen Markt für Managed Print Services.

„Lexmark kann auf eine lange Geschichte der Bereitstellung von Technologien, Lösungen und Dienst-leistungen für seine Kunden zurückblicken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Xerox, um unser Angebot gemeinsam weiterzuentwickeln und von den Fähigkeiten beider Unternehmen zu profitieren“, sagte Allen Waugerman, Präsident und CEO von Lexmark. „Lexmark und Xerox ergänzen sich hervorragend und werden ihre Stärken durch diese Partnerschaft weiter ausbauen.“

„Unsere gemeinsamen Werte und Visionen sollen dazu beitragen, Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern, indem wir das Beste aus beiden Unternehmen kombinieren und die Zusammen-arbeit mit Xerox noch einfacher machen“, so Bandrowczak weiter.

Strategische Vorteile der Übernahme

Erweitertes Portfolio: Die Kooperation ermöglicht eine breitere Abdeckung aller Marktsegmente, von Einstiegslösungen über den Mittelstand bis hin zu Produktionsdrucklösungen.

Wachstumschancen: Lexmark ist ein führender Anbieter im wachsenden Markt für A4-Farbdruck und Verbrauchsmaterialien und hat die Möglichkeit, seine OEM-Plattform im Bereich der A3-Geräte auszu-bauen. Nach dem Zusammenschluss erwartet Xerox ein breiteres Produktportfolio, das das Angebot erweitert und den Mehrwert für die Kunden erhöht. Dies wird Wachstumschancen im gesamten Equipment- und MPS-Portfolio eröffnen sowie zusätzliche Möglichkeiten schaffen, um die Verbreitung fortschrittlicher digitaler Dienstleistungen und IT-Lösungen zu steigern.

Finanzielle Vorteile: Die Übernahme soll sich unmittelbar positiv auf den Gewinn pro Aktie und den Free Cash Flow auswirken. Darüber hinaus erwartet Xerox Synergien in Höhe von über 200 Millionen US-Dollar innerhalb von zwei Jahren.

Weitere Details zur Transaktion

Der Kaufpreis von 1,5 Milliarden US-Dollar wird durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln und Fremdfinanzierung gedeckt. Der Vorstand von Xerox hat im Zusammenhang mit der Finanzierung eine Anpassung der Dividendenpolitik beschlossen. Ab dem ersten Quartal 2025 wird die jährliche Dividende von 1 US-Dollar auf 50 Cent pro Aktie reduziert, um zusätzliche Kapazitäten für die Schuldentilgung zu schaffen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen sowie der Zustimmung der Aktionäre von Ninestar und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen sein. Bis dahin werden Xerox und Lexmark ihre Geschäfte unabhängig voneinander weiterführen.

www.xerox.com