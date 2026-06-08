XJet ernennt die 3D-Werk Black Forest GmbH zum Value-Added Reseller und stärkt damit das Fertigungsökosystem in Deutschland

XJet gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit der 3D-Werk Black Forest GmbH bekannt, die Herstellern in Deutschland einen neuen Weg eröffnet, die NanoParticle Jetting™-Technologie von XJet für Keramik und Metall zu bewerten und einzuführen, und zwar über einen Partner mit fundiertem Anwendungs-Know-how, praktischen Vorführmöglichkeiten und umfassendem Kundensupport.

3D-Werk bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der additiven Fertigung (AM) in die Partnerschaft ein und wird als Value-Added Reseller (VAR) für die Carmel-Systemfamilie von XJet fungieren. Das Unternehmen wird die XJet-Technologie zudem in seinem Experience Center vorstellen und Herstellern so über das führende Kompetenzzentrum für AM in Süddeutschland Zugang zu den Systemen ermöglichen.

XJet ist seit mehreren Jahren auf dem deutschen Markt aktiv und verfügt über einen etablierten Kundenstamm sowie ein umfangreiches Netzwerk in der Region. Die Ernennung von 3D-Werk zum VAR ist ein strategischer Schritt zur Vertiefung dieser Präsenz und verbindet die einzigartige, differenzierte Technologie von XJet mit einem Partner, dessen Beratungsstärke, Multi-Technologie-Portfolio und Branchenruf in der deutschen AM-Landschaft unübertroffen sind.

Als Value-Added Reseller wird 3D-Werk das gesamte Carmel-Systemportfolio von XJet vertreten, nicht als reiner Anbieter von Hardware, Software und Verbrauchsmaterialien, sondern als Teil einer integrierten Lösung, die Konfiguration, Anwendungsentwicklung, Workflow-Beratung, Schulungen und kontinuierlichen Support umfasst. Dieses lösungsorientierte Kundendienstmodell spiegelt den beratenden Ansatz von 3D-Werk wider und stellt sicher, dass Hersteller, die hochwertige NPJ-Systeme für Keramik und Metall einsetzen, die erforderliche fachliche Unterstützung erhalten, um die richtigen Anwendungen zu identifizieren, die Einführung zu beschleunigen und den vollen Wert der Technologie auszuschöpfen.

3D-Werk stützt sich auf drei sich ergänzende Geschäftssäulen: den Verkauf von Maschinen und Materialien für alle wichtigen AM-Technologien für Metall und Polymer; einen Dienst zur Teilefertigung, der Prototypenbau, Kleinserien- und Serienfertigung mit umfassenden Nachbearbeitungsmöglichkeiten umfasst; sowie ein Experience Center, in dem Kunden jede Technologie und jeden Prozess unter realen Betriebsbedingungen testen können, bevor sie sich zum Kauf entschließen. Dank dieser Infrastruktur ist 3D-Werk Black Forest einzigartig positioniert, um Kunden aus den anspruchsvollsten Branchen einen praktischen Weg vom Technologievergleich und der Anwendungsvalidierung bis hin zur Produktionsplanung und langfristigen Unterstützung zu bieten.

Durch die Aufnahme von XJet in sein Multi-Technologie-Portfolio erweitert 3D-Werk seine Kompetenzen auf einen spezialisierteren Bereich der industriellen additiven Fertigung. Die NPJ-Technologie von XJet eröffnet Fertigungsmöglichkeiten für Bauteile und Baugruppen, deren Herstellung mit herkömmlichen Fertigungsverfahren oder anderen additiven Verfahren bislang zu schwierig, unwirtschaftlich oder unpraktisch war, und schließt damit eine klar definierte Marktlücke. Für Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Medizinprodukte sowie präzise industrielle Anwendungen und Segmente, die eine anspruchsvollere Beratung erfordern, bietet die Zusammenarbeit Zugang zu spezialisierten AM-Kompetenzen für Keramik und Metall, gestützt auf das Anwendungswissen, die Prozesskompetenz und die technische Beratung, die 3D-Werk Black Forest über zwei Jahrzehnte hinweg aufgebaut hat.

„3D-Werk hat über Jahre hinweg das Fachwissen, die Anlagen und das Vertrauen der Kunden aufgebaut, um der deutschen Industrie dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen über die notwendige Umstellung der Produktion auf additive Fertigung zu treffen. Die NPJ-Technologie von XJet stellt etwas dar, was wir bisher nicht anbieten konnten, einen Weg zur Herstellung komplexer, leistungsstarker Teile, die zuvor einfach unerreichbar waren. Die Aufnahme der Carmel-Systemfamilie in unser Portfolio und unser Experience Center verschafft unseren Kunden Zugang zu einer neuen Kategorie von Fertigungsmöglichkeiten und liefert uns das stärkste Argument für den Aufstieg in den Premiumsegment mit den technisch anspruchsvollsten Anwendungen in Deutschland“, sagt Gerhard Duda, CEO der 3D-Werk Black Forest GmbH.

Gilad Gans, Chief Business Officer bei XJet, fügt hinzu: „Deutschland ist einer der weltweit wichtigsten Märkte für die industrielle additive Fertigung, und wir bauen unsere Präsenz hier seit Jahren aus. Die Ernennung von 3D-Werk zu unserem VAR ist der logische nächste Schritt – ein Kompetenzzentrum mit langjähriger Erfahrung, einem Multi-Technologie-Portfolio und einem echten Verständnis dafür, was etablierte industrielle Käufer benötigen. Dies ist keine Vertriebsvereinbarung. Es ist eine strategische Partnerschaft, die die Carmel-Systemfamilie von XJet in die Hände genau der Art von vertrauenswürdigen Beratern legt, die unsere Technologie benötigt.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit ist XJet Platin-Sponsor der NEXT3D, dem jährlichen 3D-Technologie-Gipfel, der vom 9. bis 10. Juni von 3D-Werk Black Forest veranstaltet wird und auf dem das gesamte Technologieportfolio präsentiert wird. XJet wird gemeinsam mit CeramTec, einem Kunden und führenden Hersteller von Hochleistungskeramik, Einblicke und Erkenntnisse zur additiven Fertigung von Hochleistungskeramik präsentieren.

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www.3d-werk.eu