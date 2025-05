XR EXPO 2025: Stuttgart wurde zum Zentrum des Metaverse

Mit starker Beteiligung aus der Region und internationalem Publikum wurde Stuttgart zwei Tage lang zur Drehscheibe für immersive Technologien. Mit über 4.000 registrierten Teilnehmenden aus 57 Ländern – verteilt auf alle bewohnten Kontinente – wurde die XR EXPO 2025 erneut zum globalen Schaufenster für immersive Technologien. Die Veranstaltung gliederte sich in zwei Formate: Am 8. Mai die XR EXPO mit dem Metaverse Kongress „Virtuelle Welten“, am 9. Mai der strategisch ausgerichtete XR EXPO Kongress.

Ob Industrie, öffentlicher Sektor oder Kultur – XR gestaltet Wertschöpfung, Innovation und

gesellschaftlichen Wandel aktiv mit.



Zwei Tage immersive Technologien

Austragungsort der Veranstaltung am 8. und 9. Mai 2025 waren die Porsche-Arena, die Hanns Martin-Schleyer-Halle sowie das Maritim Hotel Stuttgart – ein bedeutender Impuls für den

Messestandort Baden-Württemberg. Am 8. Mai fand die XR EXPO in Kooperation mit dem

Format „Virtuelle Welten“ statt, das vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Baden-Württemberg initiiert wurde. Hier stand die praxisnahe Präsentation marktreifer XR-Lösungen im Fokus – mit Ausstellenden und Vorträgen aus Bereichen wie unter anderem Industrie, Architektur, Gesundheitswesen, Handel, Bildung und Smart Cities. Die Ausstellung wurde flankiert von einem hochwertigen Vortragsprogramm, das nicht nur technologische Innovationen, sondern auch gesellschaftliche Relevanz adressierte – etwa durch Projekte zu inklusiven XR-Erlebnissen, digitalen Lernräumen oder Kulturformaten wie virtuellen Museen.

Strategischer Tiefgang beim Kongress am 9. Mai

Der XR EXPO Kongress am 9. Mai rückte strategische, normative und wirtschaftliche Perspektiven in den Mittelpunkt. Über 40 Fachvorträge und Paneldiskussionen beleuchteten unter anderem:

Integration von XR in industrielle Prozesse (u. a. Siemens, Festo, MTU)

Human-Centered Design im Gesundheitswesen

Die Rolle generativer KI in XR-Systemen

Standards, Plattformstrategien und Fördermodelle

„Extended Reality ist kein Zukunftstrend mehr, sondern ein entscheidender Baustein der digitalen Realität – quer durch alle Branchen. Die XR EXPO 2025 zeigt: Das Metaverse entsteht

nicht irgendwann, sondern wird hier und heute konkret gestaltet – mit Technologien, die wirtschaftlich tragfähig und gesellschaftlich relevant sind.“ – Prof. Dr. Christoph Runde, Geschäftsführer des VDC und Gründer der XR EXPO.

Die XR EXPO 2025 hat sich erneut als zentrale Schnittstelle zwischen Technologieentwicklung,

Anwendung und gesellschaftlichem Diskurs etabliert. Der starke Praxisbezug, das thematisch

breit gefächerte Programm und die hohe internationale Beteiligung belegen die Reife und das

Potenzial immersiver Technologien.

www.vdc-fellbach.de