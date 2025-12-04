XR EXPO 2026 zieht auf die Landesmesse Stuttgart

Die XR EXPO tritt 2026 in eine neue Entwicklungsphase ein. Erstmals findet die führende B2B-Fachmesse für Virtual, Augmented und Mixed Reality auf dem Gelände der Landesmesse Stuttgart statt. Am 28. und 29. April 2026 öffnet die Veranstaltung ihre Tore – getragen vom Virtual Dimension Center (VDC) als ideellem Träger und fachlichem Motor.



Ein starkes Duo: VDC und Landesmesse Stuttgart

„Mit der Landesmesse Stuttgart gewinnen wir einen Partner, der unsere Vision teilt und die Ausstellung auf ein neues Level hebt“, sagt Prof. Dr. Christoph Runde, Geschäftsführer des VDC und Gründer der XR EXPO. „Die Region Stuttgart verbindet internationale Industriekompetenz mit exzellenter Infrastruktur – das ist der ideale Nährboden für eine Messe, die Innovationen sichtbar und erlebbar macht.“ Die Zusammenarbeit schafft die Basis für einen deutlichen Qualitätssprung. Flexible Hallenkonzepte, professionelle Messeorganisation und modern ausgestattete Demo-Flächen ermöglichen Präsentationen, die innovative XR-Anwendungen im realen Einsatz zeigen. Dadurch wird die XR EXPO 2026 zum praxisorientierten Treffpunkt für professionelle Anwender, Technologieunternehmen und Forschung.



Messe im Zentrum – Kongress als Impulsgeber

Die Ausstellung bleibt das Herzstück der XR EXPO. Hier präsentieren Unternehmen, Startups und Forschungseinrichtungen ihre neuesten Lösungen aus den Bereichen VR, AR und MR – von immersiven Trainingsumgebungen über digitale Zwillinge bis hin zu industriellen Metaverse-Technologien. Das begleitende Konferenzprogramm vertieft die Themen der Messe. Fachvorträge, Best-Practice-Sessions und wissenschaftliche Einblicke liefern Orientierung zu aktuellen Trends und zeigen auf, wie XR in Industrie, Architektur, Medizin, Handel oder Handwerk konkrete Mehrwerte schafft. So entsteht ein direkter Wissenstransfer zwischen Entwicklung, Anwendung und Forschung.



Standort Stuttgart: Nähe zur Industrie als Erfolgsfaktor

Die Landesmesse Stuttgart bietet optimale Rahmenbedingungen. Moderne Hallen, hohe technische Standards und die unmittelbare Nähe zu starken Industrien und Forschungseinrichtungen prägen das Profil der Veranstaltung. Unternehmen aus Maschinenbau, Automotive, Medizintechnik oder Bauwesen finden hier ein Umfeld, das Inhalte, Anwendungen und Dialog perfekt miteinander verbindet.



XR EXPO 2026 – auf einen Blick

📍Landesmesse Stuttgart

🗓28.–29.April 2026

🔗 www.xrexpo.com

https://www.vdc-fellbach.de