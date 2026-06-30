xTool bringt den O1 Omni-Drucker auf den Markt – den weltweit ersten All-in-One-Desktop-Drucker für nahezu jedes Material

Vorbestellungen starten ab sofort. Mit Pixel-Scan™-Technologie, vier Druckverfahren in einem Gerät und einem modularen Zubehörkonzept eröffnet der xTool O1 Omni neue Möglichkeiten für kreative Projekte.

xTool, ein weltweit führender Anbieter innovativer digitaler Fertigungstechnologien, hat seinen neuen O1 Omni Printer vorgestellt. Dieser eröffnet als weltweit erster echter „Omni Printer“, eine völlig neue Hardware-Kategorie. Unter dem Motto „Von festem Material bis hin zu Stoff. Bedrucken Sie alles“ definiert dieses zukunftsfähige System die Desktop-Produktion völlig neu – mit einer noch nicht gekannten Materialvielfalt.

Der Pionier einer neuen Geräteklasse: Ein System für nahezu jedes Material

Kreative, Maker und kleine Unternehmen arbeiten häufig mit unterschiedlichen Druckverfahren und benötigen dafür mehrere Spezialgeräte, je nach Material. Mit dem O1 Omni Printer schafft xTool eine komplett neue Produktkategorie und vereint erstmals UV-, DTG-, DTF- und UV-DTF-Druck in einem einzigen System. Damit überbrückt er die bisherige Kluft zwischen der individuellen Gestaltung starrer Materialien und dem Textildruck. Möglich wird diese Vielseitigkeit “Alles zu drucken” durch eine innovative Architektur mit zwei Druckköpfen. Anwender können den O1 Omni für den Dual-UV-Druck konfigurieren, um mehrschichtige Effekte und höhere Produktionsgeschwindigkeiten zu erzielen, oder sich für eine Hybrid-Konfiguration aus UV- und Textildruck entscheiden. Dadurch lassen sich unterschiedlichste Materialien und Anwendungen mit nur einem System realisieren. Ob Holz, Acryl, Glas oder Metall, die direkte Personalisierung von Textilien oder die Herstellung komplexer UV-DTF-Transferaufkleber – der O1 Omni ermöglicht den Druck auf nahezu jeder Oberfläche und eröffnet Kreativen, Makern und Unternehmen neue Möglichkeiten für individuelle Produkte und Kleinserien.

Industrielle Leistung durch intelligente Technologie

Um die Leistungsfähigkeit industrieller Drucksysteme in einem kompakten Desktop-Gerät verfügbar zu machen, kombiniert xTool beim O1 Omni leistungsstarke Hardware mit intelligenter Software und umfassenden Sicherheitsfunktionen. Das Ergebnis ist ein Drucksystem, das professionelle Produktionsqualität mit einer einfachen und intuitiven Bedienung verbindet.

Pixel-Scan™-Bildverarbeitungssystem: Durch die Kombination aus laserbasierter Höhenmessung und CIS-Scanning gewährleistet das Pixel-Scan™-System höchste Präzision. Ein lasergesteuerter Autofokus erkennt den höchsten Punkt eines Objekts, stellt automatisch die optimale Druckhöhe ein und verhindert Kollisionen des Druckkopfs. Im Gegensatz zu herkömmlichen Weitwinkel- oder „Fischaugen“-Kameras liefert das verzerrungsfreie 1:1-CIS-Scanning hochauflösende Nahbereichsscans ohne tote Zonen und ermöglicht einen jiglosen „Drop & Print“-Workflow. In Kombination mit dem Rotationsaufsatz erstellt das System für 90 Prozent der gängigen zylindrischen Objekte automatisch ein 3D-Modell und ermöglicht so eine präzise 1:1-Designvorschau vor dem Druck.

Flexible Dual-Head-Hardware und Ökosystem: Die aufrüstbare Dual-Head-Architektur sorgt für einen deutlichen Produktivitäts- und Geschwindigkeitsvorteil gegenüber herkömmlichen Druckern. Die Dual-Head UV Edition unterstützt neben hoher Druckgeschwindigkeit auch flexible, weiche und harte weiße Tinten sowie fluoreszierende (Neon-)Tinten für Schwarzlicht-Effekte. Die UV + Fabric Edition verfügt über ein OEKO-TEX®-zertifiziertes System, das sowohl DTG- als auch DTF-Workflows unterstützt und Drucke ermöglicht, die mehr als 50 Waschgänge ohne sichtbares Verblassen überstehen. Ergänzt wird das System durch ein umfangreiches Zubehör-Ökosystem mit Rotationsaufsatz, DTG-Druckplatte und Laminator-Integration, das die Einsatzmöglichkeiten des O1 Omni zusätzlich erweitert.

xTool Studio-Software-Ökosystem: Der KI-gestützte Workflow ermöglicht einen nahtlosen Laser- und UV-Druckprozess. Anwender können ein Werkstück zunächst mit dem Laser zuschneiden und anschließend direkt zum O1 Omni übertragen, wo die Software das Objekt automatisch erkennt und präzise ausrichtet – ganz ohne manuelle Neukalibrierung. Die KI-gestützte Konturerkennung identifiziert selbst unregelmäßige Formen und füllt Designs automatisch passgenau aus, wobei Aussparungen, beispielsweise für Kameras oder Öffnungen, intelligent berücksichtigt werden. Darüber hinaus bietet die Software eine Bibliothek mit über 2.000 Texturen für 3D-Reliefs mit bis zu 7 mm Höhe sowie einen Lenticular-3D-Generator, der dreidimensionale Effekte erzeugt, die ohne Hilfsmittel sichtbar sind.

Umweltfreundliche Sicherheit und automatisierte Wartung: Der O1 Omni wurde für einen sicheren und wartungsarmen Betrieb entwickelt. Er verwendet GREENGUARD-zertifizierte, nicht reproduktionstoxische Tinten sowie ein integriertes Luftfiltersystem, das Gerüche in Heimstudios und Arbeitsräumen reduziert. Mit SmartCycle™ 2.0 automatisiert der Drucker zudem die regelmäßige Wartung, um Verstopfungen vorzubeugen. Eine 14-tägige automatische Wartungsfunktion sorgt dafür, dass das System auch während längerer Abwesenheiten betriebsbereit bleibt.

Die ultimative Hardware-Investition für Unternehmen, Designer und Maker

Der O1 Omni Printer basiert auf der Vision, dass kreative Ideen nicht durch Materialien, Produkttypen oder den Einsatz verschiedener Maschinen eingeschränkt werden sollten. Mit industrieller Leistung im Desktop-Format und professionellen Studiofunktionen zu einem erschwinglichen Preis eröffnet xTool neue Möglichkeiten für kreative Anwendungen und individuelle Produktion.

Der O1 Omni richtet sich dabei an drei zentrale Zielgruppen:

Kleine Unternehmen: Der O1 Omni ermöglicht es, das Produktsortiment flexibel zu erweitern und auf Basis eines einzigen digitalen Designs unterschiedlichste Produkte mit attraktiven Margen zu produzieren – von Einzelstücken bis hin zu Kleinserien.

Designer: Komplexe digitale Entwürfe lassen sich präzise auf verschiedenste Materialien übertragen – von Gebrauchsgegenständen und Textilien über individuelle Aufkleber und hochwertige Verpackungen bis hin zu personalisierten Geschenkartikeln.

Maker-Community: Der O1 Omni erweitert bestehende Fertigungsmöglichkeiten um Vollfarbdruck, mehrdimensionale Texturen und eine außergewöhnliche Materialvielfalt und eröffnet damit neue kreative Freiräume.

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