Zukunftsstarkes Auftreten von Bechtle PLM – Geschäftsführer geben erste Einblicke

Seit dem 1. Januar 2024 treten die auf Product Lifecycle Management (PLM) spezialisierten Gesellschaften Solidpro, Solidline, COFFEE und DPS Software als ein Unternehmen im Markt auf. Die neu gegründete Bechtle PLM Deutschland GmbH mit Sitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit mehr als 600 Mitarbeitende an über 40 Standorten und ist einer der größten Spezialisten für PLM-Lösungen europaweit. Die Geschäftsführer der ehemaligen Einzelgesellschaften bilden nun das Managementteam mit unterschiedlicher Ressortverantwortung. Stellvertretend geben Mike Gregor, Geschäftsführer Sales, und Peter Aicher, Geschäftsführer Competence Center & Marketing, einen Einblick in das neu gegründete Unternehmen.

Mike Gregor und Peter Aicher

Herr Gregor, Herr Aicher, warum die Fusion der Gesellschaften?

Mike Gregor: Wir wollen die in den zurückliegenden Jahren herausragende Geschäftsentwicklung im Bereich PLM als Absprung nutzen, um weiter deutlich zu wachsen – in unseren klassischen und in neuen Geschäftsfeldern. Unter der starken Marke Bechtle sollen Synergien insbesondere bei der Vermarktung gemeinsamer Lösungen, bei der einheitlichen Kundenansprache und in der Zusammenarbeit mit den Herstellerpartnern wirksam werden. Wir bündeln unser Know-how und unsere Kompetenzen. Als ein Unternehmen sind wir zukunftsfähiger und stärker denn je.

Peter Aicher: Der Schritt dient auch der Sicherheit für unsere Mitarbeitenden. Wir verfolgen aufmerksam die Entwicklung am Markt und wollen schnell reagieren. Wir sind für mehr als 600 Menschen und ihre Familien verantwortlich – uns liegt sehr viel an ihrem Wohlergehen.

Was zeichnet Bechtle PLM Deutschland aus Ihrer Sicht besonders aus?

Mike Gregor: Wir sind in Größe, Erfahrung und Breite des Angebots der Spezialist im Bereich PLM am Markt. Zusammen betreuen wir über 25.000 Kunden europaweit, von der Idee bis zum fertigen Produkt. Unsere Lösungen und Fähigkeiten sind einzigartig und wir können problemlos auf Kundenwünsche individuell eingehen. Wir sind der Lösungsanbieter in den Bereichen CAD/CAM und Produktdatenmanagement, Vertriebskonfiguration, digitaler Zwilling, Smart Factory, Augmented und Virtual Reality (AR/VR), digitale Fertigung, Industrial Internet of Things (IIoT) sowie auch der Spezialist im Bereich 3D-Druck.

Zudem zählen die besten Hersteller der Welt zu unseren Partnern. Unser Ziel ist, dass unsere Kunden die Besten am Markt sind. Oder anders gesagt: Der Erfolg unserer Kunden ist auch unser Erfolg.

Peter Aicher: Zudem sind wir eine großartige Truppe. Nach kürzester Zeit haben sich die vier Unternehmen zu einer tollen Einheit entwickelt. Wir haben fast aus dem Stand einen einzigartigen Spirit in unserem Unternehmen, das macht einfach Spaß. Die dadurch entstehenden Synergien spüren unsere Kunden und der Markt.

Das Bechtle PLM Managementteam bündelt die Verantwortung für unterschiedliche Ressorts. Wie sind die Bereiche und Aufgaben verteilt?

Mike Gregor: Meine Kollegen Peter Aicher, Dr. Marcus Knieps, Michael Petzold, Torsten Seelig, und ich stellen demnächst deutschlandweit auf insgesamt sechs Veranstaltungen die neue Gesellschaft vor, wir informieren über unser Portfolio und unsere Leistungen und wollen uns über aktuelle Themen und Trends austauschen. Darauf freuen wir uns schon sehr.

Welche Leitlinien bestimmen Ihr unternehmerisches Handeln?

Mike Gregor: Wir handeln als Unternehmer – partnerschaftlich, erfahren, verbunden, zukunftsstark. Unser Ziel ist, die digitale Zukunft unserer Kunden zu gestalten. Dafür liefern wir innovative und nachhaltige Lösungen. Wir setzen hohe Standards an uns selbst, um Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen. Wir sind niemals nur Dienstleister, sondern immer auch Partner.

Peter Aicher: Und wir passen uns den globalen Herausforderungen an. Dabei steht nicht nur die digitale Transformation, sondern auch Nachhaltigkeit im Unternehmen auf unserer Agenda.

Wie schaffen Sie eine Kultur der Innovation und des Wachstums innerhalb des Unternehmens, der Bechtle PLM Deutschland GmbH?

Mike Gregor: Wir schaffen Verbindungen und nutzen Synergien. Vernetzte Technologien und teamübergreifende Zusammenarbeit sind dabei unser Anspruch. Daher entscheiden sich Kunden auch für uns, weil wir zuhören und ihre Anforderungen verstehen. Wir sind flexibel, ein gutes Team und können gemeinsam alle Herausforderungen meistern. Die Fusion macht uns stärker und lässt uns gemeinsam wachsen.

Peter Aicher: Wir verfolgen einen holistischen Ansatz. Viele Mitarbeitende werden in den Entscheidungsprozess mit eingebunden und nehmen so daran teil, das Unternehmen mit aufzubauen. Querdenken ist uns wichtig. Wir versuchen einfach,

so flexibel wie möglich zu bleiben, um schnell auf Veränderungen reagieren zu können.

Welche Herausforderungen sehen Sie als Unternehmer?

Mike Gregor: Die aktuelle Lage am Markt mit den multiplen Krisen macht jedem Unternehmer zu schaffen. Unter anderem mit der Fusion setzen wir den allgegenwärtigen Herausforderungen die Bündelung unserer Kräfte entgegen. Wir orientieren uns am Markt, bleiben flexibel und stärken unser gutes und partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden.

Peter Aicher: Wir blicken trotz aller Umstände positiv in die Zukunft. Wir wissen, dass unsere Lösungen zukunftsstark sind. Sie sorgen für eine nachhaltige und umweltbewusste Produktentwicklung. Strategisch vorrausschauend, nehmen wir Trends und Anforderungen vorweg und nutzen KI und Automatisierung für effizientere und qualitätsoptimierte Kundenergebnisse.

Welche Faktoren sind für die Entwicklung von Bechtle PLM Deutschland wichtig?

Mike Gregor: Veränderungsfähigkeit, Kundenorientierung, Netzwerkaktivitäten, Innovation, Beständigkeit. Wir verbinden Daten, Menschen und Prozesse. Das Ziel unserer Arbeit ist eine vollumfängliche Effizienz- und Produktivitätssteigerung. Unsere Vorgehensweise besteht darin, Lösungen und Dienstleistungen flexibel an spezifische Kundenanforderungen anzupassen. Dabei achten wir besonders auf eine rasche Amortisation und hohe Wirtschaftlichkeit. Sind unsere Kunden im Markt erfolgreich, sind wir es auch.

Peter Aicher: Ich halte Experimentierfreude und Toleranz gegenüber unkonventionellen Lösungsansätzen für entscheidend. Nur so entsteht Neues. Aber das Rad muss nicht immer gleich zwingend neu erfunden werden. Auch wenn man ein bestehendes System verbessert und neuartigen Technologien wie KI oder IOT offen gegenübersteht, kann Innovation entstehen. Am Ende des Tages kommt es immer auch auf Spaß an Entwicklungen und ein gutes Gespür für Trends an.

Blick in die Zukunft: Welche Meilensteine sehen Sie in den kommenden Jahren?

Mike Gregor: Wir befinden uns noch am Anfang unserer Entwicklung zur Bechtle PLM Deutschland GmbH, aber wissen: Der Weg ist das Ziel. Am Ende streben wir mit unseren Kunden Wachstum an und wollen die absolute Nummer eins am Markt sein. Wir sind optimistisch und freuen uns auf die kommenden Monate und Jahre.

Peter Aicher: Wir haben ein starkes Team, fantastische Kunden, einzigartige Lösungen und Hersteller und dazu Bechtle als starke Marke. Wir sind gewappnet für die Zukunft.

Mehr über die Bechtle PLM Deutschland GmbH erfahren Sie unter anderem am 21.03.2024, in Neckarsulm. Bei der Informationsveranstaltung der Bechtle PLM „Zukunft gestalten: Nachhaltige Produktentwicklung im Mittelstand“ erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie man die Horizonte des klassischen CAD und PDM/PLM-System überwinden kann, sowie integrale Methoden, für ein optimales Datenmanagement im Unternehmen. Zudem geben die Veranstalter tiefgreifende Einblicke in Best Practices, mit den besten Lösungen für Engineering & Manufacturing. Tolle Keynotes und Breakouts-Sessions runden den Tag ab. Sie interessieren sich für die Veranstaltung? Dann melden Sie sich hier an: www.bechtle-plm.com/events/zukunft-gestalten/