Zwischen Trockeneis und Mondgestein

21. rapid.tech 3D präsentiert die facettenreiche Welt der additiven Fertigung – Innovative

Technologien, wirtschaftliche Anwendungen und zukunftsweisende AM-Trends im Fokus

In wenigen Tagen öffnet die 21. rapid.tech 3D ihre Türen. Vom 13. bis 15. Mai präsentieren 71 Aussteller, 73 Kongress-Speaker sowie 25 Referenten im Ausstellerforum neueste Entwicklungen und Anwendungen des Additive Manufacturing (AM). Neben Deutschland sind Aussteller aus Belgien, China, Frankreich, Italien, der Schweiz und den USA auf der ältesten deutschen AM-Fachveranstaltung vertreten. Auf dem Kongress stellen renommierte AM-Experten aus dem In- und Ausland, darunter aus Dänemark, Großbritannien, den Niederlanden, aus Polen, der Türkei und der Schweiz, AM-Innovationen für heute und morgen vor.

Unter dem Motto „Innovativ und profitabel – Die Zukunft der additiven Fertigung“ offerieren sie die facettenreiche AM-Welt auf dem Fachkongress, an den Ausstellungsständen, bei der Jubiläumsschau der 3D Pioneers Challenge, bei den Technical Deep Dives Touren, an den Expert Tables und bei der AM Science Poster Session. Die Bedeutung der additiven Fertigung untermauert die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag. Sie betont ihre Rolle als eine Schlüsseltechnologie, die eine dementsprechende Förderung erhalten soll.

Auf der rapid.tech 3D ist die gesamte Bandbreite der additiven Fertigung zu erleben – vom AM-gerechten Design über die passende Material- und Technologieauswahl bis zur professionellen Endbearbeitung. Die innovativen Beispiele reichen von einer sicheren und schnellen Stützstruktur-Entfernung mittels Trockeneisstrahlen im AM-Produktionsalltag bis hin zum 3D-Druck von Mondgestein für Basisstationen auf dem Erdtrabanten.

Fachkongress mit hochkarätigen Keynotes und vielen nachgefragten neuen Themen

Warum es sich außerdem lohnt, nach Erfurt zu kommen, wissen die rapid.tech 3D-Fachbeiratsvorsitzenden Michael Eichmann, Manager bei Stratasys, und Prof. Dr. Christian Seidel, Inhaber des Lehrstuhls für Fertigungstechnologien mit Schwerpunkt additive Fertigung an der Hochschule München. „Wir konnten erneut führende AM-Experten aus vielen Branchen für den Fachkongress gewinnen. Highlights sind sicher die Keynotes von MTU Aero Engines, BWT Alpine Formula One Team, Roland Berger und Turkish Aerospace. Dazu kommen acht starke Anwenderforen sowie das qualitätsgeprüfte AM-Wissenschaftsforum. Ein verstärktes Interesse an AM-Anwendungen verspüren wir für den militärischen Bereich. Deshalb steht dieses Thema explizit auf der Agenda, u. a. mit Experten von Hensoldt, Diehl und Airbus. Nachgefragt sind ebenso 3D-Druck-Lösungen in der Energie- und der Elektrotechnik. Hierzu vermitteln die neuen Foren Energie & Wasserstoff sowie Elektronik & Komponenten Impulse. Neueste AM-Anwendungen und -Entwicklungen gibt es darüber hinaus aus den Branchen Aerospace, Mobility, Medical sowie Software, KI und Design. Außerdem setzen VDMA Additive Manufacturing und DECHEMA ihre Partnerschaften mit der rapid.tech 3D fort und bringen Input zu den Themen AM und Robotik sowie Chemie und Verfahrenstechnik ein“, erklärt Michael Eichmann.

Kongress und Ausstellung wesentlich enger verzahnt

Prof. Seidel verweist darauf, dass die Besucher zudem von einer wesentlich engeren Verzahnung von Kongress und Ausstellung profitieren können. „Was in den Vorträgen erklärt wurde, lässt sich in der Ausstellung ‚anfassen‘. Beispielsweise im deutlich ausgeweiteten Format der Technical Deep Dives Touren. Hier kann man in zehn Minuten direkt an den Ausstellerständen in ein Thema ’eintauchen‘. Anbieter und Besucher kommen direkt in den Austausch. Ebenso reaktivieren wir das Format der Expert Tables. Diese Diskussionsrunden in kleinen Gruppen finden ebenfalls direkt im Ausstellungsbereich statt. Und wir laden zum Abschluss des ersten Tages zum AM Science Poster Slam ein, sodass die Gäste der After-Work-Party in der Halle entspannt mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diskutieren können.“

Zum gezielten Austausch bieten sich darüber hinaus Podiumsdiskussionen und das Ausstellerforum an. In den Diskussionsrunden jeweils zum Abschluss des ersten und des letzten Veranstaltungstages stehen die Themen Internationalisierung des AM-Marktes sowie Wege zu einer wirtschaftlichen additiven Fertigung auf dem Programm. Im Ausstellerforum zeigen Entwickler und Anwender an allen drei Veranstaltungstagen Lösungen entlang der gesamten AM-Wertschöpfungskette auf und liefern Impulse für das eigene Handeln.

Jubiläumsschau der 3D Pioneers Challenge kürt den „Pionier der Dekade“

Fester Bestandteil der rapid.tech 3D ist die 3D Pioneers Challenge (3DPC). Der internationale Wettbewerb kommt in diesem Jahr zum zehnten Mal nach Erfurt. Das Jubiläum eröffnete allen bisherigen Finalisten und Gewinnern die Chance, sich erneut dem Jury-Urteil zu stellen und so zum „Pioneer of the Decade“ zu werden. 33 Bewerber aus der ganzen Welt erreichten das Finale. Aus ihnen küren die Juroren den Gewinner des Jahrzehnts. Zu den Anwärtern gehören das erste mit Stammzellen 3D-gedruckte Herz aus Israel, eine revolutionäre Technologie zur additiven Fertigung ohne Schwerkraft aus der Schweiz sowie die Verwandlung von Musik in 3D-gedruckte Skulpturen aus Österreich.

Lohnender Besuch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten

„Die 21. rapid.tech 3D findet in einem schwierigen Marktumfeld statt. Umso höher ist es zu würdigen, dass die AM-Experten aus dem Fachbeirat gemeinsam mit unseren Partnerverbänden VDMA Additive Manufacturing, DECHEMA und 3-D MID sowie unterstützt vom gesamten Organisationsteam erneut ein exzellentes Programm auf die Beine gestellt haben, das stark auf Anwendungslösungen fokussiert ist – egal, ob für Einsteiger oder Fortgeschrittene im Bereich additiver Fertigung. Deshalb lohnt sich gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten der Weg nach Erfurt“, lädt Michael Kynast, Geschäftsführer der Messe Erfurt, ein.

Quantum Photonics parallel zur rapid.tech 3D

Parallel zur rapid.tech 3D vom 13. bis 15. Mai 2025 lädt am 13./14. Mai 2025 erstmals die Quantum Photonics ein. Sie richtet sich an Forscher, Entwickler und Ingenieure, u. a. aus den Bereichen Computing, Communication, Imaging und Sensorik sowie den zugehörigen Anwendungsbranchen wie Medizin, Biowissenschaften, Chemie, Mobilität und Finanzwesen. Die Technologie- und Anwendungsfelder von Additive Manufacturing und Quantentechnologien bieten zahlreiche Schnittstellen und Verknüpfungen, aus denen beide Seiten Synergien generieren können.

www.rapidtech-3d.de