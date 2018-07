Der Elektronikspezialist Speedlink präsentiert CIUS: eine kabellose, stoffbezogene Maus mit besonders leisen Tasten.

Speedlink hat mit der kabellosen CIUS eine stylische Maus im ungewöhnlichen Kleid ins Sortiment aufgenommen: Der Stoffbezug in drei Farben und die seitliche blaue Beleuchtung machen diese Maus zu einem echten Hingucker. Und der kommt sogar besonders leise daher: Zwei Silent-Tasten dämpfen die Klickgeräusche um bis zu 90 Prozent im Vergleich zu konventionellen Tasten. Egal ob im Büro oder in der Bahn: Weder Kollegen noch Mitreisende werden gestört. Über den Ein- und Ausschalter kann die Maus bei Nichtbenutzung unkompliziert ausgeschaltet werden. So kann sie sich in der Tasche nicht unbeabsichtigt wieder einschalten. Dank zuverlässiger 2,4-GHz-Technologie verfügt der Nutzer über einen komfortablen Bewegungsradius von bis zu acht Metern rund um den Computer. Der einstellbare 1.600-dpi-starke Sensor erfasst auch kleinste Bewegungen und setzt diese präzise um. Die CIUS ist erhältlich mit grauem, blauem oder rotem Bezug – so ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit einem Preis von 14,99 Euro ist sie ein Hingucker zum Schnäppchenpreis.

www.speedlink.com