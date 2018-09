Kompakter 11,6 Zoll All-in-One-PC mit Multi-Touch-Display

All-in-One-PCs mit Touchscreen sind eine clevere Sache, sie benötigen wenig Platz, vermeiden Kabelsalat, sind schnell aufgebaut und dadurch vergleichsweise mobil. Seit vielen Jahren beweisen dies die lüfterlosen „X50“ Modelle im 15,6 Zoll-Format. Nun wird das Modellportfolio von Shuttle mit dem XPC Barebone P20U um eine ebenfalls lüfterlose, aber deutlich kleinere Variante im Format 11,6 Zoll (entspricht 29,5 cm) erweitert.

Dort, wo größere All-in-One-PCs keinen Platz haben, sieht sich der XPC all-in-one P20U. Seine äußeren Abmessungen betragen nämlich gerade einmal 29,9 x 27,1 x 5,0 cm (BHT). Kann die aufgeräumte Kabelführung entfallen, lassen sich weitere 6,8 cm in der Höhe durch das Entfernen der bei diesem Modell eingeführten Kabel-Sammelbox an der Unterkante des Gerätes einsparen.

Das Display mit knapp 30 cm Diagonale (11,6 Zoll) bietet für klassische Touchscreen-Anwendungen ausreichend Fläche. Zusätzlich steht ein HDMI- und ein VGA-Anschluss für ein zweites oder gar drittes Display für individuelle Inhalte zur Verfügung. Dank Multi-Touch-Unterstützung ist eine Gestensteuerung über mehrere Finger (z.B. Pinch-to-Zoom) möglich. Die gesamte Front ist nach IP54-Klassifizierung staub- und spritzwassergeschützt und dadurch auch leicht zu reinigen.

„Viele Jahre Erfahrung in der Entwicklung von hochintegrierten All-in-One-PCs stecken im P20U“, sagt Tom Seiffert, Head of Marketing & PR der Shuttle Computer Handels GmbH. „Das Format ist wie geschaffen für den POS, doch überraschen uns die kreativen Umsetzungen in anderen Bereichen, die auf unseren Produkten basieren, immer wieder.“