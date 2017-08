Neue Xerox Office-Drucker speziell für kleine und mittlere Unternehmen

Mit vier Produktneuheiten komplettiert Xerox sein aktuelles Sortiment an leistungsfähigen VersaLink-Farbdruckern. Die Modelle VersaLink C605 und C600 sowie VersaLink C505 und C500 zeichnen sich nicht nur durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und ein völlig intuitives Nutzererlebnis aus, sondern passen sich dank ConnectKey Technologie auch problemlos den individuellen Anforderungen der jeweiligen Arbeitsumgebung an. Umfassende Mobil- und Cloud-Konnektivität, integrierte Workfloweigenschaften, sowie eine Vielzahl von Apps erweitern die Funktionalität der neuen Drucker und Multifunktionsgeräte. Das macht sie zu wertvollen Assistenten am digitalen Arbeitsplatz, die das Arbeiten in vernetzten Teams kleiner und mittlerer Unternehmen effizienter und intelligenter gestalten.

Xerox VersaLink C605 und C600

Vom Stand-Alone-Drucker bis hin zum fertig konfigurierten Multifunktionsdrucker ist die VersaLink C605 vielseitig einsetzbar. Bis zu 53 DINA4-Seiten pro Minute druckt die C605 mit einer hervorragenden Auflösung von 1.200 x 2.400 dpi. Die Bedienung über das großzügige 7 Zoll Touchscreen-Farbdisplay ist dabei so einfach und intuitiv wie auf einem Smartphone oder Tablet.

Auch die VersaLink C600 überzeugt als skalierbarer Farbdrucker mit vollständiger ConnectKey Funktionalität. Zudem garantieren umfassende Sicherheits- und Datenschutzfunktionen, dass die Dokumente an jedem Zugangspunkt sicher sind – zum Beispiel durch die geschützte Druckausgabe (Secure Print) oder die Zugangskontrolle durch Authentifizierung per Karte.

Xerox VersaLink C505 und C500

Auch die kleineren Varianten VersaLink C505 und C500 können dank ConnectKey Technologie von jedem Ort aus und auf vielfältige Weise genutzt werden und bieten standardmäßig umfassende Cloud-Funktionen wie OneDrive, Google Cloud oder Dropbox-Anbindung. Zusätzlich können weitere Optionen individuell über die Xerox App Gallery nachgerüstet werden.

„Moderne Arbeitsumgebungen von heute müssen zuverlässig aber flexibel sein. Die Möglichkeit, bei maximaler Datensicherheit von verschiedenen Geräten aus zu drucken und Informationen zu teilen, wird für vernetzte Arbeitsgruppen im Mittelstand heute immer wichtiger“, so Peter Kratky, General Manager Indirect Channels Germany, bei Xerox. „Die neuen VersaLink Modelle können individuell auf die Bedürfnisse eines jeden Kunden angepasst werden. Dem Fachhandel bieten wir so die Möglichkeit, Kunden im digitalen Wandel mit intelligenten und flexiblen Lösungen aktiv zu unterstützen.“

Verfügbarkeit

Die Farb-Multifunktionsdrucker VersaLink C605 und VersaLink C505 sowie die Farbdrucker VersaLink C600 und C500 sind ab sofort in der autorisierten Distribution verfügbar.

www.xerox.de