DesignCenter als BricsCAD-Applikation

Mit „DesignCenter“ stellt die Firma CAD4FM jetzt eine Applikation für BricsCAD vor, die das Arbeiten mit der .dwg-basierten CAD-Software deutlich komfortabler macht. Die Applikation durchsucht lokale Laufwerke oder Netzlaufwerke nach Zeichnungsinhalten, wie Zeichnungen oder Symbolbibliotheken.

Außerdem kann durch Umschalten zu allen gerade geöffneten Zeichnungen gewechselt werden. Das DesignCenter ist als andockbare Palette realisiert und ermöglicht es dem Anwendern, aus Zeichnungen Blöcke, Layer, Layouts, Text-, Bemaßungs- und Tabellen-Stile sowie weiteres in die aktuell geöffnete Zeichnung zu importieren. Alle ausgewählten Einträge können per Drag&Drop in die Zeichnung eingefügt werden. Dabei können für Blöcke definierbaren Einfügeoptionen (Skalierfaktor, Drehwinkel, Einfügelayer sowie der Möglichkeit des Auflösens) vergeben werden.Die andockbare Palette kann, wie in BricsCAD üblich, auch minimiert werden. DesignCenter steuert die Navigation und die Anzeige von Informationen in der Strukturansicht und im Inhaltsbereich.

Zum Ausführen von DesignCenter wird eine OpenDCL-Runtime benötigt, die kostenlos unter www.opendcl.com/download/ erhältlich ist. DesignCenter kann direkt von der BricsCAD-Applikationsseite heruntergeladen werden. Weitere Informationen zu BricsCAD finden sich auf der Website des deutschen Repräsentanten MERViSOFT GmbH. Dort steht auch eine für 30 Tage voll funktionsfähige Demoversion zur Verfügung.

www.mervisoft-gmbh.de

www.cad4fm.de