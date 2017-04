Exklusiv bei Tech Data: Autodesk Revit LT mit kostenlosem Grundlagen-Schulungshandbuch

Beim Bezug einer Autodesk Revit LT-Lizenz gibt es als Zugabe ab sofort über Datech, den CAD-Spezialisten der Tech Data, ein kostenloses Online-Grundlagenschulungsbuch.

Damit erleichtert Datech den Einstieg in die neue Software mit einem praktischen Online-Schulungshandbuch, das ab sofort für jeden Käufer als PDF zum Download bereitsteht.

Das Handbuch beinhaltet nicht nur die Funktionalitäten von Revit LT, sondern führt mit Hilfe eines konkreten Beispiels durch die verschiedensten Themengebiete. So erlernt der Kunde, wie er mit seiner neuen Entwurfs- und Dokumentationsplattform Entwürfe, Zeichnungen und Pläne erstellen kann, die bei BIM (Building Information Modeling) benötigt werden.

Das Buch bietet zudem zu fast allen Passagen praktische Video-Anleitungen, die dem Anwender in den einzelnen Abschnitten bei der Erstellung seines Revit-Modells weiter helfen. Der Kunde wird damit durch die Erstellung eines virtuellen Gebäudemodells geführt, das mit Hilfe des Revit-Modells in jedem Zeichnungsplan, jeder 2D- und 3D-Ansicht und jeder Bauteilliste eine Darstellung aus demselben virtuellen Gebäudemodell enthält.

Gleichzeitig sammelt Revit LT bei der Arbeit am Gebäudemodell Informationen zum Gebäudeprojekt und koordiniert sie in allen anderen Darstellungen des Projekts. Die parametrische Änderungs-Engine von Revit LT gibt automatisch die an einer Stelle vorgenommenen Änderungen an andere Modellansichten, Zeichnungspläne, Bauteillisten, Schnitte und Pläne weiter.

Das Autodesk Revit LT Bundle ist ab 03. April 2017 bis auf weiteres über Datech erhältlich. www.techdata.de

Weitere Informationen zu Autodesk-Produkten erhalten interessierte Vertriebspartner bei den CAD-Spezialisten der Datech per Email an cad@techdata.de oder telefonisch unter 089-4700-2800.