Formlabs gründet Netzwerk zur Unterstützung der Corona-Krise

Formlabs, der Entwickler und Hersteller von leistungsstarken und leicht zugänglichen 3D-Drucksystemen, hat ein COVID-19 Netzwerk gegründet, in dem Freiwillige medizinische Produkte selbst drucken können. Ziel des Netzwerkes ist es, weltweit Gesundheitssysteme dabei zu unterstützen, die Corona-Pandemie zu bewältigen.



Das Freiwilligen-Netzwerk ist Teil einer weltweiten Kampagne zum Kampf gegen Covid-19. Aktuell arbeiten die Ingenieure von Formlabs gemeinsam mit Universitäten, Gesundheitseinrichtungen und staatlichen Organisationen verschiedener Länder an der Entwicklung 3D-gedruckter medizinischer Produkte. Dazu zählen Stäbchen für Abstriche, Splitter für Beatmungsgeräte und Gesichtsschutze. Das Unternehmen hat bereits spezielle, biokompatible Kunstharze wie das Surgical Guide Resin entwickelt, die potientell für solche Anwendungen in Frage kommen könnten. Sobald die Produkte klinisch getestet und von den zuständigen Behörden freigegeben wurden, ist das Freiwilligen-Netzwerk gefordert.



NP-Abstrichtupfer sind flexible Stäbchen mit einem borstigen Ende, die in die Nase bis zur Rückseite der Nasenhöhle eingeführt werden.

Formlabs stellt den ausgewählten Freiwilligen kostenlos die für den Druck benötigten STL-Dateien sowie die Anleitung zum Druck zur Verfügung. Das Netzwerk findet großen Zuspruch: Allein in der vergangenen Woche haben sich mehr als 1.500 Freiwillige gemeldet. Auch das Unternehmen selbst wird seine Desktop-3D-Drucker dafür einsetzen Stäbchen, Splitter und Gesichtsschutze zu drucken. Neben den Freiwilligen können sich auch Organisationen bei Formlabs melden, die aktuell medizinische Produkte benötigen, um Covid-19 zu bekämpfen.



Hier finden Sie weitere Informationen sowie aktuelle Neuigkeiten zum Stand der Genehmigungen.

https://formlabs.com/de/