Hausmesse 2019 bei Tebis am 8./9. Mai

Tebis, Spezialist für CAD/CAM- und MES-Prozesslösungen im Modell-, Werkzeug- und Formenbau, lädt in diesem Jahr bereits im Mai zu seiner branchenweit etablierten und renommierten Hausmesse. Am 8. und 9. Mai steht in der Firmenzentrale des Unternehmens alles unter dem Motto „Wir bringen´s zusammen.“

Tebis-News

Zu den Top-News, die Tebis auf den Technologietagen präsentieren wird, zählen die Vorstellung seiner Software, die in Version 4.1 zeitsparende Funktionalitäten rund um die parametrische Konstruktionstechnik enthält. Die NC-Berechnung ist bereits mit der aktuellen Tebis Version 4.0 Release 7 noch schneller und exakter. Darüber hinaus stellen die Gastgeber innovative Ansätze für das 5-Achsen-Fräsen vor und zeigen, wie sich mit dem MES-System ProLeiS Fertigungsprojekte effizient planen und steuern lassen.

Technologiepartner und Networking

Einen besonderen Reiz der Technologietage macht die Vielzahl der ausstellenden Kooperationspartner aus: Branchenbesucher haben an beiden Hausmessetagen Gelegenheit, sich in den Ausstellungsbereichen über die konkreten technologischen Neuigkeiten zahlreicher ausstellender Technologie-Anbieter zu informieren und sich in entspannter Umgebung persönlich miteinander auszutauschen.

Vortragsprogramm mit Podiumsdiskussion

Ein besonderes Highlight stellt wie in jedem Jahr das hochkarätige Vortragsprogramm dar, das von lokalen und internationalen Top-Referenten gestaltet wird: Zufriedene Tebis-Anwender berichten vom Weg ihrer Unternehmen in die Digitalisierung, Tebis-Sprecher erläutern, welchen konkreten Mehrwert einzelne Funktionalitäten der Software erzielen können, Ein Novum: in diesem Jahr wird das Programm um eine Podiumsdiskussion auf der Bühne bereichert, bei dem ein branchennahes Thema erörtert wird. Nicht zuletzt warten die Tebis-Consultants in der Business Lounge mit strategischen Management-Informationen auf.

Die Teilnahme an der Hausmesse ist kostenlos, eine Anmeldung ist auf der Website möglich. Diese Seite wird auch kontinuierlich um weitere Programminhalte ergänzt.