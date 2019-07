HP erweitert die Z6 Workstations um neue Features für anspruchsvolle und kreative Workflows

HP aktualisiert sein Z by HP Workstation-Portfolio und spendiert den Z6 G4 Workstations mit Intel Xeon W CPUs innovative und konfigurierbare Optionen. Die neuen Features wurden speziell für anspruchsvolle kreative Workloads entwickelt – etwa 3D-Animation und Rendering oder weitere Workflows, die zwar eine höhere Kernanzahl, aber nicht unbedingt ein hochpreisiges Dual-Prozessorsystem benötigen.

Unternehmen und Anwender suchen häufiger Technologien, die den kreativen Prozess beschleunigen und dennoch kosteneffizient sind. Die Z6 Workstation verfügt über bis zu 364 GB Arbeitsspeicher auf den neuen Single-Socket-Prozessoren der Xeon W-3000-Serie – im Vergleich zur Z4 Workstation profitieren Entwickler von einer höheren Speicherkapazität. Die Z6 lässt sich über sechs PCIe-Slots erweitern und jederzeit an neue Workflow-Anforderungen anpassen. Entwickler können sich so der nächsten Generation an Workflows widmen – zum Beispiel über 8K-Produktionen hinaus –, ohne Systembeschränkungen berücksichtigen zu müssen. Jede Z by HP Workstation verfügt zudem über drei Jahre Herstellergarantie und branchenführende Softwarezertifizierungen sowie HP Sure Start mit selbstrepariendem BIOS.

HPs Z6 G4 Workstation

Darüber hinaus ist das gesamte Z Workstation-Portfolio darauf ausgelegt, die Anforderungen der Entwickler-Community kosteneffizient zu adressieren, darunter:

• Die Z8 G4 ist für anspruchsvollste Workflows wie visuelle Effekte und die Endbearbeitung von hochauflösenden Inhalten (einschließlich 8K und mehr) konzipiert. Dank der branchenführenden 1450W (100V) oder 1700W (200V) Netzteiloptionen kann die Z8 die Leistung von voll ausgelasteten Konfigurationen nutzen, darunter zwei skalierbare Xeon-Prozessoren, bis zu vier Grafikkarten und bis zu 68 TB Speicherkapazität. Die Z8 verfügt außerdem über sieben PCIe-Slots und unterstützt bis zu acht Z Turbo-Laufwerke – die größte Erweiterbarkeit innerhalb der Z-Workstation-Linie.

• Die Z4 G4, die meistverkaufte Performance-Workstation von HP, unterstützt bis zu zwei NVIDIA Quadro RTX 8000 GPUs, die 8K Redcode RAW-Dekodierung und Debayering für Echtzeit-Wiedergabe sowie Bearbeitung und Farbkorrekturen ohne zusätzliche Video-Dekodierungshardware. Die Z4 ist eine preiswerte Lösung für Video Editor und bietet Unterstützung für zwei vollwertige Grafikkarten, fünf PCIe-Steckplätze und bis zu 256 GB Systemspeicher für schnelle Anwendungsreaktion bei der Arbeit mit großen Content-Dateien.

Die HP Z4, HP Z6 und HP Z8 sind ab sofort verfügbar. Die HP Z4 G4 ist voraussichtlich ab einer UVP von 1.239 € zu haben, die HP Z6 G4 liegt voraussichtlich bei einer UVP von 1.679 € und die HP Z6 G4 kommt voraussichtlich zu einer UVP von 2.259 € in den Handel.

Und da Entwickler auch ein Display mit Farbgenauigkeit benötigen, das den höchsten Standards entspricht, bietet HP ergänzend das HP DreamColor Z31x Studio Display. Das Display verfügt über 4K-Auflösung, Farbpräzision, Benutzerkalibrierung und eine Vielzahl von Workflow-Tools, die Anwendern eine leistungsstarke und gleichbleibende Performance bieten. Darüber hinaus kommt das HP DreamColor Z31x Studio Display mit innovativen Funktionen wie integrierte Fernverwaltung, automatische oder geplante Kalibrierung und einem integrierten KVM-Switch daher. Entwickler in den Bereichen Medien und Unterhaltung können zudem auf integrierte Markierungen und Masken, Videoebenen, geteilte Bild-in-Bild und Anwendervoreinstellungen zugreifen. Die voraussichtliche UVP beträgt 2.854 €.

www.hp.com/de